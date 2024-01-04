«Пришел в ЦСКА доказывать свой уровень и побеждать»

Хоккеисты московского ЦСКА завершили 2023 год домашней победой над череповецкой «Северсталью» (3:1) в игре, прошедшей 30 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Таким образом армейцы прервали серию поражений из пяти матчей — гостевых с московским «Динамо» (1:4), петербургским СКА (2:6) и ярославским «Локомотивом» (1:2 ОТ) и домашних с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ) и тем же СКА (0:2).

Но турнирное положение у красно-синих по-прежнему не самое лучшее. Они идут на шестом месте в Западной конференции и, если не исправят положение к концу февраля, то получат непростую сетку в плей-офф. Эти неудачи выглядят крайне неожиданными, поскольку подопечные Сергея Федорова становились победителями двух предыдущих сезонов. Оба Кубка Гагарина были выиграны практически одним и тем же составом. После первого триумфа одним из немногих новичков был защитник Ярослав Дыбленко, который в 2023 году добился первого своего крупного трофея в карьере.

Игрок, которому 28 декабря исполнилось 30 лет, долгое время был одним из самых талантливых игроков середняков КХЛ вроде мытищинского «Атланта» и московского «Спартака», сезон-2017/2018 провел в Северной Америке, а первая попытка закрепиться в клубе, претендующем на Кубок Гагарина, у уроженца Сургута закончилась неудачей — в 2019–2021-м он не закрепился в петербургском СКА и последовал в ряды одного из аутсайдеров лиги «Сочи».

Но приход в ЦСКА в мае 2022 года оказался триумфальным. В интервью «Известиям» Дыбленко объяснил, почему прошлый год стал самым успешным для него в карьере, оценил причины декабрьских неудач армейцев и поделился мнением о наличии у команды мотивации для борьбы за третий подряд Кубок Гагарина.

— Принципиально было закончить 2023 год победным матчем?

— Да каждая игра принципиальная, что тут говорить. Тем более сейчас, когда проиграли пять матчей подряд. Конечно, нужно было на приятной ноте закончить перед выходными. Хотелось реабилитироваться перед своими болельщиками, чтобы они отдохнули теперь немного от хоккея и соскучились по нам. Было важно сделать им приятное в матче с «Северсталью».

— Есть объяснение серии поражений в конце декабря?

— Всё было в наших руках в этих матчах. Вроде мы неплохо играли, но постоянно проигрывали в одну–две шайбы. Примерно равные матчи получались. Может быть, только в Питере у нас не сложилось, когда проиграли разгромно. А остальные игры этой серии у нас получились более-менее хорошими. Можно было их выигрывать, но где-то чего-то нам не хватало. Просто нужно было вылезти из этой ямы, почувствовать опять свою игру, начать забивать голы, много всего делать в обороне.

— Как думаете, эта яма закончилась для ЦСКА?

— Это всё зависит от нас. На самом деле про яму я просто так, к слову сказал — проблем таких нет. На самом деле важно именно то, как мы воспримем и переварим последнюю победу и недавние поражения. То есть мы должны всё это обдумать. Впереди у ЦСКА еще много игр — надо их выигрывать.

— Осенние неудачи ЦСКА со стороны казались временными трудностями, поскольку и в прошлые два сезона команда имела проблемы в ходе регулярных чемпионатов, но побеждала в плей-офф. Сейчас нет ощущения, что кризис затянулся?

— Каждый год складывается по-разному. Если вы заметили, в разное время у нас происходят разные моменты. И вообще с каждой командой происходят разные вещи. У нас в этом сезоне получилось так, как получилось. Надо из этого вылезать. Всё через трудности.

— Но нет такого, что команда после двух побед подряд в Кубке Гагарина пресытилась победами, эмоционально выхолощена?

— Каждый для себя должен решить, что нужно. Есть ли у тебя мотивация идти дальше, выигрывать дальше, опять переживать всё это — тяжелые моменты и хорошие моменты? Тут к каждому в голову не залезешь. Для меня лично есть мотивация еще выигрывать.

— Прошедший 2023 год стал лучшим для вас в карьере — первый крупный трофей, окончательное закрепление в составе топ-клуба. Почему именно на этом жизненном этапе так получилось?

— Во-первых, произошла хорошая селекция в мою пользу. Меня выбрали в ЦСКА. И я пришел сюда в сильную команду. Если честно, я немного переживал, что команда, которая перед моим приходом выиграла Кубок Гагарина, немножко не так воспримет мой приход. Но, оказавшись в ЦСКА, убедился, насколько сильные профессионалы тут собраны. И я просто добавил немного энергии в эту команду. Мне нужно было выиграть с ней Кубок Гагарина. Потому что подходил возраст, когда хочется что-то выиграть. В сильной команде. Не просто я перешел в ЦСКА, а пришел доказывать свой уровень и побеждать. И вот сложилось так, как сложилось.

— Что имеете ввиду под «не так воспримет мой приход»? Что у игроков, которые выиграли Кубок Гагарина в позапрошлом сезоне, возникнут вопросы, зачем в столь успешный коллектив нужен новичок вроде вас?

— Да. Опять же, это психологический момент, о котором вы говорите. Всегда, когда команда одерживает большую победу, возникает вопрос: а есть ли у нее мотивация идти дальше? Я тоже думал об этом. И в прошлом году убедился, что у ребят в ЦСКА еще много мотивации. То есть они не хотят останавливаться на том, что есть сейчас. Мы хотим бить рекорды, мы хотим идти дальше.

— Главная цель на 2024 год?

— Выиграть Кубок и идти дальше. Больше никаких целей нет.