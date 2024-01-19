Спортивные выходные с «Известиями»

Фигурное катание

Чемпионат России по прыжкам

Второй сезон подряд в календарь соревнований у российских фигуристов входит чемпионат страны по прыжкам. Этот специфичный формат быстро завоевал популярность у зрителей, поэтому предстоящее первенство в Москве ожидается с нетерпением. Тем более участие в нем примут немало звезд. Чего только стоит противостояние двух сильнейших пар России: Анастасия Мишина – Александр Галлямов и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

А Галлямов и Козловский назначены капитанами в командном турнире. В женском одиночном катании помимо действующих лидеров зрители смогут увидеть пропускающую сезон в основных соревнованиях чемпионку мира Елизавету Туктамышеву. А у мужчин на лед выйдут неоднократные призеры чемпионатов Европы Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов.

19 января, 15:00 – 20:00, квалификация. 20 января, личный турнир: 14:00 – 15:30, пары; 15:30 – 17:15, мужчины; 17:15 – 18:45, женщины. «ЦСКА Арена» (Москва). Прямые трансляции на Первом канале и сайте Первого канала

Теннис

Открытый чемпионат Австралии. Третий и четвертый круг

Фото: REUTERS/Tracey Nearmy

Australian Open остается первым в году турниром «Большого шлема» — самой престижной категории соревнований в мировом теннисе. В ближайшие выходные истечет первая половина розыгрыша в основной сетке. Традиционно среди претендентов на успех — россияне. В мужском одиночном разряде в третьем круге Карен Хачанов сыграет с чехом Томашем Махачем, Андрей Рублев — с американцем Себастьяном Кордой.

У женщин Анна Блинкова выйдет на корт против итальянки Ясмине Паолини, Анна Калинская встретится с американкой Слоан Стивенс, Элине Аванесян предстоит играть с украинкой Мартой Костюк, Марии Тимофеевой — с Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии, Анастасии Захаровой — с Магдаленой Френх из Польши, Мирре Андреевой — с француженкой Диан Парри. Победители определятся в ближайшие два дня. Они сыграют в четвертом круге — 1/8 финала, по итогам которых мы узнаем участников четвертьфиналов.

19–21 января, 03:00 – 15:30. Стадион «Мельбурн Парк» (Мельбурн, Австралия). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Торпедо» – ЦСКА, «Локомотив» – «Авангард»

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Около месяца осталось до конца регулярного чемпионата. Чуть больше 15 матчей предстоит провести каждой из команд. Интрига сохраняется как в борьбе за оставшиеся места в плей-офф, так и при распределении итоговых результатов внутри первых восьмерок Западной и Восточной конференций. Поэтому почти все матчи выходных имеют турнирное значение, но два из них выделяются особенно.

Проваливающий нынешний сезон и идущий лишь на седьмом месте на Западе победитель двух предыдущих Кубков Гагарина московский ЦСКА поедет в гости к расположившемуся на пятой строчке нижегородскому «Торпедо». Армейцы попытаются сократить отставание от конкурента, чтобы в конце регулярки улучшить свои позиции перед плей-офф. А лидер чемпионата ярославский «Локомотив», недавно первым обеспечивший себе участие в плей-офф, примет на своем льду одного из фаворитов с Востока — омский «Авангард».

21 января: 13:00, СКК «Нагорный» (Нижний Новгород); 17:00, «Арена-2000» (Ярославль). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Биатлон

Кубок России. Четвертый этап

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В нынешнем розыгрыше Кубка России прошла уже половина этапов. Этот турнир стал главным для наших и белорусских биатлонистов после их отстранения от международных соревнований. Поэтому интрига в борьбе за победу в итоговом общем зачете имеет огромное значение для участников и болельщиков. Отсюда и повышенный интерес к стартовавшему 18 января четвертому этапу, который проходит в Ижевске.

У мужчин лидирует двукратный призер Олимпиады-2022 в Пекине Эдуард Латыпов, от которого всего на шесть очков отстает серебряный призер тех же Игр в Китае белорус Антон Смольский. Аналогичная разница в баллах между лидирующей у женщин двукратной призерки Олимпиады Кристиной Резцовой и преследующей ее Анастасией Гришиной. В выходные по итогам оставшихся двух гонок борьба может еще больше обостриться.

20 января, спринт: 10:00, мужчины; 13:00, женщины. 21 января, масс-старт: 10:00, мужчины; 13:00, женщины. «Биатлонный комплекс имени Демидова» (Ижевск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Футбол

Контрольные матчи. Кубок равноправия. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Самарканд)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Российские клубы после новогодних праздников вышли из отпусков. И большинство из них уже вовсю готовятся к весенней части сезона. Все команды РПЛ, кроме «Спартака», находятся на зарубежных сборах. Некоторые начинают играть контрольные матчи. Так, петербургский «Зенит» в Абу-Даби примет участие в выставочном турнире «Кубок равноправия». Первый матч сине-бело-голубые проведут уже в выходные — против узбекского «Динамо» из Самарканда.

21 января, 15:00, стадион «Заид Спортс Сити» (Абу-Даби, ОАЭ). Прямая трансляция на «Матч ТВ»