«Ни разу не пожалел, что получил российское гражданство»

На прошлой неделе было официально объявлено о присвоении российского гражданства канадскому хоккеисту петербургского СКА Брендану Лайпсику. Он стал третьим за последние два года североамериканским легионером, получившим паспорт РФ. В прошлом году аналогичный путь прошли защитники Бреннан Менелл из московского «Динамо» и Кэмерон Ли из хабаровского «Амура». Менелл стал одним из лидеров нынешнего «Динамо», которое занимает второе место в Западной конференции — от лидирующего во всём регулярном чемпионате КХЛ магнитогорского «Металлурга» бело-голубых отделяет всего три балла.

Менелл выступает за «Динамо» с 2022 года. В интервью «Известиям» 26-летний хоккеист рассказал, будут ли еще прецеденты получения североамериканскими игроками российского гражданства, поведал, как у него обстоят дела с изучением русского языка, оценил перспективы своей команды в борьбе за Кубок Гагарина и вспомнил о роли Александра Овечкина в своем переходе в «Динамо».

«Когда я приехал перед прошлым сезоном в Россию, то не знал, что это возможно»

— Лайпсик советовался с вами, когда думал получить российское гражданство?

— Да, мы с ним обсуждали это, но к тому моменту он уже сам принял решение. Мы с ним лишь коротко обсудили процедуру. Он спрашивал, что нужно сделать для ее прохождения. Насколько я знаю, в СКА ему тоже помогали с этим. Еще до первых новостей о желании Брендана получить гражданство некоторые наши общие знакомые ребята спрашивали, как это сделать. И я понимал, что он может стать следующим, кто получит российский паспорт. Незадолго до его получения разговаривал с Лайпсиком и уже знал, что он в процессе решения этого вопроса. Рад, что в итоге всё получилось. Знаю, что Брендан очень доволен этим.

— Сами довольны, что получили российское гражданство?

— Очень. Ни разу не пожалел об этом.

— Когда приняли решение его получать?

— Честно говоря, когда я приехал перед прошлым сезоном в Россию, в 2022 году, то не знал, что это возможно. Но когда в клубе мне сказали о такой возможности — было это в мае или апреле 2023 года, — я понял, что хочу это сделать. Раньше об этом совсем не думал. Точнее, хотел получить гражданство, но не предполагал, что на это есть шанс или что процедура не займет много времени. Исходил из того, что на это может уйти несколько лет. Но очень хотел это сделать и сразу согласился, когда в «Динамо» мне объяснили, что это можно сделать уже в этом году, и подсказали, какая здесь процедура, какие нужны документы.

— Правда, что вам помог Александр Овечкин?

— Он помог мне в первый год в России, когда я только переходил в «Динамо». Помог, когда я пытался получить визу, чтобы приехать сюда. Знаю, что Александр — важный представитель этой организации, ведь он воспитанник «Динамо», начинал здесь карьеру. И благодарен ему за помощь как в получении визы, так и в получении паспорта. Для меня эта процедура получилась быстрой и беспроблемной, чем я очень доволен. И вообще спасибо Овечкину за то, что очень много мне подсказывал и давал советы, когда я только переезжал в Россию.

— Как у вас обстоят дела с изучением русского языка?

— Он у меня стал лучше, чем был полгода назад. Я очень стараюсь его улучшить еще, но пока не могу быть доволен собой в этом плане. Во всяком случае, вам интервью на русском языке пока дать не рискну. Так что спасибо вашим журналистам, что идут навстречу и разговаривают со мной на английском. Я занимаюсь с преподавателем, но из-за очень плотного графика игр и тренировок не могу полноценно посвятить этому время. Постараюсь больше его уделить в межсезонье. Сейчас мне говорить сложно на русском, но я всё лучше понимаю, что говорят тренеры и партнеры по команде. Хотя многие русские игроки говорят на английском языке. И главный тренер Алексей Кудашов тоже знает английский. Поэтому общаться с ними и так было легко. Но сейчас я стал лучше понимать и их русскую речь.

— Семья ваша ведь осталась в США?

— Да, мои родные еще ни разу не были в России. Все в Америке. Я сейчас пытаюсь решить вопрос с оформлением визы для своей мамы, чтобы она приехала в Москву и посмотрела, как я здесь живу. Надеюсь, что еще кто-нибудь из близких сможет в будущем приехать и своими глазами увидеть, как тут в России здорово, особенно в Москве.

— Вслед за вами, Лайпсиком и Кэмероном Ли стоит ожидать еще игроков из США и Канады, которые захотят получить российский паспорт?

— Думаю, да. Я знаю трех хоккеистов из Северной Америки, которые хотят подать заявление на получение российского гражданства. Они уже интересовались у меня, как это сделать, какие нужны документы для этого. Не могу назвать их имена, но такие люди есть.

«Многое зависит от того, с какого места мы выйдем в плей-офф»

— Вы довольны игрой и результатами «Динамо» в этом сезоне?

— Да, считаю, что мы значительно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Нам очень помогло усиление, приход таких игроков, как Никита Гусев, Седрик Пакетт, Игорь Ожиганов, и многих других. Но и те, кто был в команде, прогрессируют, стали лучше понимать требования тренера. И мы видим результат. У нас был небольшой спад в конце декабря, когда мы проиграли три матча подряд. Но сейчас «Динамо» в отличной форме. Мы обыгрываем сильных соперников, таких как ЦСКА (4:2). Если сохраним эту форму и еще прибавим в игре, то можем многого добиться в плей-офф.

— «Динамо» идет на втором месте, но может попасть в первом раунде плей-офф на ЦСКА, который сейчас седьмой. По последней игре с армейцами, как думаете, насколько они опасны?

— Это по-прежнему та же команда, которая выиграла два последних плей-офф. Она сохранила прежний состав, поэтому ее сложно обыграть. Да, сейчас у нее не лучшие результаты в регулярном чемпионате. Но даже в тех матчах, где мы ее обыгрывали, было видно, насколько это опасный соперник. ЦСКА всегда был командой, против которой очень тяжело. Она может выиграть любой матч. У них богатый опыт встреч в плей-офф, так что сражаться с ними весной будет очень сложно.

— Вашей команде принципиально закончить регулярный чемпионат на первом месте?

— Да, конечно! Мы хотели бы закончить регулярный чемпионат на первом месте, подняться максимально высоко. Но вообще нам предстоит еще много игр. За это время может случиться всё что угодно. Мы будем стараться одерживать победу в каждом матче.

— Нынешний динамовский состав способен выиграть Кубок Гагарина?

— Думаю, у нас хорошие шансы. Конечно, многое зависит от того, с какого места мы выйдем в плей-офф. Это станет ясно только через полтора месяца, еще почти 20 матчей осталось сыграть. Плей-офф станет для нас серьезной проверкой. Одержать победу в четырех раундах очень непросто, но в этом году у нас хорошая команда и хорошие шансы на успех.