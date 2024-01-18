ВКС РФ организовали патрулирование линии разграничения Сирии и Израиля

Воздушно-космические силы (ВКС) России организовали воздушное патрулирование вдоль границы зоны разграничения ВС Израиля и ВС Сирии, сообщил на брифинге 18 января заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В рамках мониторинга обстановки силами армейской авиации ВКС России организовано воздушное патрулирование вдоль границы зоны разъединения ВС Израиля и ВС САР (линия «Браво»)», — доложил он.

Офицер добавил, что за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенных в РФ террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана»: в провинции Алеппо — один обстрел; в провинции Идлиб — два обстрела.

Он отметил также, что со стороны так называемой коалиции во главе с США зафиксированы два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, в связи с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано одно нарушение многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции», — сказал Кулить, указал на продолжающиеся со стороны коалиции выпады по осложнению ситуации в регионе.

8 января ЦАХАЛ уничтожила в Сирии члена палестинского движения ХАМАС, который отвечал за запуски ракет в сторону еврейского государства, сообщила пресс-служба израильских военных.

До этого, 2 января, ЦАХАЛ нанесла ответные удары по району в Сирии, откуда были запущены пять снарядов в сторону Израиля, которые упали в незаселенной местности страны. Военные отметили, что удары были нанесены по местам, откуда велся огонь.

МИД Сирии в конце 2023 года, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.