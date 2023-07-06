«У меня есть дети, поэтому я за запрет радужных джерси в НХЛ»

Российский хоккеист Илья Любушкин с 2018 года выступает в НХЛ. Прошлым летом он перешел в новый клуб — «Баффало Сейбрз» — одну из самых слабых команд лиги последних лет. И в 2023 году она 12-й раз подряд не вышла в плей-офф, но этой весной ей не хватило для этого всего двух очков, на которые ее опередил будущий финалист Кубка Стэнли «Флорида Пантерз». Сам Любушкин уверен, что в будущем «Баффало» еще будет прибавлять. В интервью «Известиям» 29-летний защитник оценил свой первый сезон в новом клубе, высказался о ситуации с отказом выходить на тренировку в радужном джерси и объяснил, почему любит жить в тихих городах вроде Баффало и Ярославля, в котором провел всю карьеру в КХЛ, выступая за местный «Локомотив».

«Мне пришлось в чем-то меняться»

— Это межсезонье полностью проводите в США?

— Да, мы с семьей собирались ехать в Россию, но возникли вопросы по документам, из-за которых мы остались в США. Хотели очень побывать в отпуске в родной стране, но не получается пока. К тому же есть небольшие проблемы с визами и с логистикой. Решили остаться здесь, чтобы можно было спокойно готовиться к сезону. Жаль, конечно, поскольку до этого каждый год приезжали в Россию, но сейчас нет такой возможности.

— Этим летом в лагере «Баффало» тренируются сразу четыре российских хоккеиста — Александр Кисаков, Никита Новиков, Виктор Неучев и Стивен Сарданян. Они обращались к вам за советами, как себя вести в новой обстановке?

— Я из них знаком только с Кисаковым — с ним мы постоянно на связи. Думаю, всё в его руках, как и у других ребят. Главное, работать над всеми компонентами игры, чтобы они улучшались. Тогда и в лагере развития будут ими довольны. Могу сказать за Кисакова, что он всё это понимает и активно работает, поэтому верю, что у него все будет хорошо.

— Следили за недавним драфтом НХЛ?

— Не скажу, что прямо плотно следил. Но были некоторые интересные позиции, на которые обратил внимание. Разумеется, самым интересным было то, какие клубы и под какими номерами выберут русских ребят.

— Удивило то, что среди первых номеров оказались ребята из «Локомотива» — Сергей Симашев (номер 6) и Даниил Бут (номер 12)?

— У «Локомотива» всегда была одна из самых лучших и эффективных школ в России. Поэтому много молодых ребят хотят туда приехать и приезжают из разных городов, чтобы заниматься именно в этой команде еще в детском возрасте. Ведь давно ни для кого не секрет, что в Ярославле отличное место для развития молодежи. Поэтому не скажу, что удивил выбор Симашева и Бута в первом раунде драфта. Немножко удивило разве то, что их один клуб забрал (смеется).

— Этот клуб «Аризона Койотис», за который вы играли больше трех лет. Какой совет дадите ребятам, когда они поедут туда?

— Я не знаю. Думаю, если ребята захотят спросить, они всегда могут найти мой номер телефона. Тем более Бут может спросить у своего отца — я с ним играл, мы остаемся на связи (Антон Бут, двукратный чемпион России в составе «Локомотива». — «Известия»). Так что если будет нужна какая помощь по «Аризоне», я всегда готов помочь.

— Как оцените свой первый сезон в «Баффало»?

— Очень доволен тем, что попал в этот клуб. Здесь собралась хорошая перспективная команда, которая способна бороться за хорошие места, решать серьезные задачи. Молодой состав — много игроков не старше 25 лет. Верю, что будем развиваться дальше и показывать серьезные результаты в ближайшие годы.

— Год назад после перехода в «Баффало» вас не смущало, что клуб давно не выходил в плей-офф. Получается, не разочаровались за это время в выборе команды?

— Нет, мои ожидания оправдались. Я и тогда говорил, что команда перестраивается, будет много молодых ребят, поэтому есть перспектива роста. Ну и сезон у нас выдался неплохой — всего двух очков не хватило для выхода в плей-офф. Конечно, у каждого клуба, каждого тренера своя система игры. Приходится немного подстраиваться. И мне пришлось в чем-то меняться. Но мне нравится, как у нас построена работа. Уверен, это принесет результат.

«Разница между Баффало и Торонто как между Ярославлем и Москвой»

— В бытовом плане жизнь в Баффало сильно отличается от той, что была в Аризоне и Торонто?

— По сравнению с Аризоной, есть разница в погоде. С Торонто различия очень большие. Баффало не такой большой город, гораздо более спокойный. Нет такого количества людей, нет таких пробок. И честно говоря, мне по душе он больше подходит. Потому что, хоть я сам и из Москвы, всегда любил жить и играть в Ярославле — тоже тихий спокойный город. Разница между Баффало и Торонто примерно напоминает разницу между Ярославлем и Москвой.

— И это при том, что Баффало официально в штате Нью-Йорк второй по населению город после самого Нью-Йорка.

— Ну по сравнению с Нью-Йорком он, конечно, более спокойный. Тихая размеренная жизнь. Я вот живу в лесу за городом, но можно за 10–15 минут доехать в город до арены на тренировку.

— Вы играли в двух противоположных в плане популярности командах. На «Аризону» не очень много ходит народу, и уже не первый год идут разговоры о переезде франшизы в другое место, а «Торонто» находится, возможно, в самом хоккейном городе НХЛ. «Баффало» к какой из этих историй ближе?

