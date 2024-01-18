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В США назвали образцовой реакцию России на провокации Запада

Полковник Макгрегор: Россия образцово реагирует на провокации Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 16 января заявил, что США и их союзникам стоит порадоваться, что Россия сдержанно реагирует на их провокации. Таким образом он прокомментировал опубликованный немецкой газетой Bild сценарий конфликта между Россией и НАТО.

«Мы (США. — Ред.) хотим их (Россию. — Ред.) спровоцировать. Для нас хорошая новость, что русские говорят: «Нет, спасибо», — и проявляют невероятную сдержанность. И думаю, что они будут продолжать в том же духе», — сказал он в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive.

Макгрегор назвал немецкие планы «островом фантазий» и заметил, что материал призван лишь подогревать враждебность немцев к Москве. При этом, по его словам, Владимир Путин настроен на мирные отношения с Западной Европой. Он призвал европейцев открыть глаза.

«Мы видим волнения в Германии, что очень необычно для немцев. <...>. Мне кажется, мы увидим еще больше подобных волнений», — считает Макгрегор.

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Ранее, 15 января, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Германия нуждается в начале военных действий против России для наведения страха среди собственного народа, избежав тем самым социального взрыва.

Экс-депутат бундестага политолог Вальдемар Гердт рассказал, что немецкие власти пугают собственное население войной с Россией, чтобы оно отвлеклось от социальных и экономических проблем внутри страны.

Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским вооруженным силам к июню.

Министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для Рыбы в Раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к уткам данный план.

15 января директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что материал Bild о якобы подготовке Германии к возможному столкновению с Россией основан на сценарии возможных учений, который попал в распоряжение журналистов. По его словам, в прошлом подобные сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и регионами, однако сейчас в них используются реальные географические наименования.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

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