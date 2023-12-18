Истребители ВВС Израиля нанесли шесть ударов авиабомбами по Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне, 17 декабря, совершили шесть ударов по сирийским объектам в окрестностях Дамаска. Об этом сообщил в понедельник, 18 декабря, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Два тактических истребителя F-15 ВВС Израиля, действуя со стороны оккупированных Голанских высот, без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар шестью управляемыми авиационными бомбами по объектам в окрестностях города Дамаск», — рассказал он.

Помимо этого, Кулить подчеркнул, что после ударов ЦАХАЛ двое сирийских военных получили ранения.

Ранее, 10 декабря, сирийское госагентство SANA сообщило, что в окрестностях Дамаска работают силы ПВО. Кроме того, неподалеку от сирийской столицы слышны взрывы.

7 декабря сообщалось, что ВВС Израиля произвели ответные обстрелы по юго-западным окрестностям Дамаска после совершенной Сирией атаки на Голанские высоты. Раскаты взрывов были слышны со стороны города Эль-Кунейтры, расположенного примерно в 40 км от Дамаска.

До этого, 2 декабря, сообщалось, что ВВС Израиля обстреляли Дамаск из четырех истребителей F-16. Как уточнялось, большую часть авиабомб удалось сбить дежурными силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Сирии из комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» российского производства.

МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.