Хоккейный клуб «Адмирал» в прошлом сезоне преподнес, пожалуй, главную сенсацию плей-офф КХЛ, выбив в первом раунде «Салават Юлаев». Помимо фигуры главного тренера Леонида Тамбиева в этом успехе эксперты также особо выделяли вратаря Никиту Серебрякова. В сезоне-2022/23 он добился второго коэффициента надежности среди всех вратарей (1,79) и был лучшим по проценту отраженных бросков (94,4%). Никита дважды признавался лучшим вратарем недели, а в ноябре — всего месяца. Также лучшим он стал в первом и втором раундах розыгрыша Кубка Гагарина. В итоге Серебряков был признан вратарем сезона, а по ходу предсезонного турнира в Сочи дал большое интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу».

«В этом возрасте ты не будешь ломать вратаря и переделывать его»

— Правда ли, что у вас была договоренность со СКА о переходе?

— Я был ограниченно свободным агентом, какая могла быть договоренность со СКА? Права были у «Адмирала», поэтому меня могли только выкупить.

— Вам предлагали оффершит (предложение увеличения контракта от другого клуба игроку в статусе неограниченно свободного агента при подписании нового договора с его нынешним клубом)?

— Нет, не было таких предложений, поэтому я спокойно подписал контракт с «Адмиралом».

— Но вы могли не подписывать и сказать, что хотите играть только в СКА.

— Мог, но тогда пришлось бы конфликтовать с «Адмиралом». Зачем мне это надо? Я много лет провел во Владивостоке, знаю всё в этом городе, мне очень приятно находиться в нем. Не хотелось рисковать и ждать предложения от другого клуба, поэтому со спокойной душой подписал контракт.

— Вы решили, что от добра добра не ищут?

— Да. Вот если бы мне сказали, что меня точно выкупят, тогда был бы другой разговор. Сейчас рынок такой, что деньги никому не нужны. Мы в этом году уже видели, что многие оффершиты повторяются.

— После переезда Юрия Ключникова (тренера вратарей) в СКА казалось, что вы вместе туда перейдете, потому что вас многое связывает.

— Изначально не было такого, что мы в паре идем. Я знаю, что у Юрия Викторовича этот вариант появился еще до слухов про меня в СКА.

— Ключников — один из творцов вашего взлета, но сейчас его не будет в команде. Понимаете, насколько сложнее будет без него?

— Мы в любом случае всегда на связи с ним, летом несколько раз общались, сейчас вот на турнире в Сочи получилось встретиться. С Андреем Анатольевичем Царевым (тренер вратарей в «Адмирале». — «Известия») у нас тоже выстроились хорошие рабочие отношения.

— Многие считают, что в таком возрасте тренер нужен больше для психологии, потому что переделать вратаря уже почти невозможно.

— Конечно, я полностью с этим согласен. В этом возрасте ты не будешь ломать вратаря и переделывать его. Основная работа заключается в психологии и маленьких технических моментах.

«Раньше я мог сыграть пару матчей, а потом на месяц сесть в запас»

— Вам ваш партнер Гутик небольшую травму недавно нанес?

— Да, в спорте всякое бывает.

— Часто вам так попадало в прошлом году?

— Бывало, что и на тренировках прилетало.

— Получается, что даже экипировка не помогает в какие-то моменты?

— Есть, конечно, дополнительная защита пластиковая, но я терпеть ее не могу — делаешь какое-нибудь движение, а она по ушам звенит. Или, например, шайба находится под тобой, а защита поднимается до уровня глаз — будто в визоре играешь.

— Говорят, что есть более жесткое крепление для нее.

— Да, но оно не особо помогает.

— Скоро, наверное, обяжут всех носить такую защиту.

— Нет, это ведь дополнительный аксессуар, я не вижу смысла заставлять нас ее надевать.

— В прошлые сезоны у вас бывали удачные матчи, но таких длинных хороших отрезков не было. С чем связываете взлет?

— Позапрошлый год тоже был хороший, просто мы тогда в основном проигрывали, а сейчас начали побеждать, поэтому на меня и обратили внимание.

— Всё верно раньше вы просто хорошо играли, а сейчас начали вытаскивать матчи на себе.

— Кое-что поменял в моральном плане, но самое главное, что в меня поверили, поэтому я начал показывать свою игру без лишнего давления.

— Вы и раньше были талантливым вратарем, играли в юниорской сборной, но не было стабильности. Благодаря чему вы ее обрели?

— Благодаря доверию. Раньше я мог сыграть пару матчей, а потом на месяц сесть в запас. Из-за этого терялся игровой ритм — так было в «Торпедо», например.

— Кто в этом был виноват?

— Это не мое дело. Я выходил и работал, а тренеры принимали решение.

— Но вы же могли поговорить с ними.

— Мне говорили, чтобы я работал.

— Кто был тренером вратарей тогда?

— Владимир Куликов. Он в прошлом году в «Куньлуне» работал.

— Вам не было понятно, почему так происходит?

— Да. Если не ошибаюсь, то я в том году выиграл 10 матчей из 17. Мы после сезона посчитали, что я принес столько же очков, сколько и первый вратарь, хотя провел в два раза меньше игр. Мне оставалось только продолжать работать.

— Чем Ключников отличается от других тренеров вратарей?

— Доверием и человеческим отношением. У него никогда не было подковерных игр, недосказанности, я всегда понимал, что происходит.

— Мы часто слышим от игроков, что им нравится, когда тренер честный.

— Да, я считаю, что это ключевое качество. Если ты плохо играешь, то такой тренер скажет тебе об этом и объяснит, что нужно поменять, чтобы снова начать выходить в стартовом составе. В таком случае спокойно тренируешься и не волнуешься, потому что знаешь, что происходит. А когда говорят, что всё отлично, но при этом не ставят тебя в состав, то начинаешь нервничать.

