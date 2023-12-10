Агентство SANA сообщило о работе сил ПВО в окрестностях Дамаска
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска. Об этом 10 декабря сообщает сирийское госагентство SANA.
«Средства нашей противовоздушной обороны реагируют на вражеские цели в окрестностях Дамаска», — отмечается в заявлении.
Кроме того, сообщается, что неподалеку от сирийской столицы слышны взрывы.
Ранее, 7 декабря, сообщалось, что ВВС Израиля произвели ответные обстрелы по юго-западным окрестностям Дамаска после совершенной Сирией атаки на Голанские высоты. Раскаты взрывов были слышны со стороны города Эль-Кунейтры, расположенного примерно в 40 км от Дамаска.
2 декабря сообщалось, что ВВС Израиля обстреляли Дамаск из четырех истребителей F-16. Как уточнялось, большую часть авиабомб удалось сбить дежурными силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Сирии из комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» российского производства.
МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».