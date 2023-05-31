Заклевали «ястребы»: как «Авангард» проводит скандальное межсезонье

Почти месяц, как в Континентальной хоккейной лиге открыт трансферный рынок. И уже заключены громкие сделки. Самый ценный игрок лиги 2021 года, нападающий Сергей Толчинский, подписал контракт с петербургским СКА. Туда же отправился его партнер по омскому «Авангарду» форвард Арсений Грицюк. Московское «Динамо» может в ближайшее время подписать звездного нападающего, олимпийского чемпиона — 2018 Никиту Гусева. Пытается значительно усилить состав хабаровский «Амур», в предыдущие годы комплектовавшийся по остаточному принципу. Пока ему удалось подписать лишь одного из самых талантливых нападающих ярославского «Локомотива» последних лет Егора Коршкова. Об этих и других трансферных событиях межсезонья КХЛ — в материале «Известий».

«Авангард»

В 2000-е и 2010-е годы омский клуб умел удивлять публику многочисленными скандалами, внезапными кадровыми перестановками и нестабильностью на ключевых должностях. В 2018 году, когда председателем совета директоров «Авангарда» стал Александр Крылов, казалось, что вот-вот наступит стабильность. Но через какое-то время стали проявляться симптомы старых времен. В 2020 году не без скандала свою должность потерял президент клуба Максим Сушинский, а считавшийся его человеком генеральный менеджер Евгений Хацей был перемещен на другую должность.

Сменивший последнего Алексей Волков со скандалом ушел из «Авангарда» осенью 2022 года, заявив в интервью «Спорт-Экспрессу» о разногласиях с Крыловым в вопросах комплектования. Спустя несколько месяцев Крылов сделал громкое заявление о том, что после Сушинского и Волкова в клубе была разруха и ноль стратегии. Хотя при Сушинском «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина — 2019, а при Волкове выиграл этот трофей в 2021 году.

Но в 2023 году, когда «Авангард» закончил сезон вылетом из плей-офф в финале Восточной конференции от казанского «Ак Барса» (1:4), началось самое веселье. Еще по ходу сезона было ясно, что клуб ждут непростые переговоры с тремя результативными форвардами — Толчинским, Грицюком и Владимиром Ткачевым. Особенно с учетом того, что все трое считаются клиентами одного из самых влиятельных агентов страны Шуми Бабаева. Два года назад между ним и «Авангардом» уже случался публичный конфликт, когда в НХЛ уезжал лучший новичок КХЛ чемпионского сезона нападающий Егор Чинахов.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Бабаев подтвердил инсайды СМИ, что требовал для Грицюка у клуба двухлетний контракт на общую сумму в 110 млн рублей. Тогда как «Авангард» готов был дать только зарплату в 35–40 млн рублей в год. При этом Бабаев сделал громкое заявление, сообщив, что якобы сменивший Волкова на посту генерального менеджера Рашит Хабибулин говорил Грицюку о готовности пойти на его финансовые условия, если тот сменит агента.

Скандал вокруг конфликта Шуми и «Авангарда» не утихал большую часть мая. Подлило масла в огонь апрельское интервью капитана команды Дамира Шарипзянова, заявившего сайту Championat.com, что на этих трех хоккеистах свет клином не сошелся, а также сказавшего, что если агент начинает с конфликта, то ничем хорошим это не заканчивается.

В результате ни по одному из игроков с ним так и не договорились. СКА подписал Грицюка и Толчинского на два года каждого. По данным СМИ, питерцы пошли на те условия, что просили игроки и их агент. «Авангард» получил денежную компенсацию за права на молодого Грицюка, но лишился своего талантливого воспитанника, полтора года назад выигравшего серебро Олимпиады в Пекине. А также потерял Толчинского, одного из героев победного Кубка Гагарина — 2021.

Владимир Ткачев пока остается без клуба. Он и его агент рассматривают в приоритете отъезд в НХЛ. Между тем «Авангард» пошел на радикальные перестановки внутри своей структуры. С конца апреля генеральным менеджером стал Антон Курьянов. Чемпион мира — 2009 стал легендой клуба как игрок. С ним было выиграно первое золото чемпионата России в 2004 году. В последние пять лет Курьянов работал в тренерском штабе главной команды, будучи причастным и к победе в Кубке Гагарина.

В последние два года он успешно отвечал за большинство. Но менеджерского опыта у него никогда не было. К тому же в системе клуба остается Хабибулин, которого обвиняли в разжигании конфликта с Бабаевым. А на прошлой неделе прогремели еще две новости. Одна из них трагическая: занимавший последний год пост директора академии «Авангарда» Евгений Хацей скончался в возрасте 48 лет. А сутками ранее свой пост покинул Александр Крылов.

В последние пять лет мощь клуба держалась на личности председателя совета директоров, который умел отстоять у владельцев серьезный бюджет для «Авангарда». Он же добился строительства новой арены в Омске, которую открыли осенью прошлого года, а до этого организовал быстрый переезд клуба в Балашиху, когда старый омский стадион из-за аварийного состояния оказался непригоден для хоккея и вскоре был снесен.

Пока «Авангард» сделал лишь несколько приобретений. Он подписал лидера главной сенсации прошлого сезона — владивостокского «Адмирала» — словацкого защитника Либора Шулака, одного из ключевых центрфорвардов новосибирской «Сибири» Валентина Пьянова, талантливого нападающего череповецкой «Северстали» Игоря Гераськина, крепкого защитника подмосковного «Витязя» Романа Абросимова и игравшего за «Ак Барс» форварда Кирилла Панюкова. Однако по своему масштабу эти приобретения и близко не компенсируют потери.

