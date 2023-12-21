Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо счел очередной транш Евросоюза Киеву разорением.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в декабре режиму [президента Украины Владимира] Зеленского будет выделено еще €1,5 млрд. То есть €300 млн заплатила Франция. В то же время, в республике анонсировали сокращение финансирования государственных больниц на €600 млн в 2024 году. Это разорение», — написал он 21 декабря на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Филиппо отметил, что в этой ситуации Франции необходимо выйти из ЕС, а странам Запада надо начать мирный диалог по Украине.

Ранее в четверг фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель выплатил Киеву последние €1,5 млрд из пакета помощи на €18 млрд.

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что ЕС предложил странам альянса предоставить Украине гарантии безопасности в расширении военной помощи стране. Глава внешнеполитической службы блока Жозеп Боррель также высказался против раскола по вопросу поддержки Украины, несмотря на позицию Венгрии, которая блокирует ряд инициатив Брюсселя.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.