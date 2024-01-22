«Наш фильм — это страшная сказка о славе»

За роль Присциллы Пресли, скандально известной жены Элвиса, Кейли Спейни в свои 25 лет получила одну из самых престижных наград в мире — Кубок Вольпи Международного венецианского кинофестиваля. В российский прокат фильм Софии Копполы официально выходит под названием «Присцилла: Элвис и я». Накануне премьеры звезда сериалов «Мейр из Исттауна» и «По половому признаку» дала интервью «Известиям», в котором поразмышляла об истинной природе отношений короля рок-н-ролла с женой, а также о своем общении с его реальной вдовой и о том, что роднит биографии актрисы и ее героини.

«София предпочитает сюжеты, которые показывают обратную сторону медали»

— Вы и ваша семья — с детства фанаты Элвиса, об этом вы сами везде рассказываете. Когда вы встречались с Софией Копполой впервые, у вас даже на сумке был значок с Пресли, хотя вы еще не знали, о чем будете общаться с режиссером. Как происходило развенчание его образа, когда вы посмотрели на него уже не фанатскими глазами?

— Да, я действительно должна была углубиться в ту часть, которая была за закрытыми дверьми, в эту королевскую роскошь по-американски. Мне нужно было попытаться понять и изучить драматическую составляющую отношений Элвиса и Присциллы. Отнестись к этому как к человеческой драме о людях, которые находятся под большим давлением, имеют свои недостатки, возможно, глубоко скрытые. Я играла девушку, которая формировалась под влиянием Элвиса. Думаю, София прекрасно справилась с тем, чтобы выцепить ядро, сердце истории. Рада, что прошла с ней это приключение.

Режиссер София Коппола на премьере своего фильма «Присцилла: Элвис и я» Фото: Global Look Press/IMAGO/Anita Bugge

— Конечно, это история об отношениях и драме, выстроенной вокруг них. Но это также и о том, что американские богатые тоже плачут. Думаете, именно это привлекло Софию? То, как под воздействием славы меняются и человеческие отношения?

— Это вопрос все же к Софии. Думаю, да, было что-то привлекательное для нее в этой истории. Но, боюсь, я вынуждена отказаться от ответа, извините. Я бы предположила, что София предпочитает сюжеты, которые показывают обратную сторону медали, когда мы говорим о бешеной известности и славе. Меня при этом поражает, что не все понимают: у известных людей, успешных и финансово обеспеченных, по факту нет жизни, о которой они бы мечтали. А есть трудная ноша, которую им приходится нести. Наш фильм — это страшная сказка о славе. Отца Софии сопровождал свет софитов, и, полагаю, она наблюдала за этим со стороны, знает все это достаточно хорошо.

Когда Элвис уезжал, энергия Присциллы куда-то испарялась, она чувствовала себя одинокой, в ней будто угасала жизнь. А когда он возвращался, она, наоборот, находилась в состоянии эйфории, он был ее солнцем.

Элвис Пресли и Присцилла. 1968 год Фото: Global Look Press/imago stock&people

— В некоторых интервью вы отмечаете параллели между вашей жизнью и жизнью Присциллы. Что это за параллели? Вы бросили, оставили школу, а она оставила Германию ради США...

— Я действительно очень волновалась, когда готовилась к роли. Но я не могу связать напрямую свою жизнь с ее. Она вела довольно экстраординарную жизнь с мужчиной, которого все на свете любили и хотели. Как отыграть это? На личном уровне я чувствовала, что у нас с Присциллой есть что-то общее. Например, уже в ранней юности мы обе знали, чего хотим. Обе принимали серьезные, осознанные решения: да, это путь, который я избрала для себя, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы пройти его.

Присцилле было 14 лет, когда она встретила Элвиса, а в 16 она уже переехала к нему в Грейсленд. Мне было около 14, когда я бросила школу и стала заниматься актерским делом, и это было более чем серьезно. Мне кажется, именно поэтому я по-настоящему поняла, как играть Присциллу. Она сделала выбор. В каком-то смысле, она потеряла детство, и я понимаю это чувство быстрого взросления. Ты жертвуешь детством, чтобы делать то, что хочешь и любишь. Меня это тронуло.

Это действительно общечеловеческая история. Люди откликаются на нее, видят в этой истории себя, потому что это про женщину, которая пытается вытащить саму себя из сложных отношений. Думаю, поэтому люди и чувствуют такую тесную связь с фильмом.

Кадр из фильма «Присцилла: Элвис и я» Фото: American Zoetrope

«Это пока самая тяжелая роль в моей жизни»

— Трудно было играть человека, который не просто живет с вами в одно время, но еще и исполнительный продюсер фильма? Как много времени вы потратили на общение с Присциллой Пресли?

