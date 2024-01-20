Артиллерия ВДВ уничтожила САУ «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны РФ 20 января сообщило, что гаубица «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Гвоздика» на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Отмечается, что российские артиллеристы вели стрельбу с закрытой огневой позиции высокоточным боеприпасом на дальности до 20 км. Обнаружение позиции украинской САУ, а также дальнейшую корректировку огня гаубицы производили с помощью средств воздушной разведки подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ САУ противника была поражена, а впоследствии уничтожена детонацией ее возимого боекомплекта», — указали в военном ведомстве.

Ранее, 18 января, в Минобороны России сообщили об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении в районах Синьковки и Терны. По данным МО, противник в результате потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, также была уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика» и два автомобиля.

6 января расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» нанесли удар по скоплению личного состава ВСУ на правом берегу Днепра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».