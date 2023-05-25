В «Чертаново» — заново: Николай Ларин вышел на свободу

Один из самых известных руководителей в российском футболе Николай Ларин вышел из СИЗО. 24 мая бывший директор академии «Чертаново» и одноименного клуба получил условно-досрочное освобождение (УДО) после почти восьми месяцев заключения по обвинению в мошенничестве. В сентябре он был приговорен к трем годам колонии общего режима. Ларина обвиняли по части 4, статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). После этого бывший глава «Чертаново» подал апелляцию.

«Мертвые души»

Проблемы у Николая Ларина начались весной 2021 года, когда он покинул пост директора футбольной академии, который занимал с 2008 года. Через несколько недель его задержали. По версии следствия, Ларин в период работы во главе «Чертаново» специально завышал численность футболистов, занимающихся в учреждении, чтобы выбить повышенное финансирование.

Вскоре экс-директора выпустили, но следствие закончилось передачей дела в суд. В итоге Замоскворецкий районный суд Москвы установил, что ущерб от действий Ларина составил 36 млн 211 тыс. рублей. Что характерно, Ларин признался в содеянном. И в дальнейшем оплатил весь ущерб.

При этом он объяснял свои действия несовершенством нормативов Министерства спорта РФ. С его точки зрения, необходимость оформлять «мертвые души» в документах академии была вызвана тем, что иначе невозможно было получить финансирование, позволявшее платить достойные зарплаты детским тренерам. Эту версию подтверждали многие футбольные люди. В частности, бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, работавший в начале карьеры детским тренером в волгоградской «Олимпии».

— То, в чем обвиняется Николай Ларин, — это что он попытался максимально адаптировать систему под подготовку игроков, — объяснял Слуцкий, выступая свидетелем на одном из судебных заседаний. — Скорее его опыт нуждается в изучении, чем в осуждении и наказании. Я понимаю, как это работает. Сам был детским тренером, писал левые журналы, «мертвые души», как и все тренеры. Могу ошибаться, но, например, три года назад, чтобы тренер получал 40 тыс. рублей в регионе, тренируя 12-летних футболистов, у него должно было быть 200 игроков. Это просто невозможно. Естественно, ты эффективно тренируешь 20 за счет тех, которые фиктивно существуют. Это был единственный способ. У меня тоже были «мертвые души». Для людей, работающих в футболе, это не новость.

В поддержку Ларина выступило огромное количество статусных футбольных персоналий, включая звездных выпускников «Чертаново». Оттуда вышли такие заметные игроки нынешней РПЛ, как Антон Зиньковский, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Иван Ломаев, Наиль Умяров, Александр Солдатенков и многие другие. Большинство из них сейчас играют в топ-клубах, таких как «Спартак» и «Локомотив».

Сама академия «Чертаново» в середине 2010-х годов заявила на профессиональные соревнования одноименную команду, составленную из молодежи. Вскоре она вышла из второй лиги в первую, а там в 2020 году заняла четвертое место. И играла бы в переходных матчах за право попасть в РПЛ, если бы их не отменили из-за ковида. Вскоре главный тренер той команды Игорь Осинькин и группа игроков «Чертаново» ушли в самарские «Крылья Советов».

С ними волжане показывали яркий атакующий футбол, за один сезон уверенно выиграли соревнования первой лиги и вернули клуб в РПЛ, а также дошли до финала Кубка России. В премьер-лиге они в первый сезон также произвели фурор и без особых проблем заняли место в середине таблицы.

Сейчас команда идет на 12-м месте вне зоны переходных матчей за два тура до финиша чемпионата, что можно считать успехом, так как в последние полтора года «Крылья» продали в топ-клубы большинство своих лидеров, включая и нескольких бывших чертановцев.

Будущее в футболе

Большинство звездных воспитанников «Чертаново» приходили на заседания судов и поддерживали Ларина, а в интервью оправдывали его тем, что такие действия характерны для всех или большинства футбольных школ России. Сам Николай Юрьевич тоже указывал на несовершенство нормативов Минспорта.

Правда, несколько месяцев назад с ним не согласился нынешний член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных, в 2009–2016 годах работавший заместителем министра спорта РФ и активно поддерживавший работу «Чертаново», которое у него находилось в подчинении, когда он в 2000-х был руководителем департамента физкультуры и спорта города Москвы. Именно Нагорных назначил Ларина руководить академией «Чертаново».

— Нормативы, установленные Минспортом в программе спортивной подготовки, позволяют реализовать те задачи, которые стоят перед спортивными учреждениями, — важно правильно ими воспользоваться, — говорил Нагорных «Известиям». — Мог ли Ларин избежать нарушения закона в рамках этих нормативов? Я не буду это комментировать, поскольку уже имеется решение суда. Я не могу комментировать решение российского суда. Но могу сказать, что Ларин является специалистом высокого класса, высокого уровня. И я уверен, что он много чего хорошего сделает для российского футбола.

В сентябре 2022 года обвинение запросило суд назначить Ларину наказание в виде заключения в колонии общего режима сроком на четыре года и четыре месяца. В итоге 28 сентября 2022 года его приговорили к трем годам лишения свободы. Экс-директор «Чертаново» подал апелляцию в Мосгорсуд. Прокурор на прениях сторон также запросил срок в четыре года и четыре месяца. Но в итоге суд изменил приговор на условный срок в два с половиной года. В течение этого времени Ларин должен отмечаться в соответствующих инстанциях. В ближайшие дни он выйдет на свободу.

По мнению коллеги Ларина, бывшего директора академии московского «Локомотива» Владимира Кузьмичева, Николай Юрьевич вернется к работе в футболе.

— Эмоции от решения суда, конечно, положительные, — сказал «Известиям» Кузьмичев. — Мое мнение — наказание было чрезмерным. Как мне кажется, изначально можно было остановиться на условном сроке или штрафе. Поэтому очень рад, что решение скорректировали и Коля выходит на свободу. Зная его, прекрасно понимаю, что этот человек не представляет себя вне футбола. Так что уверен, что он вернется. Придет в себя и приступит к работе.

При этом специалист посетовал, что проблема с нормативами Минспорта никуда не денется и любой директор государственной футбольной школы продолжит работать в крайне сложных условиях.

— Уверен, что в обозримом будущем ничего с мертвой точки не сдвинется, — отметил Владимир Кузьмичев. — И те ребята, которые работают директорами в государственных структурах, аналогичных «Чертаново», всегда будут вынуждены или платить нищенскую зарплату тренерам в соответствии с нынешней системой оплаты труда, что продолжит затруднять привлечение высококвалифицированных специалистов, или что-то выдумывать, но находиться под страхом того, что их рано или поздно постигнет та же участь, что постигла Колю.

Сейчас футбольная команда «Чертаново» выступает во второй лиге чемпионата России по футболу.