Денежная касса: валютный рынок Мосбиржи превысил показатели 2021 года

Объем торгов на валютном рынке Мосбиржи по итогам 2023-го достиг 328 трлн рублей (в эквиваленте) и превысил показатели досанкционного 2021 года. Это следует из данных торгов на площадке, которые изучили «Известия». Основная причина — восстановление импорта, поскольку компаниям требовались деньги на закупку иностранных товаров. Наращивание ликвидности способствует укреплению рубля и снижению его волатильности. Это значит, что, даже если указ об обязательной продаже валютной выручки отменят в апреле, рубль не будет значительно ослабевать и сохранится в диапазоне 88–93 рублей, считают эксперты.

Почему валютный рынок быстро восстановился

Объем торгов на валютном рынке Мосбиржи по итогам 2023-го достиг 328 трлн рублей. Это на 22% больше показателя предыдущего года. При этом итог 2023-го на 8 трлн обогнал уровень 2021-го, когда денежные потоки еще не были искажены из-за западных санкций.

Наибольший прирост объема торгов на валютном рынке Мосбиржи был в марте и августе — он превышал 25% относительно предыдущих месяцев, рассказал аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Динамика в основном вызвана активностью бизнеса из-за существенного восстановления импорта. Например, в марте он увеличился на 24,4% в сравнении с февралем, отметил Николай Дудченко.

Предпринимателям приходится покупать больше валюты для финансирования своих операций, что разгоняет торги, пояснил гендиректор АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» Роман Семенихин.

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Именно сокращение ввоза товаров в Россию в связи с санкциями было основной причиной резкого падения объема торгов на валютном рынке Мосбиржи во II–IV кварталах 2022-го, отметил экономист Константин Церазов. По его словам, рост в прошлом году был восстановительным.

Помимо того, на объемы торгов валютой мог повлиять приток новых клиентов — в 2023 году брокерский счет открыли 6,7 тыс. россиян, отметил Роман Семенихин. Однако их доля на валютном рынке не превышает 20% — большая часть сделок проводится крупными инвесторами и бизнесом с помощью производных инструментов — свопов и форвардов.

Как указ о валютной выручке повлиял на восстановление рынка

На объем торгов валютного рынка также повлиял указ президента РФ об обязательной репатриации выручки экспортеров, вступивший в силу 12 октября 2023 года, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Мера привела к росту стоимости рубля, так как спрос на него на бирже увеличился параллельно с предложением иностранной валюты.

При этом активный рост валютного рынка всё же начался раньше, следует из данных Мосбиржи. Так, еще в августе объем торгов на нем достиг 34,1 трлн рублей, что превышает показатель предыдущего месяца на четверть. После вступления указа президента РФ в силу рост оказывался значительно ниже — в ноябре по сравнению с октябрем он увеличился на 6%, а в декабре по сравнению с предыдущим месяцем — на 9%.

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— Указ не оказал практически никакого влияния на динамику роста объема торгов на валютной секции, — подтвердил Николай Дудченко из «Финама».

Тем не менее после введения ограничений нацвалюта начала цикл укрепления. С 11 октября по 22 ноября биржевая стоимость доллара снизилась почти на 12 рублей — до 88,35. По состоянию на 19 января он торгуется не так далеко от этой отметки — на уровне 88,2 рубля.

Как восстановление рынка отразится на курсе рубля

Чем выше ликвидность на финансовых площадках, тем ниже волатильность на них, подчеркнул Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В 2022 году экономисты называли сложившуюся на бирже ситуацию тонким рынком: объемы торгов были небольшими, поэтому любые более или менее крупные закупки или продажа валюты (например, в связи с продажей иностранцами бизнеса в РФ) провоцировали резкий скачок курса.

— Восстановление и увеличение ликвидности валютного рынка в РФ должно привести к стабилизации курса рубля и сглаживанию его резких скачков, — резюмировал Владимир Чернов.

Помимо того, на российском валютном рынке продолжается структурная трансформация: весь 2023 год росла доля юаня в торгах. Появление новых валют дружественных стран на Мосбирже в этом году также поддержит курс рубля, отметил глава аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Турецкая лира уже представлена на площадке — в будущем у нее есть еще большие перспективы. Также ведутся активные переговоры насчет индийской рупии и дирхама ОАЭ, отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом указ президента об обязательной репатриации валютной выручки будет способствовать только лишь снижению волатильности рубля, но укрепить его курс в среднесрочной перспективе не сможет, отметил глава АКРА Дмитрий Куликов. Мера действует до апреля, и пока неизвестно, будут ли ее продлевать. Но если этого не произойдет, нацвалюта неизбежно просядет, считает эксперт. Впрочем, снижение будет не критичным.

— Во II квартале 2024 года мы ожидаем начала роста котировок валютной пары доллар/рубль в диапазон торгов 88–93, — уточнил Владимир Чернов.

Экстренные покупки или продажи валюты, спровоцированные какими-либо событиями и заявлениями властей, могут увеличить волатильность на этом рынке и привести к сильным изменениям цен. Но в конечном счете они оказываются временными, отметил Роман Семенихин из «Ингосстрах – Инвестиции». По его словам, искажения стоимости рубля из-за спекуляций не сохраняются на долгий срок.