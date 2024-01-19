ВС РФ за неделю нанесли 17 высокоточных ударов по дислокациям ВСУ и ОПК Украины
Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли 17 высокоточных ударов, в том числе комплексами «Кинжал» по местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Об этом 19 января сообщило Минобороны РФ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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