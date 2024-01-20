На Украине указали на принятое Зеленским решение уволить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить главкома украинской армией Валерия Залужного в отставку и назначить на его место начальника главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны Георгий Тука.

«Зеленский принял решение о замене Залужного. Залужного планируют перевести в СНБО (Совет нацбезопасности и обороны. — Ред.), и вместо него Зеленский хочет назначить нынешнего руководителя ГУР», — сказал Тука 15 января в интервью YouTube-каналу Newsroom. СМИ обратили внимание на видео 20 января.

По его словам, на международных мероприятиях в Женеве Буданова представили западным союзникам Киева в качестве нового главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также Тука считает, что Залужный уже в курсе принятого Зеленским решения.

Ранее, 10 января, Bloomberg указало на обеспокоенность Вашингтона в связи с разногласиями Зеленского и Залужного, которые мешают разработке плана действий украинских войск.

До этого, 3 января, экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский запрещает генералам ВСУ отступать и переходить в оборону. Он отметил, что такое ведение боевых действий влечет за собой большое количество потерь. Помимо этого, по словам Джонсона, внутри руководства Украины увеличивается напряженность ввиду конфликта между Зеленским и Залужным.

19 декабря 2023 года Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. Однако позже Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране.

В начале ноября Залужный рассказал в интервью The Economist, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он. Зеленский, в свою очередь, с ним не согласился.