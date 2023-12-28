Война Дамира: как Жафяров уходил из «Ак Барса»

Главным событием конца декабря в КХЛ, как обычно, становится дедлайн периода обменов и переходов хоккеистов из одних клубов в другие. Он заканчивается в полночь на 28 декабря. В последние годы в это дату не происходило каких-либо громких трансферов, но на этот раз всё, даже матчи чемпионата, затмил трехсторонний обмен с участием трех нападающих, в результате которого омский «Авангард» приобрел Дамира Жафярова, магнитогорский «Металлург» — Игоря Гераськина, казанский «Ак Барс» — Семена Кошелева.

История Жафярова

Завершилась скандальная эпопея длиной в полгода вокруг одного из самых талантливых нападающих лиги Дамира Жафярова, который почти не получал в «Ак Барсе» времени и оказался не нужен главному тренеру команды Зинэтуле Билялетдинову. Он долго не мог покинуть Казань, будучи на контракте с клубом. Это обернулось жесткой ответной реакцией агента хоккеиста Шуми Бабаева. 25 декабря «Спорт-Экспресс» сообщил, что представителем Жафярова и другого игрока «Ак Барса» Никиты Евсеева подано заявление в КХЛ с требованием разорвать контракты обоих его клиентов с клубом на основе пункта регламента «спортивная дискриминация».

Вскоре сам Бабаев заявил ТАСС, что основанием для заявления стала дискриминация со стороны Билялетдинова. Позже в интервью «Матч ТВ» добавил, что Билялетдинов «убивает» этих игроков, а Дамир в Казани как заложник. При этом оговорился, что претензий к клубу у него нет и всё дело только в тренере.

— Хоккейный клуб «Ак Барс» не приветствует публичное обсуждение подобных ситуаций, которые в любом случае разрешаются не на страницах СМИ, а в личных встречах со всеми сторонами, — ответил казанский клуб на своем официальном сайте. — Хоккейный клуб «Ак Барс» категорически осуждает попытку разделить ответственность между руководством и тренерским штабом клуба. Главный тренер «Ак Барса» — один из главных людей в нашей организации, определяющий игру команды, ее состав и направление развития. Мы всецело доверяем Зинэтуле Билялетдинову в этих вопросах, опираясь на его многолетний опыт, в том числе в развитии хоккеистов.

Скандал вокруг Жафярова и последующий трехсторонний обмен с его участием по своему влиянию на КХЛ не уступает возвращению в хоккей легендарного форварда Ильи Ковальчука, который провел уже два матча за московский «Спартак» и в обоих отличился заброшенными шайбами.

В последние годы Дамир Жафяров был одним из самых результативных игроков КХЛ. По-настоящему он начал раскрываться в 2018–2022 годах, когда выступал за нижегородское «Торпедо». В середняке лиги Дамир был главной звездой, постоянно выступал в первом звене, попадал в сборную России на этапы Евротура и в трех сезонах из четырех выводил свою команду в плей-офф.

Пиком для него стал третий сезон в «Торпедо» — в регулярном чемпионате-2020/21 Жафяров набрал по системе «гол+пас» 61 (21+40) очко в 58 матчах, став третьим бомбардиром того розыгрыша. В 2022 году Дамир перешел в петербургский СКА и впервые в карьере постоянно играл за топ-клуб, претендующий на Кубок Гагарина.

Там форвард не затерялся. Хотя в отличие от «Торпедо» на него и не делали ставку как на главную звезду, он в регулярке набрал 44 (16+28) очков, а клуб с огромным отрывом занял первое место в чемпионате, выиграв Кубок континента. Но в плей-офф в очередной раз вылетел в финале Западной конференции от ЦСКА, после чего главный тренер СКА Роман Ротенберг решил кардинально поменять состав. Ушло большинство лидеров той команды, включая Жафярова.

