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В КНДР высоко оценили роль РФ в поддержании мировой стабильности

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Северная Корея (КНДР) высоко оценивает роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), распространившее заявление аппарата помощников министра иностранных дел государства по итогам визита в Россию главы ведомства Цой Сон Хи.

«КНДР высоко оценила важную миссию и роль сильной РФ в поддержании мировой стратегической стабильности и баланса, а также выразила надежду, что РФ и дальше будет вносить огромный вклад в обеспечение мира и безопасности, установление равного и справедливого миропорядка, придерживаясь независимой и самостоятельной политики во всех направлениях», — передает ЦТАК.

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17 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин пообщался с главами МИД РФ и КНДР о двустороннем взаимодействии. Он подчеркнул, что Россия нацелена на развитие отношений во всех областях, включая и чувствительные.

За день до этого Путин провел встречу с главой МИД Сергеем Лавровым и его коллегой из КНДР Цой Сон Хи. По словам Пескова, главы внешнеполитических ведомств проинформировали президента о договоренностях, которых удалось достичь.

Тогда же Лавров в ходе переговоров с Цой Сон Хи отметил, что Россия признательна КНДР за поддержку в контексте спецоперации на Украине. Также он подчеркнул, что Москва и Пхеньян продолжают тесное взаимодействие на площадке ООН. Министр иностранных дел РФ указал, что Россия призывает к отказу от любых шагов, которые ведут к обострению напряженности вокруг Корейского полуострова.

В октябре глава российского МИДа прибыл с визитом в КНДР. Там он провел встречу со своей северокорейской коллегой. До этого, в сентябре, Лавров отмечал, что Россия будет развивать с Северной Кореей равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совета Безопасности ООН.

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