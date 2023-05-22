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«Надеюсь, сборная доедет до Владивостока»

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков — об игре за национальную команду, успешном сезоне в КХЛ и желании попробовать себя за океаном
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минувший сезон КХЛ стал выдающимся для вратаря владивостокского «Адмирала» Никиты Серебрякова. Он показывал потрясающую статистику отраженных бросков в ходе длинного регулярного чемпионата, и за счет него «моряки» сумели впервые с 2017 года выйти в плей-офф. А в первом раунде Кубка Гагарина при участии 27-летнего голкипера они стали первой дальневосточной командой в истории, которая смогла пройти дальше. Она выиграла серию у считавшегося фаворитом уфимского «Салавата Юлаева» (4:2), а во втором раунде дала бой будущему финалисту казанскому «Ак Барсу», проиграв ему лишь в шести матчах (2:4).

В итоге на минувшей неделе Серебрякова признали лучшим вратарем сезона в КХЛ. Также Никита стал одним из главных фигурантов трансферных слухов в российском хоккее в нынешнее межсезонье. Он продлил на год контракт с «Адмиралом», но СМИ постоянно отправляют его в петербургский СКА, куда в апреле уже перешел тренер вратарей владивостокской команды Юрий Ключников. В апреле Серебряков был вызван в сборную России – 25 (средний возраст не старше 25 лет) и большинство матчей против Белоруссии в рамках майского турне по регионам. В интервью «Известиям» Никита поделился эмоциями от этих встреч, объяснил, за счет чего провел успешный сезон, а также не исключил попытки заиграть в НХЛ.

— Тяжело было выдержать такой график сезона: более 70 матчей в КХЛ, постоянные перелеты через всю страну, а потом и две недели матчей за сборную?

— Нормально, терпимо. Опять же мы играем за страну. Находишь силы для этого — даже после такого тяжелого сезона в КХЛ. Ну и за клуб всегда приятно играть, когда тебе дают выйти на лед. Поэтому такое количество игр только в радость. Тем более удалось отдохнуть после того, как закончил сезон в КХЛ с «Адмиралом».

— Как вам такой формат игр за сборную против Белоруссии?

— Отлично. Играть за сборную всегда большая честь, гордость. Тем более вы видели, что и мы, и Белоруссия играли с максимальной отдачей, отдавались борьбе. Чему доказательство — потеря нами из-за травм двух наших капитанов — Марата Хуснутдинова и Захара Бардакова.

— Приятно было полетать по разным городам за сборную?

— Конечно, порадовали местных болельщиков в Челябинске, Красноярске, Туле, которые не каждый день могут увидеть сборную вживую. В Астану и Минск тоже было интересно слетать. Тем более у меня с этими перемещениями ничего сложного не было. Самый долгий перелет в этом турне составлял четыре часа — ерунда по сравнению с тем, сколько мы налетали с «Адмиралом». Мне уже привычно.

— Сборная до Владивостока когда-нибудь доедет?

— Дай бог, чтобы доехала. Будет невероятный ажиотаж. Во Владивостоке очень любят хоккей, очень поддерживают нас. Будет прекрасная атмосфера, полный стадион.

— Несколько лет назад вам уже доводилось играть за вторую сборную России, официально называемую олимпийской. Схожие впечатления с нынешними?

— Это всегда большая ответственность. Ты не думаешь, в какой сборной находишься. Главное, что это сборная России. Ты играешь за свою страну независимо от уровня команды, состава. Думаешь только о том, как проявить себя, принести победу в каждом матче, порадовать болельщиков. Это касалось и прошедшего турне за сборную-25, и игр за олимпийскую сборную, и матчей за студенческую сборную, когда мы выиграли Универсиаду.

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— Всю весну в медиа идут разговоры про ваш грядущий переход в СКА. Хоть вы и до сих пор в «Адмирале», эти вопросы не пропадут, пока в сентябре не выйдете за Владивосток в новом сезоне КХЛ. Что скажете сейчас про Питер?

— Без комментариев. Ничего нового здесь не скажу.

— Разговоры про СКА пошли с тех пор, как туда перешел тренер вратарей «Адмирала» Юрий Ключников. Как ваша нынешняя команда будет без него?

— Юрий Викторович — сильный специалист, но посмотрим, кого «Адмирал» пригласит вместо него. Думаю, найдут замену. Но я Ключникову очень благодарен за всё, что сделал для меня за время совместной работы. Мы много, очень много работали. От начала и до конца. И благодаря ему у меня начало получаться, что и привело к такому сезону.

— Можно минувший сезон назвать лучшим для вас?

— Надеюсь, лучший еще будет. И что всё у меня еще впереди.

— У вас был пару лет назад период, когда вы долго не могли найти себе клуб. Тогда предполагали, что можете так выстрелить, как в прошедшем сезоне?

— Было тяжело, но мне всегда помогала моя семья. Поддерживала меня. И я очень благодарен своей жене за ее помощь. Всегда верил, что через работу всё придет.

— Есть планы попробовать себя в НХЛ? Или в 27 лет об этом нет смысла задумываться?

— Я не думаю, что есть какая-то причина не смотреть в ту сторону. Я еще достаточно молод (улыбается). Если будет хорошее конкретное предложение, то почему бы и нет.

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— Что надо сделать, чтобы повторить успех прошедшего сезона?

— Мне надо ловить шайбы. А команде в целом надо хорошо отдохнуть, перезагрузиться, и всё будет хорошо. Да, был тяжелый физически и эмоционально сезон, но думаю, времени восстановиться и подготовиться хватит.

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