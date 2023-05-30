Лайк-шоу: как олимпийских чемпионов отстранили от ЧМ по тхэквондо

С 29 мая по 4 июня в столице Азербайджана пройдет чемпионат мира по тхэквондо. Турнир в Бакинском кристальном зале приурочили к 50-летию Всемирной федерации единоборства, а участники ЧМ имеют возможность заработать лицензионные очки для попадания на летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Пять лучших атлетов в каждой из весовых категорий в рейтинге получат по одной квоте для своих национальных комитетов. Российские и белорусские спортсмены также выступят в Баку, но в статусе нейтральных участников. При этом наша команда понесла серьезные потери по неспортивным причинам. Возможно, олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина не пустили на турнир из-за лайков в соцсетях.

Неправильный лайк

Всего на ЧМ в Азербайджане выступят 14 российских тхэквондистов: Татьяна Минина, Михаил Артамонов, Елизавета Ряднинская, Полина Хан, Алиса Ангелова, Георгий Гурциев, Идар Багов, Илья Данилов, Кристина Адебайо, Рафаэль Камалов, Вячеслав Бовкун, Лилия Хузина, Маргарита Близнякова и Юлия Зайцева. Также к соревнованиям допущены девять представителей Белоруссии: Али Радван, Артем Плонис, Иван Павловский, Кадырбеч Дауров, Максим Бандаревич, Владислава Сорокина, Валерия Смычкова, Виталия Лазута и Егор Козлов.

Из-за присутствия россиян и белорусов от участия в турнире отказались представители Украины.

При этом Россия осталась без двух сильнейших представителей — чемпионов Олимпийских игр в Токио. Если бронзового призера в категории до 58 кг Михаила Артамонова и обладательницу серебряной медали в категории до 57 кг Татьяну Минину допустили к участию, то победители Олимпиады Максим Храмцов (до 80 кг) и Владислав Ларин (свыше 80 кг) остались без крупного турнира, хотя изначально присутствовали в заявке, поданной Союзом тхэквондо России.

Как сообщалось на официальном сайте организаторов чемпионата мира, комиссия по рассмотрению заявок определила, что Храмцов и Ларин не соответствуют критериям допуска. Согласно рекомендациям МОК, спортсменам запрещено поддерживать специальную военную операцию и представлять вооруженные силы или силовые ведомства, тогда как и Ларин и Храмцов представляют ЦСКА.

Кроме того, оба олимпийских чемпиона выступали на чемпионате мира Международного совета военного спорта в Тегеране, где сборная России была представлена без каких-либо ограничений, с гимном и флагом. При этом в Иране в категории до 78 кг выступал Рафаэль Камалов, который завоевал бронзу, но был допущен до ЧМ в Азербайджане, в отличии от Храмцова и Ларина.

По информации источника ТАСС, спортсмены не прошли проверку личных аккаунтов в соцсетях: «Ларина и Храмцова не допустили с первого раза, была дополнительная комиссия. Она была несколько дней назад. Задавали вопросы про соцсети, почему где-то что-то лайкнули, где-то какие-то комментарии были или фотографии».

Надежда на каждого

Исполнительный директор Союза тхэквондо России Геннадий Жигульский назвал недопуск Храмцова и Ларина желанием устранить конкурентов.

— Видимо, кому-то выгодно устранить конкурентов, не дожидаясь начала соревнований, — подчеркнул в разговоре с «СЭ» Геннадий Жигульский. — Все-таки, речь идет об олимпийских чемпионах, фаворитах своего веса. А сейчас такое время, что повод для отстранения можно и придумать.

При этом известно, что и Максим Храмцов, и Владислав Ларин полетели в Баку вместе со сборной России, несмотря на недопуск к турниру. Они будут поддерживать команду.

При этом Геннадий Жигульский отметил, что каждый из 14 российских дзюдоистов может рассчитывать на медали.

— Даже без Храмцова и Ларина у нас очень сильная сборная, — продолжил исполнительный директор Союза тхэквондо России. — Каждый может завоевать медаль и олимпийскую лицензию.

Действительно, наша сборная стала законодателем мод в тхэквондо. Российские спортсмены выиграли общий зачет на Олимпийских играх-2020. В Токио у наших тхэквондистов было два золота (Храмцов, Ларин), одно серебро (Татьяна Минина) и одна бронза (Михаил Артамонов). Минина и Артамонов примут участие в ЧМ.

Всего на чемпионат мира заявлено 986 тхэквондистов из 145 стран мира, в том числе команда беженцев, состоящая из 13 спортсменов, которых по разным причинам лишены возможности выступать за родную страну.