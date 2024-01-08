Израиль заявил о ликвидации в Сирии отвечавшего за запуски ракет члена ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила в Сирии члена палестинского движения ХАМАС, который отвечал за запуски ракет в сторону еврейского государства. Об этом 8 января сообщила пресс-служба военных.

«ЦАХАЛ ликвидировала в районе населенного пункта Бейт-Джин в Сирии террориста из ХАМАС Хасана Акаше, одного из главных организаторов ракетных обстрелов Израиля с сирийской территории в последние недели», — рассказали в ведомстве.

До этого, 2 января, ЦАХАЛ нанесла ответные удары по району в Сирии, откуда были запущены пять снарядов в сторону Израиля, которые упали в незаселенной местности страны. Военные отметили, что удары были нанесены по местам, откуда велся огонь.

Ранее, 31 декабря, сообщалось, что израильские истребители F-16 атаковали сирийскую территорию, направив крылатые ракеты в район города Алеппо. До этого, 18 декабря, артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответные удары по району в Сирии, откуда были запущены снаряды в сторону Израиля.

Тогда же заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что накануне ЦАХАЛ совершила шесть ударов по сирийским объектам в окрестностях Дамаска.

МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.