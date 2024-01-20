Реклама
Прямой эфир
Мир
NBC предрек Киеву поражение в течение нескольких месяцев без помощи США
Мир
Демократы поставили под сомнение стратегию Байдена по Израилю
Мир
Британское правительство попросили передать Киеву второсортные лодки
Мир
На Украине в упреке странам Запада назвали «успешным» контрнаступление ВСУ
Мир
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в 2023 году
Мир
Три человека погибли в результате стрельбы в американском Балтиморе
Армия
Ка-52 уничтожил технику и живую силу ВСУ на участке Сватово – Кременная
Мир
Американские законодатели назвали ядерное оружие США опасно устаревшим
Мир
Минимум 13 человек погибли из-за пожара в китайской провинции Хэнань
Армия
Десантники ВС РФ с помощью FPV-дронов заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Армия
«РИА Новости» сообщило об ударе ВС РФ по украинским комплексам ПВО в Одессе
Происшествия
На МКАД столкнулись около десяти автомобилей
Армия
Артиллерия ВДВ уничтожила САУ «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра
Мир
Эксперт по аэроразведке предрекла Киеву проблемы из-за прорывных дронов РФ
Мир
В США пытаются выделить дополнительные деньги на закупку снарядов
Сюжет:

МО показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Спорного

0
Фото: Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военнослужащие точными ударами артиллерии уничтожили позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Соответствующие видеокадры 20 января распространило Минобороны РФ.

На записи, которая ведется с беспилотника, запечатлены удары по местам дислокации противника. На кадрах видно, что украинские военнослужащие пытаются укрыться от огня, передвигаясь по снегу, однако им наносят поражение огнем сверху.

«Дали нам самые крутые пушки из тех, что есть в мире»
Как российские артиллеристы из бригады «Кальмиус» уничтожают противника на донецком направлении

Ранее 20 января Минобороны РФ сообщило, что гаубица «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ «Гвоздика» на правом берегу Днепра в Херсонской области. В ведомстве отметили, что российские артиллеристы вели стрельбу с закрытой огневой позиции высокоточным боеприпасом на дальности до 20 км.

19 января сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли 17 высокоточных ударов, в том числе комплексами «Кинжал», по местам дислокации ВСУ и предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Кроме того, были поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, в том числе иностранных наемников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024