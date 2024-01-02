Израиль зафиксировал запуск пяти снарядов из Сирии и нанес ответные удары
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по району в Сирии, откуда были запущены пять снарядов в сторону Израиля. Об этом во вторник, 2 января, сообщила израильская армейская пресс-служба.
«Были зафиксированы пять запусков [снарядов] из Сирии, которые упали в незаселенной местности, перелетев на территорию Израиля», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что удары были нанесены по местам, откуда велся огонь.
Кроме того, израильский самолет атаковал объект ливанского шиитского движения «Хезболла». По данным ЦАХАЛ, в понедельник, 1 января, оттуда были произведены запуски по Адамиту.
Ранее, 31 декабря, сообщалось, что израильские истребители F-16 атаковали сирийскую территорию, направив крылатые ракеты в район города Алеппо.
До этого, 18 декабря, артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответные удары по району в Сирии, откуда были запущены снаряды в сторону Израиля.
Тогда же заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что накануне ЦАХАЛ совершила шесть ударов по сирийским объектам в окрестностях Дамаска.
МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».