— Баффало — очень хоккейный город. Люди болеют за нас, переживают. Многое зависит от того, как команда играет. Публика может перестать ходить, когда плохие результаты, но сейчас народ возвращается на трибуны. На важных матчах аншлаги постоянные. Болельщики у нас очень хорошие. Разговаривал с людьми, с соседями — очень довольны они тем, как мы играли в прошедшем сезоне. Есть у меня там один сосед, работает на строительную компанию, стал моим другом. Он не раз говорил, что в этом сезоне стало очень интересно смотреть на «Баффало», что он, его знакомые, коллеги с работы постоянно ходят на трибуны. И прониклись нашей игрой, самоотдачей.

— Какое любимое место в Баффало?

— Баня в моем доме (смеется).

— В июне главный комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о запрете клубам надевать радужное джерси на тренировках. Как человек, пропустивший в марте разминку перед одним из матчей из-за отказа от участия в этой акции в поддержку ЛГБТ, чувствуете свой вклад в решение лиги?

— Честно говоря, никаких эмоций от этого решения не испытал. Я только считаю правильным такую политику НХЛ в отношении публичных действий клубов и игроков. Считаю, что каждый должен сам решать, что делать, в том числе надевать это джерси или нет. Вижу в этом решении плюс в том плане, что у меня есть дети. И они не должны на это смотреть.

— В Баффало в этом смысле как люди относятся к подобным историям? Это больше либеральный или консервативный город?

— Трудно сказать. Наверное, как и везде, есть разные люди. Одни поддерживают эти акции, другие в них не хотят участвовать. Я особо ни с кем на эту тему не общался. Разве что в кругу моих знакомых были разговоры, но там меня все поддержали. Благодарен команде за то, что также с пониманием отнеслись к моему решению. Наш капитан Кайл Окпосо публично выступил с поддержкой в мой адрес. Спасибо ему и всему клубу за это.

— Ажиотаж был большой вокруг вас из-за этого?

— Все-таки я был не первым, кто так поступил. Началось всё с Ивана Проворова. Тогда это для многих было неожиданным. Мой случай был через два месяца — к тому моменты люди привыкли, что так может быть. Все устаканилось, поэтому давления какого-то не заметил.

— Сколько лет вашим детям? Сильно переживали, что они подобные акции увидят?

— Старшему сыну семь лет, младшему — пять. Не то чтобы я переживал из-за этой ситуации, просто, когда дети приходят на хоккей и видят это, приходится объяснять, рассказывать им, зачем подобное сделано, что это означает. А теперь они могут спокойно посещать матчи. Я считаю, что все-таки в присутствии детей подобные вещи неуместны.

«Самый длинный перелет в НХЛ — пять часов»

— Следите за выступлением «Локомотива» в КХЛ?

— Стараюсь постоянно за ним следить. Не все матчи удается посмотреть, но многие. Переживаю за свой бывший клуб. Желаю ему успеха в следующем сезоне.

— Многие уже который год ждут, что он отберет лидерство в Западной конференции у ЦСКА и СКА. Почему не получается повторить успех 2017 года, когда с вами в составе «Локомотив» выбил во втором раунде плей-офф ЦСКА и дошел до финала конференции?

— Думаю, что как игрок, который уже давно не в команде, я не должен обсуждать какие-то ее действия и результаты. На это есть действующий тренерский штаб и игроки, которые лучше знают ситуацию. Могу говорить только за время, когда сам выступал в Ярославле. Рад, что дважды получилось выйти в финал конференции, порадовать болельщиков.

— За счет чего это получалось сделать?

— Было много факторов. Я бы отметил работу тренеров. В первом случае в 2014 году Петр Ильич Воробьев внес свой вклад в подготовку команды, потом вместо него незадолго до плей-офф пришел Дэйв Кинг, который изменил определенные моменты, но в совокупности то, что сделали два тренера, позволило нам пройти в плей-офф сначала «Динамо», потом СКА. А в 2017 году при Алексее Николаевиче Кудашове, наверное, в первую очередь победили ЦСКА за счет тренерской тактики и самоотдачи игроков.

— На ваш взгляд, КХЛ правильно с прошлого сезона увеличила число матчей в регулярном чемпионате до 68, приблизившись к НХЛ по плотности календаря?

— Думаю, в КХЛ с этим плотным календарем будет немного сложнее. Притом что в НХЛ вообще по 82 матча за регулярку мы играем. Но в США и Канаде все-таки перелеты не такие длинные, как в России. Ребята больше летают, устают и дольше восстанавливаются. Плюс в НХЛ более отработанная система, когда после игры мы собрались, заехали сразу в аэропорт и через час вылетели. А в КХЛ выезжаешь с матча, прибываешь в аэропорт, там проходишь досмотр, грузишь баулы в багаж. Теряешь на этом два-три часа. А потом еще летишь. Прилетаешь, когда уже ночь. И это не считая ситуации, когда есть разница во времени с городом, в который летишь. В НХЛ с этим попроще.

— Какой самый длинный там перелет?

— Пять часов, если лететь от Нью-Йорка до Ванкувера или Сиэтла.



— Как вам прошедший плей-офф НХЛ. Удивил состав финалистов?

— Выход «Флориды» в финал, конечно, удивил, если учесть, что она в последний момент попала в плей-офф, как раз нас опередила на два очка. Но она здорово перестроилась и достойно билась во всех сериях, в том числе в проигранном финале. А «Вегас» уже не первый год показывает себя крайне сильной командой. И его победа в Кубке Стэнли не удивила. Команда уверенно шла к трофею и заслуженно его взяла.