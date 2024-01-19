Политолог назвал символическим 13-й пакет антироссийских санкций

Новый 13-й пакет европейских санкций против РФ не удивит Россию и не сможет порадовать представителей коллективного Запада. Об этом в беседе с «Известиями» 19 января заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз начал обсуждение нового пакета антироссийских санкций, который планируется утвердить к 24 февраля.

«13-й пакет вряд ли сильно сможет удивить как РФ, так и порадовать тех представителей коллективного Запада, которые пытаются добиться тех или иных результатов введением своих санкций. Дело в том, что за предыдущие 12 пакетов уже, кажется, ввели санкции против всего, чего только можно относительно России. И в этом контексте 13-й пакет он, скорее, символический. Это уже такой процесс, который еврочиновники и не хотят, но и не могут остановить. Если они не будут принимать новые санкции, это будет означать определенный предел подобной политики касательно России», — считает Денисов.

С другой стороны, по словам политолога, Европейский союз в очередной раз хочет подтвердить свою позицию по специальной военной операции по поддержке Украины и по неприемлемости нормального конструктивного диалога с Россией.

До этого Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря 2023 года. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций против России является санкционным безумием. Говоря о санкциях, введенных ЕС против российских алмазов, он подчеркнул, что Россия будет обходить их.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.