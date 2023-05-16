Стилевые чарты: героический Бобровский и полезный Барбашев

Российские болельщики привыкли, что наши хоккеисты ярко проявляют себя не только в регулярном чемпионате НХЛ, но и в плей-офф. В прошлом году зажег в «Колорадо» Валерий Ничушкин, три сезона подряд в финал выходила «Тампа» Василевского, Сергачева и Кучерова, до нее Кубок Стэнли выигрывали «Сент-Луис» с Тарасенко и Барбашевым, «Вашингтон» Овечкина, Кузнецова и Орлова, «Питтсбург» Малкина. В этом сезоне «Вашингтон» с «Питтсбургом» в плей-офф не попали, но большие надежды были не только на привычную «Тампу», но и на «Рейнджерс», за который играют Панарин, Шестеркин и Тарасенко. В итоге все команды, широко представленные российскими игроками вылетели. Но во втором раунде несколько наших парней все же выступили мощно и теперь сыграют в финалах конференций.

Спаситель «Флориды»

Карьера Сергея Бобровского во «Флориде» полна сложностей. Вряд ли хоть одну регулярку в составе «Пантерз» российский вратарь сыграл настолько же успешно, насколько это получалось в «Коламбусе». Именно выступая за «Блю Джэкетс» Бобровский дважды признавался лучшим вратарем сезона. За 10-миллионный контракт Сергея многие эксперты, не стесняясь, называли его якорем клуба, но в самый важный момент Бобровский показал класс и доказал, что его рано списывать.

В первом раунде российский вратарь остановил «Бостон», а во втором — грозный «Торонто» с целой россыпью звезд в нападении.

— Играть против Мэттьюса и других парней из их группы атаки было серьезным испытанием. Они создавали много отличных моментов. Это был интересный вызов, — заявил Бобровский по окончании серии.

Ярче всех Бобровский провел решающий, шестой матч серии против «Торонто» (3:2 ОТ). Российский вратарь отразил 50 бросков из 52, в том числе — несколько сложнейших в овертайме. А гол Ника Казинса привел в восторг всех болельщиков «Флориды». Бобровский стал всего лишь вторым вратарем в истории клуба, который отразил 50 и более бросков за один матч плей-офф и впервые в карьере сыграет в финале конференции. Страшна ли «Каролина» после таких битв?

Ренессанс Дадонова

Еще в середине этого сезона казалось, что карьера нападающего Евгения Дадонова в НХЛ близится к закату. Он все чаще выходил лишь в четвертом звене «Монреаля» и не блистал результативностью. Спасительным для Дадонова стал обмен в «Даллас» на Дениса Гурьянова. Главный тренер «Старс» Питер Дебур сразу начал доверять Евгению, и тот выдал хорошую концовку сезона. В плей-офф Дадонов подтвердил свой уровень.

В серии с «Миннесотой» в первом раунде российский нападающий забил трижды в шести матчах, а также отдал передачу на победный гол в серии. Это же достижение он повторил во втором раунде с «Сиэтлом», эффектно ассистировав 20-летнему партнеру по тройке Джонстону.

Удивительно, но для Дадонова это всего лишь второй плей-офф за карьеру в НХЛ. В сезоне-2019/20 он провел четыре игры за «Флориду», отметившись лишь одной результативной передачей. В дальнейшем же его клубы не попадали в плей-офф, зато в нынешнем сезоне Дадонов наконец-то вдоволь насытится кубковыми матчами. В финале конференции ему предстоит встретиться с «Вегасом», в котором он играл в прошлом сезоне как раз под руководством Дебура.

Барбашев: второй кубок?

Нападающий Иван Барбашев — не самый раскрученный российский хоккеист. Он не клепает голы, не восхищает финтами, но без таких игроков не бывает чемпионских команд. Барбашев — уникальный для российского хоккея человек. В отечественной школе всегда хватало мастеров, умеющих сыграть тонко и технично. Но тех, кто хорош в борьбе у бортов и на пятаке, не хватало. Барбашев же максимально универсален.

В «Сент-Луисе» Иван чаще всего играл в центре, но в «Вегасе» его отрядили на фланг ударной тройки с Маршессо и Айкелом. И Барбашев классно вошел в роль: у него 9 (4+5) очков в 11 матчах. Это уже больше, чем было четыре года назад в чемпионском для «Блюз» плей-офф. За это время Барбашев добился существенного прогресса и теперь вполне может получить еще один перстень: «Вегас» многими считается главным фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли.

Отметим еще одно важное событие для нашего хоккея за океаном. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин номинирован на «Везину Трофи». О том, что уроженец Междуреченска войдет в список кандидатов на приз лучшего вратаря говорилось с начала регулярки. На третий год в «Айлендерс» Илья считался безальтернативным основным голкипером. Семена Варламова воспитанник «Кузни» подвинул еще в прошлом сезоне. А с новым подписанным контрактом не возникло сомнений, что «островитяне» сделают ставку на Сорокина. Менеджерский расчет сработал. Илья стремительно прогрессировал и вырос в одного из сильнейших вратарей лиги. Высокий уровень россиянин демонстрировал весь чемпионат без спадов.

Без стараний Сорокина сезон для ньюйоркцев завершился бы после регулярки. Значимость россиянина для команды подчеркивает показатель GSAA (голевые сейвы выше среднего). Сорокин занимает второе место в лиге после вратаря «Бостона» Линуса Улльмарка. Поправку сделаем на количество игр: Илья выходил в старте намного чаще шведа. Вратарь «Айлендерс» лидирует в НХЛ по сухим матчам. За сезон их набралось целых шесть. Столько же на двоих сыграли другие претенденты на «Везину» Улльмарк и Коннор Хеллибак из «Виннипега».