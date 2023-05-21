Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Армия
Штурмовая группа замкомвзвода Шипулина отвоевала опорпункт у националистов
Мир
Телеканал Al Arabiya сообщил о подписании перемирия сторонами конфликта в Судане
Происшествия
В Саратове два человека пострадали при наезде авто на остановку
Спорт
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в девятый раз
Мир
Белый дом подтвердил проведение переговоров между Байденом и Зеленским на G7
Общество
Пушилин инициировал учреждение наград ДНР за освобождение Артемовска
Происшествия
Два человека погибли и двое пострадали при взрыве в Первомайске ЛНР
Мир
Лавров назвал западное направление во внешней политике РФ полностью исчерпанным
Происшествия
Рогов сообщил о двух взрывах в Токмаке Запорожской области
Мир
В Черновицкой области раскольники из ПЦУ избили священника канонической УПЦ
Происшествия
Город Пологи Запорожской области частично обесточен из-за обстрела ВСУ
Общество
Захар Прилепин готовится к первому этапу реабилитации

«Надо прогрессировать, чтобы оправдать сравнения с Макаром»

Хоккеист «Торпедо» и сборной России Максим Федотов — о параллелях со звездным защитником «Колорадо» и прошедшем турне национальной команды
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одним из главных открытий минувшего хоккейного сезона в России стал защитник нижегородского «Торпедо» Максим Федотов. «Автозаводцы» стали сенсацией. При минимальном бюджете под руководством не имевшего опыта работы клубным тренером легендарного хоккеиста Игоря Ларионова они показывали красивый комбинационный хоккей, уверенно вышли в плей-офф, а там пробились во второй раунд. Одним из ключевых игроков команды выступил 21-летний Федотов, который зимой попал на Матч звезд КХЛ, а весной был вызван в сборную России – 25 на майское турне по регионам, где проводились матчи против Белоруссии.

Федотов — один из немногих людей в этом составе, кто не имеет отношения к петербургскому СКА. Большинство хоккеистов сборной и весь тренерский штаб во главе с Романом Ротенбергом представляли именно клуб из Санкт-Петербурга. Во время турне Роман Борисович сделал громкое заявление о Максиме, сказав, что он играет не хуже звездного защитника НХЛ Кейла Макара, год назад выигравшего Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш», а также получившего два индивидуальных приза «Джеймс Норис Трофи» лучшему защитнику сезона и «Конн Смайт Трофи» лучшему игроку плей-офф.

«Что пошло не так, надо спросить у главного тренера»
Футболист «Торпедо» Илья Кухарчук — о вылете из РПЛ и игре в условиях чехарды в руководстве клубов

В интервью «Известиям» Федотов рассказал об этих сравнениях, оценил прошедшее турне, а также прокомментировал уход из «Торпедо» ключевого ассистента Ларионова Андрея Козырева, ставшего главным тренером череповецкой «Северстали».

— Тяжело было доигрывать это турне сборной после длинного сезона? Не устали с Белоруссией друг от друга?

— Да нет, не устали. До самого конца старались действовать с максимальной отдачей, чтобы порадовать болельщиков. Жаль, что проиграли предпоследний матч (2:3). Так получилось, что мы свои голы не забили, хотя имели для этого возможности, а Белоруссия свои моменты реализовала. Но это говорит о силе соперника. Так что хорошо, что проверили себя в стольких матчах на фоне такой команды. Очень полезное было время в сборной.

— Функционально ощущается пресыщенность хоккеем в середине мая?

— Нет, не ощущается. Мы все-таки играем за сборную. Это большая честь для каждого. Всегда надо выходить на лед с максимальным настроем и на 100% отдавать себя игре.

— Чувствуете, что за две недели в сборной наладили взаимодействие с другими игроками и в плане командной игры Россия прибавила к концу турне?

— Мы с самого начала играли в свою игру. Да, где-то прибавляли по ходу этих матчей. Но в целом считаю, что все встречи провели на качественном уровне. Просто, повторюсь, в отдельных случаях проигрывали из-за того, что не реализовывали свои моменты. А в целом считаю, что показали качественный хоккей.

— Какие эмоции от первого попадания в сборную?

— Это большой опыт. Неоценимый опыт. Увидел, как готовиться в новой для себя команде за короткий промежуток времени. Поездили по регионам, порадовали местных зрителей, которые редко могут увидеть сборную. Рад и приезду в Минск на конец турне. Мне этот город сам по себе нравится, а с учетом того что здесь играл мой отец, отношение особое. Один позитив.

«Насыщенная баскетбольная жизнь в России продолжается»
Президент РФБ Андрей Кириленко — о развязке сезона Единой лиги ВТБ, сборной и лучших молодых игроках

— Насколько быстро вы вписались в этот состав, будучи одним из немногих хоккеистов, кто выступает не в системе СКА?

— Мы достаточно времени потренировались. Собрались 23 апреля. А первый матч был 2 мая. Было время, чтобы притереться друг к другу и наладить взаимопонимание. В целом поняли, как играть друг с другом. Сплотились, сыгрались, и всё стало в порядке.

— То, что от вас требовал питерский тренерский штаб во главе с Романом Ротенбергом, имеет сходство с тем, во что играли за «Торпедо», где в прошедшем сезоне Игорю Ларионову ассистировал работавший ранее в системе СКА Андрей Козырев?

— Да, конечно. Разумеется, есть определенные нюансы, но и сходств немало. Тот же Козырев тоже на это повлиял. Андрей Леонидович дал очень много команде и лично мне. Благодаря ему я получил хороший импульс. Он отличный тренер. Желаю ему удачи в «Северстали». Верю, что он справится. А сами сейчас отдохнем после сезона и будем готовиться уже без него. Попытаемся повторить и улучшить результаты.

— Роман Ротенберг во время турне сделал громкое заявление, сравнив вас с Макаром. Как отреагировали на это?

— Мы на эту тему и с Игорем Николаевичем Ларионовым разговаривали. Но я давно слежу за Кейлом и другими выдающимися защитниками, стараюсь что-то у них перенимать. Приятно, что Роман Борисович сказал такие слова, но их надо оправдывать, для этого необходимо еще немало работать и прогрессировать, чтобы приблизиться к такому уровню.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023