Российские «Панцирь-С» сбили часть выпущенных по Сирии израильских ракет

Часть запущенных военно-воздушными силами (ВВС) Израиля по территории Сирии авиабомб и ракет была успешно сбита российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 29 декабря, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) на комплексах «Панцирь-С» ликвидировали в воздухе 10 управляемых авиабомб и три крылатые ракеты.

Израиль атаковал Сирию с помощью авиации в период 28 декабря с 23:02 до 23:09 и 29 декабря с 01:28 до 01:35, добавили в ведомстве.

«Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля <...> без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар по объектам вооруженных сил САР (Сирийская Арабская Республика. — Ред.) в районе аэродрома Думейр в провинции Дамаск», — рассказал Кулить о последних ударах.

По его словам, в результате этих атак были повреждены объекты инфраструктуры военного назначения. Однако пострадавших и жертв среди населения нет.

Ранее, 18 декабря, Кулить сообщил, что накануне ЦАХАЛ совершила шесть ударов по сирийским объектам в окрестностях Дамаска. Двое сирийских военных в результате этой атаки получили ранения.

7 декабря сообщалось, что ВВС Израиля произвели ответные обстрелы по юго-западным окрестностям Дамаска после совершенной Сирией атаки на Голанские высоты. Раскаты взрывов были слышны со стороны города Эль-Кунейтры, расположенного примерно в 40 км от Дамаска.

До этого, 2 декабря, сообщалось, что ВВС Израиля обстреляли Дамаск из четырех истребителей F-16. Как уточнялось, большую часть авиабомб удалось сбить дежурными силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Сирии из комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» российского производства.

МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.