«Не идет и речи внутри команды, что мы будем куда-то падать»

Главной сенсацией нынешнего хоккейного сезона стала тольяттинская «Лада». Клуб из Самарской области был исключен из Континентальной хоккейной лиги в 2018 году, попав в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ). И лишь минувшей весной вернулся в КХЛ. Обычно такой переход сопряжен с радикальными переменами в составе, комплектованием по остаточному принципу и нахождением в первый сезон внизу турнирной таблицы без шансов на попадание в плей-офф. И успехом считается просто достойно провести большинство матчей, не очень явно уступая соперникам.

Вопреки ожиданиям, «Лада» не только не провалилась, но и имеет положительный результат после более половины регулярного чемпионата. Подопечные Олега Браташа находятся в зоне плей-офф, причем в верхней части таблицы Восточной конференции — на четвертом месте. Одним из творцов этого успеха стал вратарь Владислав Подъяпольский.

Год с небольшим назад после успешной игры за череповецкую «Северсталь» он был обменян в петербургский СКА, но заиграть в одном из сильнейших клубов КХЛ не смог. 28-летнему голкиперу так и не дали шансов на постоянную игровую практику, а сразу показать свой уровень ему не удалось. В результате в сентябре Владислав перешел в «Ладу». А в декабре попал на Матч звезд КХЛ, который выиграл в составе сборной дивизиона Харламова.

В интервью «Известиям» Подъяпольский оценил новую большую ледовую арену в Санкт-Петербурге, где проходил Матч звезд, объяснил, за счет чего успешно выступает «Лада», а также поделился мнением о причинах своих успехов в нынешнем сезоне и прокомментировал хоккейные навыки знаменитого футболиста Андрея Аршавина.

«Жаль, что у нас на Матче звезд не было тренера вратарей»

— Как вам новая арена в Питере?

— Классная арена. Молодцы те, кто причастен к ней, к ее строительству. Всё на высшем уровне. Мне очень понравилось.

— Масштабы впечатляют?

— Честно говоря, я боялся за болельщиков, которые находились на самом верху, на самых верхних трибунах. Они как будто под наклоном находятся (улыбается). Поэтому за них переживал, когда смотрел на трибуны. А в остальном — сплошной позитив.

— Какие эмоции от Матча звезд КХЛ?

— Настоящий праздник — в первую очередь для болельщиков. И ради них мы приехали все в паузу в Питер на это мероприятие. А мы хорошо отдохнули и перевели дух. Хотя при этом рады победе в Матче звезд. Тут тоже хотелось и в спортивном плане добиться успеха. Тем более главным тренером сборной нашего дивизиона был Андрей Владимирович Разин. А я с ним работал в «Северстали» не один год. И знаю, что он любит победы (улыбается).

— Как вам легендарный футболист Андрей Аршавин, который на Матче звезд сначала был ассистентом Разина, а потом и поиграл вместе с вами?

— Хорошо помогал Разину в первый день Матча звезд. Я слышал о нем пару слов ярких. А на следующий день, когда он вышел с нами на лед, тоже не подкачал. Впрочем, это неудивительно. Насколько я знаю, в хоккей он часто играет на любительском уровне. Навыки есть. Ну а по поводу его тренерских качеств разобрался несильно, поскольку они с Андреем Владимировичем больше по полевым игрокам. А я вратарь. Вообще жаль, что у нас на Матче звезд не было тренера вратарей (смеется). Я бы взял из «Лады» работающего с нами Алексея Валерьевича Семенова — отличный специалист.

— Принципиально было попасть на Матч звезд именно в Питер, где местный СКА от вас отказался в начале этого сезона?

— Да нет, что вы. Я об этом даже не думаю. Тут принципа никакого нет.

— У вас есть понимание, почему год назад СКА усиленно бился за то, чтобы подписать вас, когда вы хорошо играли за «Северсталь», а три месяца назад избавился при первых же проблемах?

— Не ко мне вопрос. Не знаю, почему так случилось. Я делал всё, что мог. Поэтому даже не хочу отвечать.

— В СКА постоянная вратарская чехарда. Вы не первый, кто там задержался ненадолго и кто попадал под их широкую ротацию. Психологически это давит?

— Это к ним вопрос, а не ко мне. Для меня это уже вообще без разницы — это теперь не мой клуб. Я сейчас в своей команде, в «Ладе». И концентрируюсь на ней.

