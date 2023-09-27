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Серебрякова коньки: чем запомнилась КХЛ в последние две недели

Возрождение СКА, топ-переход и дерзкий новичок
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги набирает ход: к концу сентября некоторые команды провели уже по 11 матчей. Ярких моментов хватает — чего только стоят гол в стиле лакросс от нападающего московского «Динамо» Егора Петухова или шайба защитника «Авангарда» Семена Чистякова, которую он забросил в собственные пустые ворота во время отложенного штрафа игрока «Автомобилиста». О том, чем еще запомнились последние две недели регулярки, — в материале «Известий».

Контрактные обстоятельства

Никита Серебряков из «Адмирала» был признан лучшим вратарем прошлого сезона: он вытащил команду во второй раунд плей-офф, при этом и регулярку провел шикарно. Разумеется, интерес к Серебрякову сразу возрос в разы, а самым главным претендентом стал СКА. Но «Адмирал» владел правами на игрока и подписал с Серебряковым новый контракт на один год.

Армейцы в межсезонье пригласили шведского вратаря Юхана Маттсона, но интерес к Серебрякову не потеряли. При этом последние матчи шикарно провел 20-летний Артемий Плешков, лишь в прошлом сезоне дебютировавший в КХЛ в воротах «Сочи». Но останется ли он основным после приобретения Серебрякова? СКА и «Адмирал» близки к договоренности, принципиально переход Серебрякова согласован, осталось только достичь консенсуса по компенсации.

Сам Серебряков хочет выхода на новый уровень и борьбы за Кубок Гагарина: «Адмирал» вряд ли может рассчитывать на улучшение прошлогоднего результата. СКА и без Никиты начал возрождение, выиграв два матча подряд. А что будет, когда команду пополнит один из лучших вратарей лиги?

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«Зеленое дерби» за Казанью

Новый матч самых принципиальных соперников в КХЛ оставил неоднозначное впечатление, несмотря на внезапный поворот сюжета в третьем периоде. О том, что с «Салаватом Юлаевым» прямо сейчас далеко не всё в порядке, свидетельствовало не только сухое поражение в прошлой игре с «Автомобилистом» (0:1). Вне заявки на «Зеленое дерби» остались приболевший вратарь Александр Самонов и травмированный защитник Михаил Науменков, а капитан команды Григорий Панин с рукой на перевязи и с грустью в глазах следил за происходящим от бортика. По лиге гуляет неприятный вирус, поэтому к перепадам в игре нужно относиться со снисхождением.

«Ак Барс» волею календаря отдыхал пять дней и эффективно реализовал свое преимущество в свежести. В какой-то момент впечатление от второго в сезоне «Зеленого дерби» стало совсем грустным, поскольку матч проходил с очевидным превосходством хозяев. При этом нельзя было утверждать, что они играют идеально, — и близко нет. Ошибок в их исполнении тоже хватало. Но похвалить уфимцев по итогам двух периодов не было ни единого повода.

Если ключевые фигуры в составе «Ак Барса», включая Александра Радулова и Вадима Шипачева, были заметны на протяжении всего матча, то лидеры соперника временами полностью растворялись на площадке. Только в заключительной части встречи «Салават» смог собраться и перехватить инициативу, дважды быстро реализовав большинство.

Этот всплеск выглядел не совсем логичным, хотя Виктор Козлов и делал перестановки, проведя третий период фактически в три пятерки. Опытных казанцев тем не менее после такого изменения сценария начало потряхивать, как и в прошлом матче, когда они, ведя 2:0, упустили победу в Уфе. Их соперник воспрянул духом и был несколько раз близок к тому, чтобы сравнять счет и шокировать домашние трибуны. Но «Ак Барс» выстоял, удачно забил еще раз и избавил себя от нервной концовки.

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Сенсационные победы «Лады»

От «Лады», провернувшей всего за лето комплектацию состава от ВХЛ к КХЛ, не ждали больших подвигов, особенно на старте сезона. Команду Олега Браташа многие заранее назначили беспросветным аутсайдером «Востока». Селекция не добавляла оптимизма. Все понимали, с какими проблемами столкнулось руководство клуба, который пошел на повышение в сильнейшую российскую лигу. Трудности не ограничились подбором игроков — пришлось уладить множество технических деталей, чтобы «Лада» вернулась в КХЛ. Первый год тольяттинцам отдавали на адаптацию, однако по трем неделям чемпионата команда превосходит все летние ожидания.1

Опасения за перспективы «Лады» возникли не на пустом месте. Браташ не работал на клубном уровне с 2016 года, а в КХЛ застал лишь короткий отрезок в сезоне-2014/15. Наставник тольяттинцев больше известен как тренер молодежных команд. Волновало, как Браташ справится со взрослым коллективом, который собирался, как лоскутное одеяло. Новички присоединялись к «Ладе» до последних дней предсезонки. Особенно важным получился переход Владислава Подъяпольского, который стал не нужен СКА, но преобразился в Тольятти и забрал роль безальтернативного первого номера автозаводцев.

Пока Браташу удается невозможное: из команды, которая по потенциалу в лучшем случае должна бороться за плей-офф, тренер слепил коллектив, который к концу сентября взлетел в топ-3 конференции и уступает только «Магнитке» и «Ак Барсу». «Лада» провела больше матчей, чем ближайшие преследователи в таблице из Омска и Уфы, но это не приуменьшает достижение. Волжане словно стартовали с повышенной передачи: начали первый месяц регулярки и продолжают шокировать результатами.

Хоккей «Лады» не приводит в восторг, но построен на понятных принципах, которые приняла команда. Тольяттинцы действуют от простоты в своей зоне, подкрепляя надежной и стабильной игрой голкипера. Похожую модель использовал в прошлом сезоне «Адмирал». В победных матчах «Лада» не пропускала больше одной шайбы. Соперники, превосходящие команду в совокупном мастерстве, вязли в насыщенной капканами средней зоне и, сколько бы ни наносили бросков в створ, упирались в стену. Дважды на хитрости Браташа попался «Трактор», по разу — «Металлург» и ЦСКА.

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