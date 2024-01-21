Росгвардия с начала СВО обезвредила более 320 тыс. взрывоопасных предметов

Военнослужащие инженерно-саперных и сотрудники инженерно-технических подразделений Росгвардии с начала специальной военной операции (СВО) обезвредили свыше 320 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, за год в зоне проведения СВО силами более 63 тыс. групп разминирования Росгвардии было проверено 12,5 тыс. км маршрутов движения войск и 19 тыс. объектов.

Кроме того, Росгвардией было обнаружено и обезврежено свыше 210 тыс. взрывоопасных предметов, а также более 39 т взрывчатых веществ.

Также в пресс-службе указали, что всего с начала СВО Росгвардия обезвредила 323 тыс. взрывоопасных предметов и свыше 52 т взрывчатых веществ. Помимо этого, с помощью применения инженерной и специальной техники Росгвардии было оборудовано свыше 42 тыс. фортификационных сооружений различного назначения.

Подчеркивается, что бойцы Росгвардии выполнили свыше 19 тыс. задач по проверке объектов на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ, а также приняли участие в обеспечении общественной безопасности при проведении более 30 крупных международных и общественно-политических мероприятий на территории России.

В зоне проведения СВО саперы Росгвардии проверяют и разминируют пути движения войск, обнаруживают, обезвреживают и уничтожают взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества. Также специалисты ведомства проводят фортификационное оборудование позиций и установку инженерных заграждений.

20 января в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие точными ударами артиллерии уничтожили позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В тот же день МО РФ рассказало, что гаубица «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ «Гвоздика» на правом берегу Днепра в Херсонской области. В ведомстве отметили, что российские артиллеристы вели стрельбу с закрытой огневой позиции высокоточным боеприпасом на дальности до 20 км.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что, «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

До этого, 7 января, бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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