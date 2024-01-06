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Группировка «Днепр» поразила личный состав ВСУ с помощью РСЗО «Град»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» нанесли удар по скоплению личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом 6 января сообщило Министерство обороны России.

Артиллеристы получили от разведчиков координаты района скопления живой силы противника. Прибыв на огневую позицию, артиллеристы навелись на цель и сделали несколько пристрелочных выстрелов. После того как корректировщики с помощью высотного разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) подтвердили накрытие цели 122-миллиметровыми реактивными неуправляемыми снарядами, расчет «Града» нанес еще несколько ударов короткими залпами по пять-шесть ракет по позициям украинских националистов.

В результате эффективной работы арткорректировщиков и расчетов реактивной артиллерии группировки войск «Днепр» украинская армия потеряла три автомобиля и до 20 боевиков убитыми и ранеными.

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» продолжают ежедневно выполнять огневые задачи по уничтожению бронетехники, артиллерии, складов боеприпасов, укрепленных позиций украинской армии, а также личного состава противника на правом берегу Днепра.

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Ранее, 2 января, Минобороны России сообщило о попытках ВСУ высадиться на левую сторону Днепра, однако они были уничтожены российскими военнослужащими. Отмечается, что обстановка стабильно напряженная, но противник не сможет добраться на этот берег Днепра.

До этого, 28 декабря, российские десантники, используя беспилотный барражирующий боеприпас «Ланцет», уничтожили танк и самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» украинской армии на берегу Днепра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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