«Надо прогрессировать, чтобы оправдать сравнения с Макаром»

Одним из главных открытий минувшего хоккейного сезона в России стал защитник нижегородского «Торпедо» Максим Федотов. «Автозаводцы» стали сенсацией. При минимальном бюджете под руководством не имевшего опыта работы клубным тренером легендарного хоккеиста Игоря Ларионова они показывали красивый комбинационный хоккей, уверенно вышли в плей-офф, а там пробились во второй раунд. Одним из ключевых игроков команды выступил 21-летний Федотов, который зимой попал на Матч звезд КХЛ, а весной был вызван в сборную России – 25 на майское турне по регионам, где проводились матчи против Белоруссии.

Федотов — один из немногих людей в этом составе, кто не имеет отношения к петербургскому СКА. Большинство хоккеистов сборной и весь тренерский штаб во главе с Романом Ротенбергом представляли именно клуб из Санкт-Петербурга. Во время турне Роман Борисович сделал громкое заявление о Максиме, сказав, что он играет не хуже звездного защитника НХЛ Кейла Макара, год назад выигравшего Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш», а также получившего два индивидуальных приза «Джеймс Норис Трофи» лучшему защитнику сезона и «Конн Смайт Трофи» лучшему игроку плей-офф.

В интервью «Известиям» Федотов рассказал об этих сравнениях, оценил прошедшее турне, а также прокомментировал уход из «Торпедо» ключевого ассистента Ларионова Андрея Козырева, ставшего главным тренером череповецкой «Северстали».

— Тяжело было доигрывать это турне сборной после длинного сезона? Не устали с Белоруссией друг от друга?

— Да нет, не устали. До самого конца старались действовать с максимальной отдачей, чтобы порадовать болельщиков. Жаль, что проиграли предпоследний матч (2:3). Так получилось, что мы свои голы не забили, хотя имели для этого возможности, а Белоруссия свои моменты реализовала. Но это говорит о силе соперника. Так что хорошо, что проверили себя в стольких матчах на фоне такой команды. Очень полезное было время в сборной.

— Функционально ощущается пресыщенность хоккеем в середине мая?

— Нет, не ощущается. Мы все-таки играем за сборную. Это большая честь для каждого. Всегда надо выходить на лед с максимальным настроем и на 100% отдавать себя игре.

— Чувствуете, что за две недели в сборной наладили взаимодействие с другими игроками и в плане командной игры Россия прибавила к концу турне?

— Мы с самого начала играли в свою игру. Да, где-то прибавляли по ходу этих матчей. Но в целом считаю, что все встречи провели на качественном уровне. Просто, повторюсь, в отдельных случаях проигрывали из-за того, что не реализовывали свои моменты. А в целом считаю, что показали качественный хоккей.

— Какие эмоции от первого попадания в сборную?

— Это большой опыт. Неоценимый опыт. Увидел, как готовиться в новой для себя команде за короткий промежуток времени. Поездили по регионам, порадовали местных зрителей, которые редко могут увидеть сборную. Рад и приезду в Минск на конец турне. Мне этот город сам по себе нравится, а с учетом того что здесь играл мой отец, отношение особое. Один позитив.

— Насколько быстро вы вписались в этот состав, будучи одним из немногих хоккеистов, кто выступает не в системе СКА?

— Мы достаточно времени потренировались. Собрались 23 апреля. А первый матч был 2 мая. Было время, чтобы притереться друг к другу и наладить взаимопонимание. В целом поняли, как играть друг с другом. Сплотились, сыгрались, и всё стало в порядке.

— То, что от вас требовал питерский тренерский штаб во главе с Романом Ротенбергом, имеет сходство с тем, во что играли за «Торпедо», где в прошедшем сезоне Игорю Ларионову ассистировал работавший ранее в системе СКА Андрей Козырев?

— Да, конечно. Разумеется, есть определенные нюансы, но и сходств немало. Тот же Козырев тоже на это повлиял. Андрей Леонидович дал очень много команде и лично мне. Благодаря ему я получил хороший импульс. Он отличный тренер. Желаю ему удачи в «Северстали». Верю, что он справится. А сами сейчас отдохнем после сезона и будем готовиться уже без него. Попытаемся повторить и улучшить результаты.

— Роман Ротенберг во время турне сделал громкое заявление, сравнив вас с Макаром. Как отреагировали на это?

— Мы на эту тему и с Игорем Николаевичем Ларионовым разговаривали. Но я давно слежу за Кейлом и другими выдающимися защитниками, стараюсь что-то у них перенимать. Приятно, что Роман Борисович сказал такие слова, но их надо оправдывать, для этого необходимо еще немало работать и прогрессировать, чтобы приблизиться к такому уровню.