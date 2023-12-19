ЦАХАЛ нанесла ответные удары на запуск снарядов из Сирии

Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по району в Сирии, откуда были запущены снаряды в сторону Израиля. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщила израильская армейская пресс-служба.

Сообщается, что с территории Сирии было запущено несколько снарядов, которые упали в незаселенной местности.

«В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по местам, откуда велся огонь в Сирии, а танки ЦАХАЛ обстреляли военный пост, принадлежащий сирийской армии», — говорится в сообщении.

Ранее, 18 декабря, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что накануне ЦАХАЛ совершила шесть ударов по сирийским объектам в окрестностях Дамаска.

10 декабря сирийское госагентство SANA сообщило, что в окрестностях Дамаска работают силы ПВО. Кроме того, неподалеку от сирийской столицы слышны взрывы.

7 декабря сообщалось, что ВВС Израиля произвели ответные обстрелы по юго-западным окрестностям Дамаска после совершенной Сирией атаки на Голанские высоты. Раскаты взрывов были слышны со стороны города Эль-Кунейтра, расположенного примерно в 40 км от Дамаска.

До этого, 2 декабря, сообщалось, что ВВС Израиля обстреляли Дамаск из четырех истребителей F-16. Как уточнялось, большую часть авиабомб удалось сбить дежурными силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Сирии из комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» российского производства.

МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».