Он трудоустроился в казанский «Ак Барс». Но уже с начала сезона получал мало игрового времени. И осенью у болельщиков было немало вопросов по ситуации с Дамиром. Стало ясно, что он не вписывается в схемы главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. Самый титулованный специалист в истории российского хоккея известен своей склонностью к очень системному и схематичному хоккею. Лишь первому звену позволено творчество, тогда как другие игроки обязаны в первую очередь бороться и отрабатывать в обороне.

Последнее никогда не было стилем Жафярова, крайне креативного центрального нападающего. Что по максимуму использовалось в «Торпедо» и отчасти в СКА. В «Ак Барсе» для первого звена уже был сильнейший центр страны Вадим Шипачев. Жафярову не находилось места там, где он чувствовал бы себя как рыба в воде.

В итоге он крайне редко выходил на лед. Во второй половине осени агент Жафярова Шуми Бабаев жаловался «Спорт-Экспрессу»: Билялетдинов заявил Дамиру, что не знает, как его использовать.

Было загадкой, почему при известных взглядах на хоккей главного тренера «Ак Барса» клуб решился в мае подписать Жафярова. Одной из версий было то, что в тот момент сам Билялетдинов еще не заключил новое соглашение с клубом, — после выхода в финал прошлого Кубка Гагарина руководству Татарстана и «Ак Барса» пришлось долго его уговаривать продолжить работу. Но в декабре генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин говорил «Известиям», что все переходы согласовывались с главным тренером. Жафяров не был исключением.

— Дамир переживал, но работал, не сдавался, — рассказал «Известиям» Шуми Бабаев. — Но уже с сентября было понятно, что он обречен в «Ак Барсе». У меня при переходе Жафярова туда были сомнения, что ему дадут подходящую для него роль в игре команды, поскольку мы знаем, в какой хоккей предпочитает играть Билялетдинов. Но клуб разрушил мои сомнения при переговорах. А в итоге оказалось так, как я предполагал. Однако тогда Марат Валиуллин мне сказал, где Дамир будет играть, на каком месте, в каком звене. И они же четко говорили, что у них одна команда, один штаб. Что всё делают вместе с главным тренером. Поэтому исходили из того, что там ничего не делается без учета мнения Зинэтулы Хайдаровича.

Так или иначе, к зиме клуб не давал Дамиру игрового время, но и не отпускал его. За два дня до дедлайна стало известно о подаче Шуми Бабаевым заявления в КХЛ о дискриминации «Ак Барсом» двух его клиентов — Жафярова и защитника Никиты Евсеева. Последний дебютировал за «Ак Барс» в КХЛ в начале прошлого сезона при Олеге Знарке. После его зимней смены на Билялетдинова он продолжил играть и стал одним из открытий плей-офф, где помог команде дойти до финала.

Но в нынешнем чемпионате 19-летний хоккеист также выпал из состава. И недавно был отправлен в Альметьевск выступать в ВХЛ за аффилированный с «Ак Барсом» клуб «Нефтяник». В регламенте КХЛ действительно есть пункт о возможности подать жалобу на дискриминацию игрока.

И лига назначила рассмотрение казанского кейса на 12 января. Но теперь там будут рассматривать только ситуацию с Евсеевым. В последний день перед дедлайном Жафяров перешел в омский «Авангард». Взамен «Ак Барс» получил подходящего под схемы Билялетдинова силового форварда Семена Кошелева из магнитогорского «Металлурга». А в «Магнитку» перешел из «Авангарда» Игорь Гераськин.

— Дамир хотел перейти в «Авангард», поэтому никаких проблем нет, — заявил Шуми Бабаев. — Он планируется там Кравцом (Михаил Кравец, главный тренер «Авангарда». — «Известия») для игры во втором звене. Они специально для этого собирали тройку. По тому, как Кравец работает, похоже, что они с Жафяровым подходят друг другу для совместного сотрудничества. Но всё равно Дамиру понадобится какое-то время на адаптацию, поскольку это новая для него команда. Неделька — десять дней. Думаю, быстро войдет в форму.

