Глава ЕК фон дер Ляйен уклонилась от ответа на вопрос о втором сроке полномочий

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уклонилась от точного ответа на вопрос относительного второго срока своих полномочий. Трансляция пресс-конференции в Швеции велась на YouTube пресс-службой ЕК 19 января.

«Есть процесс подачи заявки от Европейской народной партии, срок — к 21 февраля», — сказала чиновница в ответ на вопрос журналистов о выдвижении своей кандидатуры.

Также в ходе пресс-конференции она отметила необходимость поддержки Украины, и заявила, что сейчас ведутся переговоры с венгерским правительством для согласования пакета помощи на €50 млрд.

Она подчеркнула, что достижение решения путем переговоров с Венгрией — приоритет, однако если к 1 февраля стороны не придут к согласию, то будет найдено иное решение.

«Мы в любом случае должны найти решение, как помочь Украине», — заявила фон дер Ляйен.

Кроме того, она назвала украинский конфликт тревожным сигналом для Европы, из-за которого странам Евросоюза необходимо нарастить оборонно-промышленную базу и улучшить взаимодействие вооруженных сил стран — участниц объединения. Также председатель ЕК анонсировала Стратегию оборонной промышленности, которая будет обнародована в марте.

На пресс-конференции выступал и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он считает, что Россия не представляет угрозы для его государства.

«Я не вижу непосредственной военной угрозы Финляндии со стороны России. Мы в Финляндии спим по ночам спокойно, потому что мы хорошо подготовлены. Однако всем членам ЕС и НАТО нужно готовиться к любым возможным сценариям», — заявил он.

Помимо этого, Орпо, как и премьер Швеции Ульф Кристерссон, который также выступал на пресс-конференции, выразил поддержку фон дер Ляйен в случае ее решения выдвигаться на второй срок.

Нынешний срок работы всех членов и председательства фон дер Ляйен в Еврокомиссии истекает в ноябре.

Ранее, в октябре прошлого года, газета Politico сообщила, что чиновники Евросоюза обвинили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении должностных полномочий. По словам источников издания, глава ЕК давно принимает решения без согласования с членами Евросоюза.

Тогда же профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина подтвердила рост недовольства в ЕС политикой фон дер Ляйен. Еремина допустила, что недовольство политикой главы ЕК может вызывать и позиция Брюсселя в отношении Китая и санкционной политики.

В том же месяце глава турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар раскритиковал лицемерие Урсулы фон дер Ляйен в связи с ее позициями по российско-украинскому и палестино-израильскому конфликтам. Он осудил слова главы ЕК по поводу российских действий на Украине и ее высказывания относительно ситуации между Израилем и Палестиной, в котором она признает «право Израиля на защиту».