— Всегда буду лелеять в памяти моменты общения с ней. Уникальная возможность — поговорить с женщиной, которая действительно прожила такую удивительную жизнь. Я прочитала ее книгу, потом сценарий, и готовилась задать ей множество вопросов. Но когда я оказалась с Присциллой лицом к лицу, посмотрела в ее глаза, я поняла, что хочу просто сделать все, чтобы защитить ее образ на экране. И я старалась, чтобы она чувствовала себя в безопасности, понятой, увиденной. Но при этом рассказать правдивую историю.

Сколько же времени она потратила на меня! Когда мы впервые встретились, кажется, мы провели вместе около четырех часов за ланчем. Потом я смотрела фотографии Элвиса и Присциллы, когда они были молоды, у нее дома, в рамках. Они были очень трогательными. Я слушала ее воспоминания, ловила рассказы об их маленьких моментах вместе. Однажды мы говорили по телефону, и на фоне, по радио, играл Элвис. Я слушала ее голос, переплетающийся с его, и это было очень трогательно. Мне кажется, это пока самая тяжелая роль в моей жизни. Но Присцилла сильно упростила мне задачу тем, как отнеслась ко мне.

Я не могу представить лучшего человека, чтобы сыграть его. Было невероятно страшно и нервно впервые смотреть получившийся фильм вместе с ней в Венеции. Но, слава богу, она меня очень поддержала, как и мою версию ее.

Кадр из фильма «Присцилла: Элвис и я» Фото: American Zoetrope

— Вы бы могли назвать отношения Элвиса и Присциллы неравными? Я про возраст, положение в обществе, известность. Вы бы назвали их токсичными?

— Они были неравными, и это очевидно. Но мы очень пытались показать и взлеты, и падения этих отношений. Мы можем понять, почему Присцилла делала этот выбор раз за разом. Конечно, она бы оставалась в этих отношениях настолько долго, насколько могла. Но также мы можем увидеть, почему Элвис был таким очаровательным, любящим мужчиной. Действительно, между ними была любовь. И они даже завели ребенка.

Сегодня мы особенно помешаны на том, чтобы делить все на черное и белое: это хорошо, это плохо. Мы вешаем ярлыки. Мне же было интересно играть человека, чей выбор не был так прост.

«Мой любимый трек — после сцены первого поцелуя»

— Когда вы привезли фильм в Венецию, в США была актерская забастовка. А вы оказались в числе тех немногих американских актеров, которые посетили Венецианский кинофестиваль и как бы представляли весь американский кинематограф. И получили приз как лучшая актриса. Как вы себя чувствовали на фестивале? И как награда изменила вашу карьеру?

— Я была на седьмом небе от счастья, когда получила возможность представлять фильм в Венеции с людьми, которых я люблю и обожаю, с Джейкобом и Софией. Присцилла тоже отправилась с нами в это путешествие. Это просто воодушевляюще.

Для меня это был момент с большой буквы. Красная дорожка… Я о таком мечтала, когда еще была маленькой девочкой и думала о Голливуде. Получить награду было неожиданно, я даже не думала, что выиграю. Думаю, время покажет, что эта награда сделает с моей карьерой. Но как минимум у меня есть это совершенно экстраординарное воспоминание. Было волшебно. Это, наверное, одно из моих любимых воспоминаний теперь.

Кадр из фильма «Присцилла: Элвис и я» Фото: American Zoetrope

— Что вам помогло так хорошо отыграть все аспекты сложных отношений между Элвисом и Присциллой? Там и фрустрация, и созависимость, и эйфория.

— В первую очередь помогли люди на площадке, которые меня поддерживали. Думаю, в этом и была причина. Мой прекрасный партнер Джейкоб Элорди, а также гримеры и художники по костюмам помогали мне трансформироваться вместе с новыми страницами истории жизни Присциллы. Это командная работа. Ты сильнее, когда возле тебя есть классные коллеги, которые помогают добиться отличного результата.

— Что больше всего понравилось на съемках?

— Да все! Мы постоянно проводили время на площадке и получали удовольствие от работы. Это и сцена с картингом, было два часа ночи, когда мы были на съемках, и мы просто сходили с ума, смеялись и в перерывах между съемками тоже было весело.

Кадр из фильма «Присцилла: Элвис и я» Фото: American Zoetrope

— Мы в фильме не слышим музыку Элвиса. Почему так?

— Это история Присциллы. Думаю, что поэтому история сконцентрирована на ней. Но когда мы снимали, музыка играла постоянно. Чаще всего это был Prince. София блестяще подходит к выбору мелодий, мой любимый трек — после сцены первого поцелуя.

— Вы ждете чего-то от «Оскара»? Скоро объявят номинантов.

— Ничего не жду (смеется). Думаю, это здоровая позиция. Если бы я ждала награду, я бы сошла с ума. Я счастлива быть в этом моменте. Думаю, это вообще был хороший год для кино.