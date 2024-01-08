В реку дважды: самые громкие кинопремьеры 2024 года

В наступившем киногоду зрителей ожидает не так уж много внезапностей: большинство премьер — сиквелы и пересъемки культовых фильмов прошлых лет. Впрочем, никого это не огорчит, даже наоборот: некоторые из этих картин публика ожидала годами, как продолжений «Дэдпула» и «Джокера», а некоторых, как, к примеру, сиквела легендарного «Гладиатора», — даже и десятилетиями. Что же касается новинок — главной из них, пожалуй, станет «Мегалополис» Фрэнсиса Копполы, над которым режиссер работал без малого три десятилетия. О главных кинопремьерах 2024-го рассказывают «Известия».

«Пчеловод»

Январь 2024

Фильмы с Джейсоном Стэйтемом уже давно можно выделить в отдельный жанр. Его неизменный герой — молчун-убийца с угрюмым лицом и добрым сердцем, удивительно ловко использующий при мордобое подручные предметы, от собственного пиджака до столовых приборов. Он уже успел побывать в ипостасях секретного агента, наемного убийцы, заключенного, картежника и секретного водителя-аса.

В этот раз ему предстоит новое ремесло — вот только к пчелам оно не имеет никакого отношения. Стэйтем сыграет суперагента чрезвычайно секретной и супервлиятельной организации «Пчеловоды». Но поскольку герой Стэйтема — по жизни одиночка, то его сплоховавших боссов не спасет от мщения даже статус кукловодов почти что мирового правительства. Компанию Стэйтему составит оскароносный Джереми Айронс и Джош Хатчерсон, прославившийся в «Голодных играх». Любители боевиков и конспирологи получат истинное удовольствие.

«Боб Марли: Одна любовь»

Февраль 2024

Байопик «Боб Марли: Одна любовь» охватывает почти всю жизнь короля регги — от восхождения к славе до гибели. Режиссер фильма Рейнальдо Маркус Грин начинал с короткометражек и даже в художественном кино работает чаще всего в жанре вскрытия социальных язв и делает это с большим успехом: его предыдущая картина «Король Ричард» о теннисной семье Уильямс стала номинантом на «Оскар» в 2022-м. Какую социальную проблематику режиссер решит раскрыть в биографии Марли — гадательно, но на аутентичность надежда велика: по крайней мере, в сопродюсерах картины числится целая толпа представителей семейства Марли, включая вдову музыканта Риту и его старшего сына Зигги . Саму Риту в фильме сыграла Лашана Линч, прославившаяся исполнением роли первого в истории чернокожего агента 007 женского пола. Роль самого Марли получил Кингсли Бен-Адир — уроженец Лондона англо-тринидадского происхождения.

«Дюна 2»

Март 2024

Вторая часть экранизации культового романа Фрэнка Герберта «Дюна» особо ожидаема публикой, поскольку по поводу первой части киноведы и киноманы так и не сумели прийти к единому знаменателю . Любители космического жанра наслаждались до крайности эстетским подбором актеров, сюрреалистическими инопланетными пейзажами и философским подтекстом. Фанаты книги утверждают, что на планете Арракис всё было совсем не так, а те, кто случайно выбрал фильм для приятного времяпрепровождения, вообще не поняли, что хотел сказать режиссер Дени Вильнев.

Роман Герберта и впрямь непрост для восприятия; что ж, возможно, те, кто сумел разобраться в многослойных хитросплетениях текста и подтекста, после выхода второго фильма всё же смогут прийти к консенсусу о качестве экранизации. Тем более что к прежнему и впрямь удачному актерскому составу добавятся еще несколько интересных лиц, включая талантливо сыгравшего в «Элвисе» Остина Батлера и человека-легенду Кристофера Уокена.

«Сто лет тому вперед»

Апрель 2024

Рейтинг ожидания у новой постановки по роману Кира Булычева «Сто лет тому вперед» зашкаливает за 90%, и это неудивительно: должен же и у современных детей быть собственный кусочек счастливой мечты, которым для школьников 1980-х стала культовая телепостановка о девочке Алисе, Коле Герасимове и миелофоне «Гостья из будущего».

В новой картине Алиса, Коля и космические пираты сохранятся, остальная же часть сценария целиком и полностью осовременена: шестиклашек в гольфах и форменных синих тужурках сменили половозрелые выпускники, физрука в оттянутых на коленях трениках — училка-биоробот, смешные космические пираты вместо пристрастия к кефиру обзавелись модными татухами. Алиса же вместо иностранных языков изучает, похоже, многочисленные стили восточных единоборств, а спасать им с Колей придется не легендарный миелофон, а Млечный путь и еще полтора десятка галактик . Космические пейзажи впечатляют, битвы пиратов с биороботами пугают, динамичный тикток-стиль съемки радует глаз — однако есть шанс, что кусочек сказки из прежней постановки с грубо слепленными декорациями далекого на тот момент XXI столетия из фантастических пейзажей века XXII безнадежно исчезнет.

«Дэдпул 3»

Июль 2024

Забастовка голливудской гильдии сценаристов обеспечила поклонникам киновселенной Marvel пару грустных лет, и в 2024-м их ожидает только одна премьера, зато воистину зрелищная. В «Дэдпуле 3» развязному суперагенту-мутанту Уэйду Уилсону в неизменном исполнении Райана Рейнольдса предстоит действовать вместе с Росомахой (Хью Джекман), которому ради такого случая предстоит выучить пару десятков чернушных шуточек и научиться изображать на лице глобально индифферентное выражение . Кроме того, в картине покажутся Брианна Хильденбранд — Сверхзвуковая Боеголовка, Дженнифер Гарнер — Электра Начиос и еще с десяток представителей вселенной Marvel, где «Дэдпул», пожалуй, остается наилучшим выбором для тех, кто пока еще не готов воспринимать кинокомиксы совсем уж серьезно.

