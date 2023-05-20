«Что пошло не так, надо спросить у главного тренера»

Московское дерби между «Торпедо» и «Динамо» в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу уже не будет иметь турнирного значения для торпедовцев. После поражения в предыдущем матче от ЦСКА (0:3) «автозаводцы» окончательно лишились шансов спастись от вылета из РПЛ. В интервью «Известиям» полузащитник черно-белых Илья Кухарчук поделился эмоциями от провала, объяснил, каково играть в условиях постоянных смен главных тренеров и руководителей клубов, и воздержался от ответа на вопрос, готов ли идти с «Торпедо» в первую лигу.

— Какие эмоции от такого раннего вылета «Торпедо»?

— Да эмоции тяжело передавать. Наверное, вы не почувствуете этих эмоций. Словами это не сказать.

— Могли зацепиться за шанс остаться в РПЛ?

— Конечно, могли. Но футбол расставил всё на свои места. Мы могли зацепиться, могли где-то выиграть, могли где-то вничью сыграть. Где-то очки набрать. Не повезло. Не знаю, что сказать еще. Сейчас тяжело рассуждать, если честно. Точно вопросы не ко мне.

— После апрельской победы над «Факелом» (2:0) показалось, что вы можете подняться из зоны вылета.

— Мне тоже тогда так показалось.

— А что дальше пошло не так?

— Вы знаете, я, наверное, некомпетентен говорить, что пошло не так. Это надо спросить у главного тренера. Я футболист — я выполнял свою работу на поле. Всегда делал это на 100%. И не могу себя ни в чем упрекнуть. Думаю, это видели и те, кто наблюдал, как я работаю на поле. Так что вопрос точно не ко мне.

— А команда?

— Команда тоже полностью отдавала себя на поле, старалась переломить негативную ситуацию. Что пошло не так — вопрос очень глубокого анализа. Долго можно рассуждать, что-то говорить. Но сейчас нет даже настроения и желания.

— Ситуация с отстранением от тренировок Ильи Кутепова, Равиля Нетфуллина и Юрия Журавлева повлияла на результаты?

— Вы знаете, нас попросили не комментировать эту ситуацию.

— А что скажете о том, что за два дня до игры команда стала селиться на базе?

— Даже за 3–4 дня мы заезжали. Хотели как лучше.

— Какие карьерные планы на ближайшие месяцы? Готовы играть в первой лиге за «Торпедо»?

— Это тяжелый вопрос. Он должен быть в первую очередь адресован руководству клуба.

— На вас наверняка будет спрос со стороны клубов РПЛ.

— Спасибо, что так сказали. Но как Бог даст, так и будет. Мы предполагаем — Бог располагает. Сейчас что-то говорить ни к чему.

— Зимой вы перешли в «Торпедо» из «Химок», за которые отыграли несколько лет. В обоих клубах постоянные смены главных тренеров и руководителей.

— Сравнивать два клуба не хочу. «Химки» стали для меня родными. В «Торпедо» я пришел, чтобы помочь ему остаться в РПЛ. Мы были с «Химками» конкурентами. Поэтому сравнивать с ними не хочу.

— Не надоело столько лет играть в условиях, когда постоянно меняются тренеры и руководители, иногда даже при положительных результатах?

— Мое дело — играть в футбол. В первую очередь. А как там что происходит в руководстве и тренерском штабе... Приходится подстраиваться, потому что я профессионал своего дела.

— Карьера ведь страдает от этого.

— Может быть, страдает. Не знаю. Мы не можем судить. Мы же не пророки. А может, наоборот, не страдает. Может, я из-за этого задержался в Премьер-лиге.