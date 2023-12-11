«Движение календаря КХЛ до середины мая — это интересно»

Весной хоккеисты казанского «Ак Барса» совсем немного не дотянули до победы в Кубке Гагарина, лишь в последнем матче финальной серии проиграв с минимальным счетом (2:3) московскому ЦСКА. А теперь они переживают крайне непростой период. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова идут на пятом месте в Восточной конференции. В конце ноября татарстанское издание «Бизнес Онлайн» сообщило о возможном возвращении в Казань уехавшего летом в клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» нападающего Дмитрия Воронкова, якобы заскучавшего в США и желающего вернуться домой. В интервью «Известиям» генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прояснил эти слухи, а также подвел итоги прошедшего недавно в Санкт-Петербурге собрания руководителей клубов КХЛ.

«Тренерский состав должен принять решение, будет Дамир играть или нет»

— В «Спорт-Экспрессе» накануне собрания руководителей проходила информация о рассмотрении вопроса об ограничении количества хоккеистов, с которыми можно переподписывать контракты в течение сезона — не более трех человек на команду.

— Это, в принципе, обсуждалось еще раньше на заседании рабочей группы. И это, наверное, один из сложных вопросов. При обсуждении мы с лигой должны понять, что интересы клубов также нужно учитывать. В одностороннем порядке такие вещи не решаются. Многие команды за это, многие против. Думаю, по итогам обсуждения будет какая-то ясность.

— Ваш клуб за или против этого?

— Мы против. Я считаю, что вопрос переподписания контрактов — это менеджерская работа. И ограничивать ее до одного-двух игроков неправильно. У клубов будут связаны руки по определенным игрокам. Сейчас все видят, как продлевают контракты на три года, на пять лет. То, как мы их продлеваем — увеличиваем или уменьшаем, — это наша работа. На мой взгляд, не нужно менять то, что есть.

— Как вам идея КХЛ насчет календаря на следующий сезон с началом 15 сентября и окончанием 15 мая?

— В принципе, тут нужно всё смотреть с точки зрения юридических аспектов — их очень много. Если, условно говоря, у клуба с игроком на момент начала следующего сезона еще действует контракт, который в соответствии с нынешним календарем завершается 30 апреля (при нынешнем календаре сезон КХЛ проходит с 1 сентября по 30 апреля. — «Известия»). Как его продлевать, если сезон заканчивается 15 мая? Как с агентом договариваться? Это ведь тоже увеличение бюджета. Надо понимать, насколько он увеличится. Если у нас контракты с 13 июля по 30 апреля, то при новом календаре нужно их подписывать на другие даты. Причем корректировки нужны будут в договорах не только с хоккеистами, но и с персоналом. Это глобальный вопрос — нужно его рассматривать со всех сторон, прежде чем решать. Но если все эти нюансы учесть и проработать, то почему бы не попробовать такой календарь. Движение чемпионата до середины мая — это интересно.

— Весь нынешний сезон вокруг «Ак Барса» ведутся разговоры относительно судьбы Дамира Жафярова, который получает мало игрового времени, что вряд ли его устраивает. Какова вероятность, что он покинет Казань до 27 декабря, дедлайна переходов?

— Всё возможно. Всё возможно в ближайшее время — сегодня, завтра или еще через какой-то период. Каждый день находимся в диалоге, смотрим разные варианты. Всё может быть.

— Есть еще вера, что Жафяров может заиграть в «Ак Барсе»? Кажется, что при Билялетдинове для него в Казани тупиковая ситуация?

— Нет, он ежедневно работает. Но это тренерский состав должен принять решение, будет Дамир играть или нет. Мы в это не вмешиваемся.

— Агент Жафярова Шуми Бабаев в интервью «СЭ» утверждал, что якобы Билялетдинов сказал Дамиру: «Не знаю, как тебя использовать». Ни сам главный тренер, ни кто-либо из клуба это не опровергал. Вы обсуждали с Зинэтулой Хайдаровичем эту ситуацию?

— Повторюсь: это прерогатива тренерского состава, как использовать игрока. Наверное, это больше внутреннее дело клуба. Тренеру виднее. Возможно, что-то не нравилось с его стороны.

— Все-таки Билялетдинов давно тренирует примерно по одной и той же схеме и знает, что за игрок Жафяров. Он разве не понимал заранее, что этот хоккеист не впишется в его систему?

— Получилось как получилось.

«Вам я всего не могу рассказывать, но, повторюсь, что дыма без огня не бывает»

— Нет ощущения, что менеджмент «Ак Барса» в межсезонье стал заложником неопределенности с контрактом Билялетдинова, который был продлен только в середине июня, тогда как вам надо было начинать комплектовать команду уже весной?

— Да нет. Каждый игрок, который приходил в команду, всегда согласовывался с тренерским штабом.

— Напрягают нынешние результаты «Ак Барса»?

— Нет. Мы, в принципе, спокойно относимся к ситуации. Видим, где что нужно добавить, изменить. Я думаю, сейчас пауза в регулярном чемпионате (на Матч звезд КХЛ и Кубок Первого канала. — «Известия») пойдет на пользу. Что-то поменяем. Видим, с кем можно идти дальше, а с кем можем расстаться. В целом ничего страшного не вижу.

— На какие позиции еще возможно усиление?

— В принципе, у нас все позиции ровные. Если будет что-то интересное на обмен, то мы его сделаем.

— Вы недавно подписали в защиту Алексея Марченко, который после летнего расторжения контракта с «Локомотивом» был без клуба, имел проблемы со здоровьем. Не слишком рискованная сделка?

— Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Мы принимали решение после всех медицинских осмотров. Я не знаю хоккеиста, который был бы полностью здоров. Но состояние Алексея позволяет ему показывать хорошую игру.

— Общаетесь с Дмитрием Воронковым?

— Мы постоянно с ним на связи. На данный момент он игрок «Коламбуса». В принципе, у нас еще две с половиной недели есть. Если у Дмитрия что-то поменяется, мы его всегда ждем.

— Он хоть как-то подавал признаки того, что заскучал в Америке и хочет вернуться в Казань?

— Ну интерес есть. Приехал парень туда, языка не знает. Совсем другие требования хоккейные, в бытовом плане многое по-другому. Возможно, у него в голове была мысль вернуться, поскольку он вышел из зоны комфорта.

— Все-таки «Коламбус» — это не совсем выход из зоны комфорта. В команде немало русских ребят, а в последнее время Воронков еще играет в русской атакующей тройке с Кириллом Марченко и Егором Чинаховым.

— Русские ребята там есть. Но, грубо говоря, кто-то больше общается с Димой, а у кого-то есть семья. И он проводит всё время с семьёй. У каждого там свой быт. Говорят, что в НХЛ каждый предоставлен сам себе.

— Но вам лично или кому-то еще из сотрудников «Ак Барса» он прямо говорил о желании вернуться?

— Мы с ним на связи. Вам я всего не могу рассказывать, но, повторюсь, что дыма без огня не бывает. И диалог определенный был.