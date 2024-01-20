Реклама
Прямой эфир
Мир
Минэк ФРГ спрогнозировал низкие темпы роста экономики
Мир
Экс-премьеру Молдавии грозит семь лет тюрьмы за отмывание денег
Мир
NYT узнала о поддержке Трампа популярным республиканцем Скоттом
Мир
Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль
Наука и техника
В NASA назвали причину провала миссии лунного модуля Peregrine
Мир
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной цели
Мир
Борис Джонсон предрек военную помощь Киеву в случае победы Трампа
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в Махачкале
Мир
США сообщили об ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене
Мир
Слова Кулебы сочли признанием в нежелании заботиться о жизни украинцев
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке
Мир
МАГАТЭ обнаружило мины на периферии территории Запорожской АЭС
Мир
Два британских военных корабля столкнулись на базе в Бахрейне
Мир
В Белом доме выступили против прекращения огня в Газе
Мир
Der Spiegel указал на перебои в закупках боеприпасов в Германии
Сюжет:

Артиллерия ВДВ уничтожила САУ «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны РФ 20 января сообщило, что гаубица «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Гвоздика» на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Отмечается, что российские артиллеристы вели стрельбу с закрытой огневой позиции высокоточным боеприпасом на дальности до 20 км. Обнаружение позиции украинской САУ, а также дальнейшую корректировку огня гаубицы производили с помощью средств воздушной разведки подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ САУ противника была поражена, а впоследствии уничтожена детонацией ее возимого боекомплекта», — указали в военном ведомстве.

Трудная победа: российские войска взяли Марьинку под контроль
Бои за город шли больше полутора лет

Ранее, 18 января, в Минобороны России сообщили об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении в районах Синьковки и Терны. По данным МО, противник в результате потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, также была уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика» и два автомобиля.

6 января расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» нанесли удар по скоплению личного состава ВСУ на правом берегу Днепра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024