«Джокер: Безумие на двоих»

Октябрь 2024

Фильм «Джокер» вышел на экраны в 2019 году и мгновенно стал культовым явлением — во многом благодаря выдающейся игре исполнителя главной роли Хоакина Феникса и истовой преданности идее режиссера Тодда Филлипса, который вдохновлялся «Таксистом» Скорсезе. В новой картине две главных составляющих успеха, казалось бы, остаются неизменными: злодея по-прежнему играет Феникс, а в режиссерском кресле расположился всё тот же Филлипс. Вот только источник вдохновения у последнего, похоже, теперь другой. Новый «Джокер», вероятно, кардинально сменит атмосферу, поскольку снят в жанре мюзикла. Чтобы ожидание стало еще томительнее, в актерский ансамбль добавили Леди Гагу, которая сыграет Харли Квинн. Похоже, певица решила закрепить успех, достигнутый фильмом «Звезда родилась». Станет ли это решение успешным и для «Джокера», скоро узнаем.

«Гладиатор 2»

Ноябрь 2024

О сиквеле суперуспешного современного пеплума «Гладиатор» режиссер Ридли Скотт заговорил еще в 2001-м, через год после выхода оскароносной картины. Загвоздка случилась, однако, уже на этапе выбора чернового варианта сценария : несмотря на то что к работе привлекли команду настоящих мастеров — от сценариста первого «Гладиатора» Дэвида Францони до мастера фэнтезийной меланхолии Ника Кейва, — идеи о том, как вернуть на экраны однозначно и бесповоротно покойного генерала Максимуса, проверку здравым смыслом никак не проходили .

Максимуса предлагали сделать духом и вечным воином, его отправляли убивать Христа, отбивать Иерусалим у неверных и даже воевать во Вьетнаме — словом, с разумными вариантами были реальные проблемы. В конце концов Максимуса решили убрать из сценария вовсе. Главным героем стал племянник императора Коммода Луций, решивший выяснить правду о своем биологическом отце.

Кадр из фильма «Гладиатор 2» Фото: Paramount Pictures

Актерский ансамбль сменится полностью, что неудивительно: действие сиквела разворачивается через пару десятков лет после событий оригинала . Так что, по сути, новый фильм будет связан с первой частью почти одним названием да именем режиссера. Последнее внушает надежду: быть может, уровень всё же удастся удержать.

«Муфаса: Король Лев»

Декабрь 2024

К тридцатилетию полнометражного мультфильма «Король Лев» на экраны выходит приквел фотореалистичного анимационного фильма 2019 года . Есть в мире истинные культурные ценности, в число которых уверенно вошли «Круг жизни», житейская философия «Акуна Матата» и гамлетовский сюжет со зверюшками в главных ролях.

В центре нового фильма — отношения Муфасы и Шрама в юные годы. В успехе новой постановки сомневаться не приходится: в конце концов, если бы когда-то Шекспир написал о причинах неизбывной вражды и зависти короля Клавдия и Гамлета-старшего, как публика театра «Глобус», так и современные литературоведы когнитивной психологической школы были бы ему немало благодарны.

«Мегалополис»

2024

Последний на сегодняшний день фильм живого классика Фрэнсиса Форда Копполы вышел на экраны в 2011-м. С тех пор он был занят производством своего, пожалуй, дольше всего вынашиваемого детища — эпической философской драмы в жанре современного пеплума «Мегалополис». Идея картины, сравнивающей современный Нью-Йорк с Римом времен упадка, по собственному признанию режиссера, впервые зародилась у него вскоре после съемок «Апокалипсиса сегодня» (1979), завершить же производство картины удалось лишь в 2023-м.

Съемки фильма «Мегалополис» Фото: Christopher Oquendo

В основе сценария — труд античного философа Саллюстия «О заговоре Катилины». В стилистике экранизации режиссер, по слухам, ориентировался на классических «Клеопатру» и «Бен-Гура». С учетом грандиозного актерского ансамбля — Адам Драйвер, Лоуренс Фишберн, Дастин Хоффман, Форест Уитакер, Джон Войт — фильм обещает быть по меньшей мере событием.

«Министерство неджентльменских дел»

2024

Новый боевик Гая Ричи о команде британских супердиверсантов, организующих тайные операции против немцев в ходе Второй мировой, определенно стоит внимания : такого создатель нового стиля в британском кино, кажется, нам еще не показывал. Но дальше эта история развивается еще интереснее: в основе сценария фильма — книга британца Дэмиена Льюиса «Тайные воители Черчилля: скандальная правдивая история об отчаянных головах из спецслужб времен Второй мировой».

Съемки фильма «Министерство неджентльменских дел» Фото: Lions Gate Films Inc.

Льюис, практически неизвестный в России, — не только писатель, но и в первую очередь журналист-расследователь, побывавший в большинстве горячих точек планеты. Свою книгу, вышедшую в 2014 году, он представил публике как стопроцентно документальное произведение, хотя и написанное в художественной манере. Что из этой запутанной истории о битве британских бульдогов под коврами сделает штатный насмешник мировых экранов Гай Ричи, предугадать сложно, но при удачном раскладе Тарантино со своими «Бесславными ублюдками» имеет шанс нервно заплакать за дверью.