МО показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Спорного

Российские военнослужащие точными ударами артиллерии уничтожили позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Соответствующие видеокадры 20 января распространило Минобороны РФ.

На записи, которая ведется с беспилотника, запечатлены удары по местам дислокации противника. На кадрах видно, что украинские военнослужащие пытаются укрыться от огня, передвигаясь по снегу, однако им наносят поражение огнем сверху.

Ранее 20 января Минобороны РФ сообщило, что гаубица «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ «Гвоздика» на правом берегу Днепра в Херсонской области. В ведомстве отметили, что российские артиллеристы вели стрельбу с закрытой огневой позиции высокоточным боеприпасом на дальности до 20 км.

19 января сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли 17 высокоточных ударов, в том числе комплексами «Кинжал», по местам дислокации ВСУ и предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Кроме того, были поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, в том числе иностранных наемников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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