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ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские войска отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в районах Синьковки и Терны, об этом сообщили 18 января в Минобороны РФ.

«На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики (ДНР)», — рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, противник в результате потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, также была уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика» и два автомобиля.

Также добавляется, что в результате боев на краснолиманском направлении потери противника составили более 220 военнослужащих. Там подразделения группировки российских войск «Центр» при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили три атаки бригад ВСУ.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные отразили попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на купянском направлении. Противник стремился вернуть ранее утраченные позиции на направлении Терны – Житловка, где предпринял новую попытку провести контратаку, рассказал военный.

Также в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Веселое в ДНР. Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем было нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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