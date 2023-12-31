Израильские F-16 атаковали окрестности сирийского Алеппо

Израильские истребители F-16 атаковали сирийскую территорию, направив крылатые ракеты в район города Алеппо. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье, 31 декабря, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Два тактических истребителя F-16 ВВС (Военно-воздушные силы. — Ред.) Израиля 30 декабря с 17:14 до 17:27, действуя из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии, нанесли авиационный удар шестью крылатыми ракетами по объектам в районе города Алеппо», — сообщил он.

По его словам, пострадавших в результате обстрела не зафиксировано.

Ранее, 29 декабря, Кулить сообщил, что часть запущенных ВВС Израиля по территории Сирии авиабомб и ракет была успешно сбита российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С».

7 декабря сообщалось, что ВВС Израиля произвели ответные обстрелы по юго-западным окрестностям Дамаска после совершенной Сирией атаки на Голанские высоты. Раскаты взрывов были слышны со стороны города Эль-Кунейтра, расположенного примерно в 40 км от Дамаска.

До этого, 2 декабря, сообщалось, что ВВС Израиля обстреляли Дамаск из четырех истребителей F-16. Как уточнялось, большую часть авиабомб удалось сбить дежурными силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Сирии из комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» российского производства.

МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.