Курьезной получилась и ситуация с главным тренером. С октября этот пост занимал Михаил Кравец. Он сумел стабилизировать игру команды, вывести ее в плей-офф, хотя в начале сезона она выступала неудачно. В итоге дошел до финала конференции, но без вариантов вылетел от «Ак Барса».

Мало кто сомневался, что омичи будут искать нового специалиста. Назывались разные варианты в Северной Америке, включая покинувшего команду год назад Боба Хартли, автора триумфа 2021 года. Когда всё сорвалось, 24 марта клуб заключил контракт с уже вроде бы списанным со счетов Кравецом.

— Этой весной «Авангард» как будто захотел максимально повеселить публику, — поделился мнением с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Начиная с публичной войны с агентами, продолжая непонятной историей с тренером и заканчивая громким уходом Крылова. Хотя импульсивные решения тому же Крылову были свойственны и раньше, когда убирали Сушинского, потом Волкова. Но это не переходило какую-то черту. А тут целая череда непоследовательных решений. Сначала сделали команду зависимой от легионеров и троих клиентов одного агента, причем у которых истекали контракты. Странно после этого удивляться, что Бабаев решил выжать из этой истории максимум. Затем зачем-то устроили с ним публичную перепалку, в итоге ничего не добились, а теперь еще и Крылов бросает клуб, как будто просто махнул рукой и понял, что ничего не контролирует. Еще и Кравеца переподписали с таким видом, будто месяц назад не начинали искать ему замену. В общем, «Авангард» уже не будет таким, как прежде. За счет чего он может прибавить в следующем сезоне, я вообще не представляю. Курьянову досталось жуткое наследство, которое он теперь должен разгребать, не имея ни малейшего опыта. Не позавидуешь Антону.

СКА

Селекция питерцев не ограничивается Толчинским и Грицюком. Еще в начале мая они подписали одного из лучших центральных нападающих страны Александра Кадейкина, в последние четыре года лидера уфимского «Салавата Юлаева». Из ЦСКА перешел обладатель двух последних Кубков Гагарина защитник Артем Сергеев. Два талантливых белоруса — защитник Сергей Сапего и нападающий Владимир Алистров — обменяны из минского «Динамо». Из «Авангарда» пришел форвард Павел Дедунов, один из лучших по части оборонительной работы.

Из «Витязя» обменяны два лидера подмосковного клуба прошлого сезона нападающие Степан Старков и Иван Зинченко. Ключевой потерей стал уход нападающего Дмитрия Яшкина, который, по данным «Известий», скоро должен оказаться в казанском «Ак Барсе».

— В Питере строят достаточно монолитный и качественный коллектив, — сказал «Известям» бывший главный тренер СКА Рафаил Ишматов. — Индивидуальный уровень тех же Толчинского и Грицюка хорошо известен, Кадейкин должен привнести лидерских качеств. Так же, как и Сергеев с его богатым победным опытом в ЦСКА. А ребята из Минска берутся больше на перспективу. Вполне возможно, что в СКА соберется команда с идеальным балансом молодости и опыта, что должно помочь сделать шаг вперед в борьбе за Кубок Гагарина.

«Металлург»

Термин «оффершит» только недавно получил широкое распространение в российском хоккее. Его суть в том, что игрок моложе 28 лет не может просто так покинуть клуб, владеющий правами на него, даже если контракт истек. Он считается ограниченно свободным агентом. Если другой клуб делает «оффершит», то есть предлагает игроку большую зарплату, чем он имеет сейчас, то владеющий правами на него клуб должен повторить эти условия. Либо потеряет хоккеиста, пусть и получив компенсацию за права на него.

И вот спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко сделал оффершит по нападающему «Северстали» Игорю Гераськину. Тот мог перейти в «Магнитку» вслед за главным тренером Андреем Разиным, оказавшимся на Урале после нескольких успешных сезонов в Череповце. Однако небогатая «Северсталь» повторила предложение «Металлурга». Но вскоре в дело включился «Авангард», сделавший обмен с череповчанами, которые за Гераськина получили молодого нападающего Тимура Муханова.

Затем аналогичная ситуация у Магнитогорска возникла с Семеном Алистровым. Минское «Динамо» повторило предложение, а затем отдало игрока в СКА, получив в качестве обмена форварда Александра Волкова, несколько сезонов отыгравшего в НХЛ за «Тампу».

Впрочем, на днях «Металлург» всё же сумел сделать успешный оффершит, приобретя у «Северстали» защитника Макара Хабарова. По тому же маршруту в качестве неограниченно свободного агента проследовал защитник Робин Пресс. Также «Магнитка» вернула из Финляндии вратаря Артема Загидулина, а из «Амура» — арендованного нападающего Никиту Гребенкина, признанного лучшим новичком КХЛ минувшего сезона. А главная на данный момент сделка межсезонья клубом была заключена 30 мая, когда однолетнее соглашение с Магнитогорском заключил многолетний лидер астанинского «Барыса» нападающий Никита Михайлис.

Из громких сделок также можно отметить переход в хабаровский «Амур» нападающего ярославского «Локомотива» Егора Коршкова. Ожидается, что дальневосточный клуб может впервые за долгие годы значительно вложиться в состав и приобрести ряд звезд. Московское «Динамо» в ближайшие дни может подписать Никиту Гусева.

Трансферное окно в КХЛ закроется 26 декабря. Старт следующего сезона лиги намечен на 1 сентября.