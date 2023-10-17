Politico сообщила о недовольстве в ЕС превышением полномочий главой Еврокомиссии

Чиновники Евросоюза (ЕС) обвинили главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в превышении должностных полномочий. Об этом 17 октября сообщила газета Politico.

«В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и сотрудники ее же Европейской комиссии жалуются на то, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих должностных обязанностей», — рассказывается в материале.

По словам источников издания, глава ЕК давно принимает решения без согласования с членами Евросоюза. Так, фон дер Ляйен, ни с кем не посоветовавшись, начала антисубсидийное расследование против китайских электромобилей, а также заявила о готовности выделить Тунису €900 млн на борьбу с миграционным кризисом.

«Она [фон дер Ляйен] всё чаще ведет себя как королева», — заявил европейский дипломат на условиях анонимности.

Чиновники ЕС недовольны и поездкой главы ЕК в Израиль. Во время нее фон дер Ляйен выразила сочувствие пострадавшим от атаки ХАМАС, так и не обсудив с израильскими властями необходимость соблюдения международного права по отношению к сектору Газа.

Дипломаты также добавили, что глава Еврокомиссии, руководствуясь указами узкого круга советников, отстраняет правительства стран ЕС от принятия решений.

Подобное поведение может подорвать поддержку фон дер Ляйен в среде чиновников Евросоюза в случае ее решения баллотироваться на второй срок в качестве главы ЕК в июне следующего года, добавила Газета.Ru.

Днем ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил фон дер Ляйен в использовании воинственной риторики в своих заявлениях по поводу ситуации в Израиле. Филиппо подчеркнул, что Франция должна быть заинтересована в мирном урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, однако сейчас в информационном поле слышно лишь воинственный лай главы Еврокомиссии.

До этого, 13 октября, глава турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар раскритиковал лицемерие Урсулы фон дер Ляйен в связи с ее позициями по российско-украинскому и палестино-израильскому конфликтам. Он осудил слова главы ЕК по поводу российских действий на Украине и ее высказывания относительно ситуации между Израилем и Палестиной, в котором она признает «право Израиля на защиту».