Трехсторонний обмен

Жафярова можно назвать наиболее выигравшим от этой сделки, поскольку он сможет играть за клуб, где на него, вероятно, сделают ставку. Там уже есть первое звено, которое крайне результативно действует в нынешнем сезоне. Речь об атакующей тройке Владимир Ткачев – Райан Спунер – Рид Буше. Но теперь омичи получат сильного атакующего центра во второе звено и потенциально становятся одними из главных фаворитов сезона.

Игорь Гераськин несколько лет был одним из лидеров череповецкой «Северстали». Весной он перешел в «Авангард» и впервые попробовал себя в топ-клубе. За четыре месяца он набрал 15 (5+10) очков в 42 матчах регулярки. Это не было провалом, но и не стало успехом, чтобы не пожертвовать 25-летним форвардом ради Жафярова.

Теперь Гераськин едет в «Металлург» к главному тренеру Андрею Разину, с которым работал в «Северстали» почти пять лет. Именно при нем Игорь максимально раскрылся. А из Магнитогорска в Казань едет умеющий играть в обороне 27-летний форвард Семен Кошелев.

— От обмена выиграли все три стороны, — поделился мнением с «Известиями» двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. — Понятно, что он случился из-за ситуации с Жафяровым, того, что у него не сложились отношения в Казани. Ему переход точно пойдет на пользу. И Омск тоже выигрывает от сделки. Тем более в «Авангарде» очень хотели видеть у себя Дамира. Что касается Гераськина, то Андрей Разин его отлично знает и получил того игрока, который ему нужен. А Кошелев вполне подходит под требования Билялетдинова и сможет под его руководством хорошо проявить себя.

Ковальчук

40-летний нападающий не играл на профессиональном уровне два с половиной года. В декабре 2020 года Илья Ковальчук заключил на полсезона контракт с «Авангардом» и помог ему впервые в истории выиграть Кубок Гагарина. С тех пор звездный форвард был без клуба, но официально о завершении карьеры не объявлял.

Хотя многие считали, что он не вернется, так как уже успел поработать на должности менеджера по работе с игроками КХЛ сборной России при подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине и во время нее. Но в октябре стало известно, что игрок может оказаться в «Спартаке», воспитанником которого является.

А в декабре было объявлено о подписании с ним контракта до конца нынешнего сезона. 24 декабря в домашнем матче с «Куньлунь Ред Стар» Ковальчук впервые с 2001 года вышел в форме красно-белых. Его команда выиграла 5:2. Илья забросил последнюю шайбу в концовке в пустые ворота соперника.

А два дня спустя уже в более сложной встрече отличился полноценно, забив в гостях нижегородскому «Торпедо». «Спартак» проиграл в овертайме 1:2, но остается лидером регулярного чемпионата.

— Очевидно, что Ковальчук еще не один раз поможет команде, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-форвард «Спартака» Александр Кожевников. — Ему надо время, чтобы набрать форму после долгого простоя, но даже два гола в первых двух матчах показывают его потенциал. А в своем лучшем состоянии Илья способен также выиграть Кубок Гагарина, как это сделал с «Авангардом». Тем более главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов знает его возможности, работал с ним в сборной и как с игроком, и как с менеджером.

Также стоит отметить, что «Авангард» в последний день перед дедлайном подписал олимпийского чемпиона нападающего Николая Прохоркина, первую половину сезона игравшего в новосибирской «Сибири», и словацкого форварда Томаша Юрчо, бронзового призера Олимпиады-2022 в Пекине. Напомним, омичи вместе с «Металлургом» сейчас лидируют в Восточной конференции.

А нижегородское «Торпедо» за полтора часа до дедлайна объявило о заключении контракта с 50-летним тренером вратарей команды Николаем Хабибулиным как с хоккеистом. Игровую карьеру олимпийский чемпион – 1992 и обладатель Кубка Стэнли – 2004 завершил в 2014 году. Теперь он сможет снова выходить на лед.