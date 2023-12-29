Реклама
Прямой эфир
Общество
НА ОГЭ-2024 по математике не разрешили использовать калькуляторы
Общество
Самолет МЧС доставил в Москву из сектора Газа еще 33 россиян
Мир
Полянский сообщил о внеочередном заседании СБ ООН по Украине в ночь на 30 декабря
Культура
Машков рассказал об интегрированной программе подготовки актеров в «Табакерке»
Мир
Небензя указал на единоличную позицию США по прекращению огня в Газе
Общество
Клубу Mutabor после «голой» вечеринки Ивлеевой грозит штраф
Мир
В США захотели ограничить Киев в распоряжении переданными средствами
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве отца журналиста Легойды
Мир
В Польше оценили потенциал российской РСЗО «Возрождение»
Мир
В Белом доме заявили о наблюдении за ситуацией с падением ракеты в Польше
Общество
Умер единственный в России корги-полицейский
Мир
Великобритания поставит на Украину около 200 ракет ПВО
Мир
В США назвали решение Байдена о переизбрании худшим в этом году
Мир
В Германии заявили о непрекращающемся давлении Российской армии на ВСУ
Общество
В Измайловском парке в Москве открылась новая усадьба Деда Мороза
Сюжет:

Российские «Панцирь-С» сбили часть выпущенных по Сирии израильских ракет

0
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Часть запущенных военно-воздушными силами (ВВС) Израиля по территории Сирии авиабомб и ракет была успешно сбита российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 29 декабря, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) на комплексах «Панцирь-С» ликвидировали в воздухе 10 управляемых авиабомб и три крылатые ракеты.

Израиль атаковал Сирию с помощью авиации в период 28 декабря с 23:02 до 23:09 и 29 декабря с 01:28 до 01:35, добавили в ведомстве.

«Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля <...> без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар по объектам вооруженных сил САР (Сирийская Арабская Республика. — Ред.) в районе аэродрома Думейр в провинции Дамаск», — рассказал Кулить о последних ударах.

По его словам, в результате этих атак были повреждены объекты инфраструктуры военного назначения. Однако пострадавших и жертв среди населения нет.

Огласить конфликт: Турция может начать военную операцию в Сирии
Стоит ли прислушиваться к угрозам Анкары и каковы перспективы урегулирования противостояния

Ранее, 18 декабря, Кулить сообщил, что накануне ЦАХАЛ совершила шесть ударов по сирийским объектам в окрестностях Дамаска. Двое сирийских военных в результате этой атаки получили ранения.

7 декабря сообщалось, что ВВС Израиля произвели ответные обстрелы по юго-западным окрестностям Дамаска после совершенной Сирией атаки на Голанские высоты. Раскаты взрывов были слышны со стороны города Эль-Кунейтры, расположенного примерно в 40 км от Дамаска.

До этого, 2 декабря, сообщалось, что ВВС Израиля обстреляли Дамаск из четырех истребителей F-16. Как уточнялось, большую часть авиабомб удалось сбить дежурными силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Сирии из комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» российского производства.

МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023