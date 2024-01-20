 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО и кассетными боеприпасами
Мир
Боррель исключил отправку кораблей ЕС в Красное море для боевых задач
Мир
NYT узнала о поддержке Трампа популярным республиканцем Скоттом
Мир
В Словакии указали на отсутствие компенсации за переданные Украине МиГ-29
Мир
Во Франции заявили о невозможности запретить гражданам ехать на Украину
Мир
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной цели
Мир
Politico сообщила о подготовке фон дер Ляйен ко второму сроку во главе ЕК
Мир
На Украине выделят около $464 млн на строительство оборонительных сооружений
Экономика
Внешний долг РФ сократился на $57 млрд за год
Мир
Во Франции заявили о возможности проведения операции НАТО под чужим флагом
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке
Мир
США и Великобритания вновь нанесли удары по хуситам в Йемене
Мир
Францию призвали выйти из НАТО из-за провокаций против России
Мир
В Белом доме выступили против прекращения огня в Газе
Мир
Der Spiegel указал на перебои в закупках боеприпасов в Германии
/

Денежная касса: валютный рынок Мосбиржи превысил показатели 2021 года

Как это отразится на курсе рубля и его устойчивости
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объем торгов на валютном рынке Мосбиржи по итогам 2023-го достиг 328 трлн рублей (в эквиваленте) и превысил показатели досанкционного 2021 года. Это следует из данных торгов на площадке, которые изучили «Известия». Основная причина — восстановление импорта, поскольку компаниям требовались деньги на закупку иностранных товаров. Наращивание ликвидности способствует укреплению рубля и снижению его волатильности. Это значит, что, даже если указ об обязательной продаже валютной выручки отменят в апреле, рубль не будет значительно ослабевать и сохранится в диапазоне 88–93 рублей, считают эксперты.

Почему валютный рынок быстро восстановился

Объем торгов на валютном рынке Мосбиржи по итогам 2023-го достиг 328 трлн рублей. Это на 22% больше показателя предыдущего года. При этом итог 2023-го на 8 трлн обогнал уровень 2021-го, когда денежные потоки еще не были искажены из-за западных санкций.

Наибольший прирост объема торгов на валютном рынке Мосбиржи был в марте и августе — он превышал 25% относительно предыдущих месяцев, рассказал аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Динамика в основном вызвана активностью бизнеса из-за существенного восстановления импорта. Например, в марте он увеличился на 24,4% в сравнении с февралем, отметил Николай Дудченко.

Предпринимателям приходится покупать больше валюты для финансирования своих операций, что разгоняет торги, пояснил гендиректор АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» Роман Семенихин.

порт
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Именно сокращение ввоза товаров в Россию в связи с санкциями было основной причиной резкого падения объема торгов на валютном рынке Мосбиржи во II–IV кварталах 2022-го, отметил экономист Константин Церазов. По его словам, рост в прошлом году был восстановительным.

Помимо того, на объемы торгов валютой мог повлиять приток новых клиентов — в 2023 году брокерский счет открыли 6,7 тыс. россиян, отметил Роман Семенихин. Однако их доля на валютном рынке не превышает 20% — большая часть сделок проводится крупными инвесторами и бизнесом с помощью производных инструментов — свопов и форвардов.

Тихим расходом: экономисты спрогнозировали рост ВВП на 1,2% в 2024 году
Как быстро исчерпается восстановительный импульс и что будет поддерживать производство в стране

Как указ о валютной выручке повлиял на восстановление рынка

На объем торгов валютного рынка также повлиял указ президента РФ об обязательной репатриации выручки экспортеров, вступивший в силу 12 октября 2023 года, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Мера привела к росту стоимости рубля, так как спрос на него на бирже увеличился параллельно с предложением иностранной валюты.

При этом активный рост валютного рынка всё же начался раньше, следует из данных Мосбиржи. Так, еще в августе объем торгов на нем достиг 34,1 трлн рублей, что превышает показатель предыдущего месяца на четверть. После вступления указа президента РФ в силу рост оказывался значительно ниже — в ноябре по сравнению с октябрем он увеличился на 6%, а в декабре по сравнению с предыдущим месяцем — на 9%.

биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Указ не оказал практически никакого влияния на динамику роста объема торгов на валютной секции, — подтвердил Николай Дудченко из «Финама».

Тем не менее после введения ограничений нацвалюта начала цикл укрепления. С 11 октября по 22 ноября биржевая стоимость доллара снизилась почти на 12 рублей — до 88,35. По состоянию на 19 января он торгуется не так далеко от этой отметки — на уровне 88,2 рубля.

Водить за прогноз: рубль удержится ниже 90 за доллар в I квартале
Почему нацвалюта укрепляется в первые рабочие дни и что поможет ей сохранить позиции

Как восстановление рынка отразится на курсе рубля

Чем выше ликвидность на финансовых площадках, тем ниже волатильность на них, подчеркнул Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В 2022 году экономисты называли сложившуюся на бирже ситуацию тонким рынком: объемы торгов были небольшими, поэтому любые более или менее крупные закупки или продажа валюты (например, в связи с продажей иностранцами бизнеса в РФ) провоцировали резкий скачок курса.

— Восстановление и увеличение ликвидности валютного рынка в РФ должно привести к стабилизации курса рубля и сглаживанию его резких скачков, — резюмировал Владимир Чернов.

Помимо того, на российском валютном рынке продолжается структурная трансформация: весь 2023 год росла доля юаня в торгах. Появление новых валют дружественных стран на Мосбирже в этом году также поддержит курс рубля, отметил глава аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Турецкая лира уже представлена на площадке — в будущем у нее есть еще большие перспективы. Также ведутся активные переговоры насчет индийской рупии и дирхама ОАЭ, отметил эксперт.

курс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом указ президента об обязательной репатриации валютной выручки будет способствовать только лишь снижению волатильности рубля, но укрепить его курс в среднесрочной перспективе не сможет, отметил глава АКРА Дмитрий Куликов. Мера действует до апреля, и пока неизвестно, будут ли ее продлевать. Но если этого не произойдет, нацвалюта неизбежно просядет, считает эксперт. Впрочем, снижение будет не критичным.

— Во II квартале 2024 года мы ожидаем начала роста котировок валютной пары доллар/рубль в диапазон торгов 88–93, — уточнил Владимир Чернов.

Экстренные покупки или продажи валюты, спровоцированные какими-либо событиями и заявлениями властей, могут увеличить волатильность на этом рынке и привести к сильным изменениям цен. Но в конечном счете они оказываются временными, отметил Роман Семенихин из «Ингосстрах – Инвестиции». По его словам, искажения стоимости рубля из-за спекуляций не сохраняются на долгий срок.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир