Паспорта данные: что дает КХЛ натурализация североамериканцев

Получивший 9 января гражданство РФ канадский нападающий петербургского СКА Брендан Лайпсик стал третьим за последние два сезона легионером КХЛ с российским паспортом. До этого их получили два других североамериканских хоккеиста — защитник московского «Динамо» из США Бреннан Менелл и защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли. По мнению ряда экспертов, такие истории демонстрируют, что российский хоккей даже в условиях конфликта с западными странами остаются привлекательным местом для иностранцев для работы и жизни, но подобная натурализация уместна только в том случае, если легионер реально сильнее местных игроков.

Лайпсик

Указ президента РФ Владимира Путина о предоставлении гражданства Брендану Лайпсику был опубликован на этой неделе. 29-летний канадец перешел в СКА перед началом нынешнего сезона КХЛ. До этого он провел в России три сезона — один в составе московского ЦСКА и два в магнитогорском «Металлурге». Два года подряд в составе армейцев и «Магнитки» Лайпсик выходил в финал Кубка Гагарина.

До этого Лайпсик несколько лет хорошо котировался в НХЛ, но дорога в сильнейшую лигу планеты для него оказалась закрыта в 2020 году, когда, будучи игроком «Вашингтон Кэпиталз», он угодил в скандальную историю в соцсетях. В групповом чате он оскорбительно высказывался в адрес женщин и игроков. Например, Брендан назвал жирной жену Тэннера Пирсона, своего бывшего партнера по «Ванкувер Кэнакс». Также он называл некоторых своих партнеров по команде неудачниками, а над девушкой звезды «Эдмонтона» Коннора Макдэвида шутил по поводу ее фото в костюме на Хэллоуин и отпускал комментарии сексуального характера.

Скриншоты подобных сообщений Лайпсика быстро вышли в публичное поле, что привело к оперативному расторжению с ним контракта и концу карьеры в НХЛ. Столь сильный игрок оказался быстро востребован топ-клубами КХЛ. С тех пор в 167 матчах регулярного чемпионата он набрал 107 (40+67) очков по системе «гол+пас» и 39 (16+23) очков в 51 игре плей-офф.

— Лайпсик, как и Менелл с Ли, — это пример тех легионеров, которым всегда рады в России, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Игроки высокого уровня, обладающие мастерством и отдающие себя на льду, что нравится болельщикам. К тому же старающиеся учить русский язык, уважающие страну, в которой играют и зарабатывают деньги. Да, можно сказать, что у Лайпсика выхода другого нет, поскольку скандал в НХЛ закрыл ему дорогу в родную лигу. Но почему бы нам не воспользоваться такой ситуацией и не привлечь хорошего игрока?

Менелл

В 2022 году после начала СВО на Украине многие иностранные спортсмены покинули российские клубы. Не обошло это стороной и КХЛ. Кто-то, как Лайпсик, остался в России, поскольку не мог в родной стране найти работу с аналогичной зарплатой из-за скандала с соцсетями. Некоторые его коллеги просто не захотели менять место жительства. Кто-то, как нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл, покинул нашу страну и свой клуб по ходу плей-офф, но вернулся в следующее межсезонье.

Бреннан Менелл был особым случаем. До 2022 года он не играл в России. В его активе был сезон-2020/21 в КХЛ в составе минского «Динамо». Но он стал одним из первых легионеров, кто приехал в нашу страну после начала СВО, не будучи с ней связанным до этого.

26-летний защитник в сентябре 2022 года подписал контракт с московским «Динамо» и даже в статусе легионера был одним из ключевых игроков команды Алексея Кудашова. И это в условиях лимита на иностранцев в КХЛ — не более трех игроков в заявке одного клуба на матч. А в июле 2023 года, когда американец получил российское гражданство, он и вовсе стал незаменимым человеком в рядах бело-голубых.

— Для меня было большой честью получить российский паспорт, — рассказывал Менелл «Известиям». — Еще во время переговоров с «Динамо» о переходе клуб мы обсуждали с руководством возможность получения гражданства. Я тогда сказал, что готов на это. И рад, что получился всё организовать. Мне очень нравится жить в России и играть за свой клуб. Стараюсь учить русский язык. Надеюсь, что смогу на нем говорить не хуже Даррена Дица (канадский хоккеист ЦСКА с казахстанским гражданством выучил русский еще в период выступления за астанинский «Барыс», в который перешел в 2017 году. — «Известия»).

Ли

Если у Менелла до 2022 года был опыт игры в КХЛ в Белоруссии, то Кэмерон Ли летом 2022 году карьеру в лиге вообще начал с нуля. Причем 26-летний защитник отправился на Дальний Восток. Первый контракт с хабаровским «Амуром» был заключен всего на один год. Но по итогам дебютного сезона его не смутили многочасовые перелеты, поэтому Ли продлил соглашение еще на год.

В конце июля 2023 года Кэмерон заявил о желании получить российское гражданство. И в сентябре Владимир Путин подписал соответствующий указ. В этом сезоне Ли стал одним из лидеров хабаровчан. Во многом благодаря ему они ведут борьбу за выход в плей-офф — первый для себя с 2018 года. Но недавно защитник выбыл на два месяца из-за травмы, что значительно усложняет положение его команды. Вернуться на лед в этом сезоне Кэмерон сможет только по ходу плей-офф, если «Амур» туда попадет.

— Если законы РФ позволяют натурализовывать иностранцев и они перед получением гражданства нашей страны проходят все положенные процедуры, то нет никаких причин осуждать их и клубы за подобное, — поделился мнением с «Известиями» известный хоккейный агент Алексей Дементьев. — Что касается хоккейной составляющей, то здесь важно, чтобы легионеры повышали уровень КХЛ. И позволяли прогрессировать российской молодежи за счет игры против них или с ними в одной команде. Если же легионеры средние и не сильно выше уровнем местных игроков, то возникают вопросы в целесообразности их подписания вообще, даже если не ставится вопрос о присвоении им российского гражданства. Здесь лучше доверять своей молодежи. С этим, кстати, в КХЛ в последнее время стало лучше. Игорь Ларионов в нижегородском «Торпедо» задал тренд, когда не боится давать много времени юным талантам вроде Никиты Артамонова, Никиты Силаева. И постепенно другие тренеры и команды следуют этому примеру. Такие ребята должны получать место в составе. А легионерами их позиции стоит закрывать, только если это исполнители очень высокого уровня.

Также стоит отметить, что пришедший летом в тольяттинскую «Ладу» чешский нападающий Остап Сафин получил спортивное гражданство России, но не паспорт РФ. Это стало возможно благодаря его российским корням. Сам он родился в Праге, но с детства говорит на русском, как и его семья. По словам самого хоккеиста, ребенком он постоянно приезжал в Тюмень к бабушке и в Краснодар — к дедушке.