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Politico сообщила о подготовке фон дер Ляйен ко второму сроку во главе ЕК

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Фото: REUTERS/TT News Agency/Henrik Montgomery
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Действующий председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен готовится к выдвижению своей кандидатуры на второй пятилетний срок руководства. Таким мнением поделились два анонимных чиновника с газетой Politico.

«Она собирается участвовать в предвыборной кампании», — цитирует издание одного из чиновников, ознакомленных с планами фон дер Ляйен.

Отмечается, что сторонники чиновницы рекомендуют ей как можно скорее огласить свои планы и начать предвыборную кампанию.

Журналисты считают, что спешка связана с заявлением комиссара ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николаса Шмита о намерении баллотироваться от левоцентристской партии европейских социалистов.

«Это заявление, сделанное на этой неделе, оказало давление на бывшего министра обороны Германии [фон дер Ляйен], чтобы она приоткрыла завесу над своими планами по переизбранию», — говорится в материале.

По мнению собеседников газеты, фон дер Ляйен заявит о своих намерениях, после того как ее поддержит «родная» немецкая партия — Христианско-демократический союз (ХДС). Чтобы стать ведущим кандидатом, ей будет необходима поддержка двух партий не из Германии. Например, отмечают чиновники, польской «Гражданской платформы» и греческой «Новой демократии».

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Ранее в этот день в ходе пресс-конференции в Швеции Урсула фон дер Ляйен уклонилась от точного ответа на вопрос относительного второго срока своих полномочий. Она ответила, что все заявки кандидатов могут быть приняты до 21 февраля. На той же встрече ей выразили свою поддержку премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Днем ранее Politico ссылкой на источники писала о том, что Европейская народная партия, которую представляет фон дер Ляйен, завершает работу над манифестом партии. Проект манифеста, призывает утроить внешние пограничные силы Евросоюза (ЕС), отменить планы по запрету двигателей внутреннего сгорания к 2035 году и поддержать «христианские ценности».

Ранее в октябре профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина подтвердила рост недовольства в ЕС политикой фон дер Ляйен. Еремина допустила, что недовольство политикой главы ЕК может вызывать и позиция Брюсселя в отношении Китая и санкционной политики.

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