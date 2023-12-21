Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Мир
Число погибших в результате стрельбы в Праге возросло до 11
Общество
В Москве отменили фейерверки в новогоднюю ночь
Мир
Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали
Экономика
Курс евро впервые с 26 октября превысил 101 рубль
Пресс-релизы
В Москве пройдет V Зимний международный фестиваль искусств
Общество
Голикова назвала критерием многодетной семьи наличие трех и более детей
Культура
В павильоне «Роснефти» на ВДНХ стартовали Дни автоспорта
Происшествия
Российская система ПВО уничтожила ракету ВСУ над Азовским морем
Мир
РФ заявила посольству Японии протест из-за учений на острове Хоккайдо
Мир
Ангола сообщила о выходе из ОПЕК
Мир
В США признали превосходство российских Су-35 над истребителями США
Экономика
Сергей Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы
Мир
Россия и Тунис договорились о производстве пяти космических аппаратов
Экономика
Красная икра подешевела в России почти на четверть
Сюжет:

Лидер французских «Патриотов» счел разорением очередной транш ЕС Киеву

Лидер французских «Патриотов» Филиппо: очередной транш Киеву стал разорением
0
Фото: Global Look Press/Marco Alpozzi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо счел очередной транш Евросоюза Киеву разорением.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в декабре режиму [президента Украины Владимира] Зеленского будет выделено еще €1,5 млрд. То есть €300 млн заплатила Франция. В то же время, в республике анонсировали сокращение финансирования государственных больниц на €600 млн в 2024 году. Это разорение», — написал он 21 декабря на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Филиппо отметил, что в этой ситуации Франции необходимо выйти из ЕС, а странам Запада надо начать мирный диалог по Украине.

Ранее в четверг фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель выплатил Киеву последние €1,5 млрд из пакета помощи на €18 млрд.

Группа странных: в какой момент ЕС начнет экономить на Украине
И за чей счет объединение пытается увеличить военную помощь Киеву

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что ЕС предложил странам альянса предоставить Украине гарантии безопасности в расширении военной помощи стране. Глава внешнеполитической службы блока Жозеп Боррель также высказался против раскола по вопросу поддержки Украины, несмотря на позицию Венгрии, которая блокирует ряд инициатив Брюсселя.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023