«Мне предложили максимальные условия, возможные в «Адмирале»

— Расскажите, чем вас поразил Тамбиев?

— Поражает его желание побеждать, он хочет выигрывать в каждом моменте, в каждом матче. Человек буквально горит этим. Еще поражает, что после хороших матчей он может нас сильно отругать, а после плохих, когда ты уже думаешь, что тебе сейчас будет конец, может спокойно объяснить всё.

— В ВХЛ он славился тем, что не выбирал выражений. В КХЛ это изменилось?

— Он может высказать недовольство, но какой-то жести нет.

— С вратарями он как общается?

— Всё идет через тренера вратарей. Мы можем поговорить один на один, но разговоры идут больше о жизни, чем о хоккее, он не начинает меня учить ловить шайбы.

— Изменилось ли что-то в игре «Адмирала» после прихода новых хоккеистов?

— Особо ничего не изменилось. Мы показывали хорошую игру, которая принесла нам определенные плоды, поэтому нет смысла что-то сильно менять.

— Вы останетесь таким же «противным» и неудобным соперником для всех остальных?

— Да, только думаю, что мы начнем больше забивать, чтобы нам поспокойнее было.

— Успели оценить уровень новых легионеров?

— Как раз сегодня заметил, что ребята очень интересные, они добавят нам солидности.

— Вашим конкурентам будет очень трудно проявить себя, потому что вы — явный первый номер. Чувствуете взгляд в затылок?

— Стараюсь не думать об этом. Это абсолютно нормально, потому что в каждой работе есть конкуренция, которая идет только на пользу.

— Поменялось ли в вас что-то после такого сезона? Вы провели хороший сезон, получили большую зарплату — не расслабит ли это?

— Я стараюсь не обращать на это внимания. Да, есть приятные воспоминания и эмоции, но в жизни всё может очень быстро поменяться. Мне хочется повторить прошлогодний результат и доказать, что тот сезон не был случайным.

— Вчера стали известны три самых высокооплачиваемых вратаря КХЛ — один вылетел в первом раунде, а двое вообще в плей-офф не попали. Вы не продешевили?

— У нашего клуба не самый большой бюджет, но я считаю, что мне предложили максимальные условия, которые возможны в этой команде.

— Следующим летом вы впервые выйдете на рынок как неограниченно свободный агент. Будете рассматривать различные предложения?

— Посмотрим, как закончится этот сезон, всякое в жизни бывает. Если выйду на рынок, то думаю, что в феврале-марте уже будет понятно, какой клуб я выберу.

— В вашем клубе нельзя жаловаться на перелеты, но все-таки спрошу. Плохо ли это для здоровья?

— Понятное дело, что это плохо и тяжело, но я уже не обращаю внимания. Зачем придавать этому какое-то значение, если от тебя ничего не зависит? Нужно просто поменять свое отношение.

— Знаем игроков, которые при первой же возможности пытаются уехать с Дальнего Востока. Есть ли такие настроения в «Адмирале»?

— Нет, мы ведь все подписывали контракт и понимали, что придется много летать — команда же не первый год в лиге.

— Что нужно сделать, чтобы чувствовать себя комфортно после перелета из Владивостока в Москву?

— Обычно мы прилетаем в 3–4 часа дня по московскому времени. Нужно просто дотерпеть до 11–12 часов и заснуть, чтобы сразу перейти на время, по которому ты живешь.

— За сутки получается это сделать?

— Да, а самыми тяжелыми всегда получаются третьи сутки.

«Шестеркин с детства приукрашивает падения»

— Какого хоккеиста можете назвать самым непредсказуемым?

— В нашей лиге много мастеров, я не обращаю на это внимания, потому что стараюсь всегда играть по шайбе, но знаю, какой игрок может сыграть креативно, а какой — не может.

— Вы часто толкаете игроков, которые закрывают обзор. Кто-то отвечает на это или все понимают, что это необходимость?

— Такого особо никогда не было, я ведь стараюсь чуть подтолкнуть игрока, а не ударить его в незащищенное место. Нам иногда тоже прилетает по щитку после добивания, я считаю, что это нормально, если нет грубости.

— А если игрок специально провоцирует и задевает?

— Я стараюсь не реагировать на это. Лучше повернуться к судье и спросить, будет он сегодня защищать вратаря или нет.

— Вы без мата это говорите?

— Конечно, я отношусь к ним уважительно, мы ведь все делаем одно дело.

— То есть вы постоянно жалуетесь судьям?

— Я не жалуюсь, а задаю вопросы. Сколько в прошлом году было удалений за атаку вратаря?

— Мало.

— Вот, а вратарей тоже нужно защищать.

— Как вы относитесь к трюкам Игоря Шестеркина, который любит приукрашивать падения?

— Да, у него это с детства еще осталось. Я такое не люблю, потому что считаю, что мы играем в мужской вид спорта. Стараюсь никогда не приукрашивать в такие моменты, потому что судьи сами прекрасно всё видят и понимают. Видно было, что соперники Игоря были нацелены на ворота, но не люблю приукрашивать. Потому что если тебе действительно однажды попадут, а тебе будет больно, то судья тебе уже может не поверить. Скажет, чего ты опять притворяешься?

— За вас теперь играет Голубев, который очень любит «залезать всем под кожу».

— Я люблю таких игроков и считаю, что так и надо себя вести. Было очень интересно, когда в 14 лет меня впервые подключили к тренировкам с «Динамо» и поставили на пятак Лео Комарова — он закрывал мне обзор и залезал под кожу. Я стараюсь подсказывать молодым ребятам, чтобы они действовали перед вратарем так же, потому что благодаря этому можно стать очень ценным игроком.