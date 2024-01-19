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Францию призвали выйти из НАТО из-за провокаций против России

Политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за провокаций против России
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Wu Wei
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 19 января призвал Францию выйти из НАТО из-за агрессивной политики в отношении России.

«Североатлантический альянс, похоже, хочет ускорить приближение третьей мировой войны. <…> Давайте выйдем из НАТО, давайте выйдем из этой смертельной спирали, <…> давайте выберем свободную Францию и мир!» — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

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Ранее, 16 января, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США и их союзникам стоит порадоваться, что Россия сдержанно реагирует на их провокации.

Немецкая газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера 14 января сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским вооруженным силам к июню. Министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

15 января директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что материал Bild о якобы подготовке Германии к возможному столкновению с Россией основан на сценарии возможных учений, который попал в распоряжение журналистов. По его словам, в прошлом подобные сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и регионами, однако сейчас в них используются реальные географические наименования.

В свою очередь, Филиппо выразил мнение, что Германия нуждается в начале военных действий против России для наведения страха среди собственного народа, избежав тем самым социального взрыва. До этого, 21 декабря, Филиппо счел очередной транш Евросоюза (ЕС) Киеву разорением. Он отметил, что в этой ситуации Франции необходимо выйти из объединения, а странам Запада надо начать мирный диалог по Украине.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

Западные государства усилили давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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