— Ждете, что после успешного сезона назад позовет СКА или пригласит к себе какой-нибудь другой богатый клуб?

— Насчет СКА не жду. А по другим клубам... Я концентрируюсь сейчас только на «Ладе». А дальше будем смотреть, когда контракт закончится. Разговоры о других клубах только потом можно будет проводить — сейчас вообще не до этого.

«Чем больше о нас будут говорить разное, тем лучше»

— За счет чего «Лада» так высоко забралась?

— А почему она должна внизу быть? Вот главный вопрос (улыбается).

— Всё-таки команда в межсезонье с нуля комплектовалась.

— Да ничего страшного в этом нет. Все же ребята, которые пришли, не в первый раз играют на уровне КХЛ. И вообще не первый день в хоккее. Все знали, какая ситуация будет. И учли это. У нас хорошо поставили и тактику, и модель игры, и коллектив собрали отличный — за счет всего этого такой результат.

— Вы вообще приехали в «Ладу» из СКА в сентябре, когда сезон уже начался. Как удалось настолько быстро вписаться в команду?

— Это не так сложно, как может показаться. У нас такая работа. Тем более я не в первый раз приходил в клуб по ходу сезона. Опыт есть. Поэтому всё прошло в спокойном режиме — в команде ребята здорово сразу приняли. И как-то быстро освоился в «Ладе», что, видимо, помогло показывать хорошие результаты.

— Когда в первые месяцы сезона «Лада» шла вверху таблицы, это можно было списать на свежесть эмоций, на недооценку вас со стороны соперников. Многие думали, что ближе к декабрьской паузе вы просядете в плане результатов. Почему до сих пор не падаете вниз?

— Не знаю. Пишите больше о нас. Чем больше о нас будут говорить разное, тем лучше. Мы будем только рады (улыбается).

— Вы читали публикации, где вам предрекали крах, и черпали оттуда мотивацию?

— Да нет, до такого не доходило. На самом деле просто в «Ладе» все работают от первой до последней секунды на каждой тренировке и в каждой игре. Не идет и речи между нами внутри команды, что мы будем куда-то падать. И в голове таких мыслей нет. Зачем нам падать? Надо только выше и выше двигаться. Все ребята у нас амбициозные. И все хотят доказать свой высокий уровень.

— В других командах тоже амбициозные ребята. Но вы сейчас выше большинства из них.

— Просто у нас все хорошо прижились в «Ладе». Одни имели опыт КХЛ и по-прежнему мотивированы побеждать. А другие пришли с клубом из «вышки». И хотят доказать, что могут успешно играть уровнем выше.

«Небольшой город, и для всех хоккей — одна из главных отдушин»

— До конца регулярного чемпионата осталось меньше двух с половиной месяцев. Не присматриваетесь уже к тому, с какого места выходить в плей-офф, на какого соперника лучше попасть?

— Вообще нет. Как это банально ни звучит, но многие в таких ситуациях говорят, что не смотрят в таблицу. И мы на самом деле не смотрим в нее. Мы просто выходим на каждую игру, сражаемся и пытаемся добиться победы.

— Вы упомянули тренера вратарей «Лады» Алексея Семенова. За счет чего при нем вы и Александр Трушков тащите команду в этом сезоне?

— Коммуникация у нас с ним хорошая. Разговариваем перед тренировками, обсуждаем, что делать на вратарских занятиях. Тут даже не скажешь чего-то конкретного. Просто хорошее общение с ним. Мы понимаем, чего он хочет, а Алексей Валерьевич понимает, чего мы хотим. Отсюда результат.

— Уже второй сезон подряд в КХЛ плотный календарь, всего одна пауза. А в этом году вы даже ей не полностью можете воспользоваться из-за поездки на Матч звезд. Как выдерживаете это?

— В этом году правда тяжело. Много на выезде играем. Бывает, по шесть-семь игр в гостях, как у нас было в последней выездной серии. Сложно, но физически все готовы хорошо. Так что всё нормально.

— В Тольятти чувствуется особая атмосфера на арене?

— Там очень хорошо болеют люди. Чувствуется, что небольшой город и для всех хоккей — одна из главных отдушин. Все стремятся на наши матчи.

— «Лада» выйдет в плей-офф?

— 100%.