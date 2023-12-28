Российские десантники «Ланцетами» подбили танк и «Гвоздику» ВСУ на берегу Днепра

Российские десантники, используя беспилотный барражирующий боеприпас «Ланцет», уничтожили танк и самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» украинской армии на берегу Днепра. Об этом 28 декабря сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, помимо танка и САУ, также был уничтожен грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом удары по целям производились ночью с использованием тепловизоров.

После ликвидации техники украинской армии десантники передислоцировались в безопасное место.

Накануне подразделения противовоздушной обороны (ПВО) костромских десантников в небе у Артемовска сбили ударный квадрокоптер типа «Баба-яга». После сбития его нашла эвакуационная группа российских десантников, которая оперативно доставила квадрокоптер в расположение наших подразделений.

До этого, 25 декабря, российские десантники отбили опорный пункт украинской армии у Вербового и захватили в плен четырех военнослужащих ВСУ. В военном ведомстве рассказали, что противник был обескуражен внезапностью и быстротой действий российских солдат.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».