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Аналитик подтвердила рост недовольства в ЕС политикой Урсулы фон дер Ляйен

Аналитик Еремина: ЕС при Урсуле фон дер Ляйен стал прицепной лошадью к повозке НАТО
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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В Евросоюзе (ЕС) действительно растет недовольство политикой главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, она не заботится о гражданах блока, преследуя другие цели. Об этом 17 октября заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

«Это может быть связано и с коронавирусной политикой, и с политикой санкций, и с иммиграционным давлением, и с ролью США», — цитирует эксперта RT.

Еремина также допустила, что недовольство политикой главы ЕК может вызывать и позиция Брюсселя в отношении Китая и санкционной политики.

«Более того, как раз ЕС понес основное бремя санкционных издержек, которые, однако, не затронули США», — подчеркнула специалист.

По ее мнению, фон дер Ляйен не заботится о жителях Европы, «перед другими отчитывается с учетом давления со стороны США».

«Именно при ней, по сути, Евросоюз стал такой прицепной лошадью к повозке НАТО. По этой причине все эти публикации и появляются», — продолжила эксперт.

По словам Ереминой, любой другой чиновник ЕС на месте фон дер Ляйен также выполнял бы решения Вашингтона. Глава ЕК будет выполнять свои обязанности до конца срока, несмотря на критику.

«Никто не поднимает вопрос о том, что она должна досрочно уйти в отставку. Таких примеров мы не видели, все дорабатывали на своем посту», — заключила эксперт.

Ранее во вторник газета Politico сообщила, что чиновники ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении должностных полномочий. По словам источников издания, глава ЕК давно принимает решения без согласования с членами ЕС. Так, фон дер Ляйен начала антисубсидийное расследование против китайских электромобилей, а также заявила о готовности выделить Тунису €900 млн на борьбу с миграционным кризисом.

Кроме того, глава Еврокомиссии, руководствуясь указами узкого круга советников, отстраняет правительства стран ЕС от принятия решений.

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Днем ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил фон дер Ляйен в использовании воинственной риторики в своих заявлениях по поводу ситуации в Израиле. Филиппо подчеркнул, что Франция должна быть заинтересована в мирном урегулировании кризиса на Ближнем Востоке.

До этого, 13 октября, глава турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар раскритиковал лицемерие Урсулы фон дер Ляйен в связи с ее позициями по российско-украинскому и палестино-израильскому конфликтам. Он осудил слова главы ЕК по поводу российских действий на Украине и ее высказывания относительно ситуации между Израилем и Палестиной, в котором она признает «право Израиля на защиту».

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