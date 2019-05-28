«Старались достать из себя всё»

Хоккеисты сборной России не смогли выиграть золото мирового первенства в Братиславе, но завершили свое выступление на мажорной ноте. Через сутки после обидного поражения в полуфинале от будущего триумфатора чемпионата мира — команды Финляндии — подопечные Ильи Воробьева одержали победу в матче за третье место. «Красная машина» одолела Чехию, сыграв вничью 2:2 в основное и дополнительное время и взяв верх в серии буллитов (2:0).

После игры интервью «Известиям» дал нападающий нашей национальной команды и клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов. Для 30-летнего уроженца Челябинска бронза турнира в Словакии стала уже пятой медалью чемпионата мира. Ранее он завоевывал золото Минска-2014, серебро Праги-2015 и еще две бронзы — в Москве-2016 и Кельне/Париже-2017. Евгений Дадонов поделился мнением о неудаче в матче с финнами, рассказал о своем нереализованном моменте при игре в большинстве и трудностях подготовки к встрече с чехами.

— Насколько удалось морально восстановиться после поражения от Финляндии?

— Не знаю, но нам было очень сложно в игре против Чехии. Поэтому не могу сказать, насколько мы оправились психологически от неудачи с финнами. На самом деле настроения на матч за третье место не было. Но это продолжалось до тех пор, пока судья не совершил первое вбрасывание. Со свистком рефери удалось включиться в игру. Было очень тяжело, но мы поговорили между собой, пообщались с тренерами и вышли биться с чехами за победу. Хотели выиграть этот матч, потому что знали: завоеванные бронзовые медали — это лучше, чем ничего.

— В матче за третье место сборной России впервые довелось играть овертайм чемпионатов мира в новом формате — «три на три». Как вам это нововведение?

— Очень сложно играть, когда в течение 10 минут на льду присутствуют только по три хоккеиста от каждой из команд и вратари. Но в овертайме финала, по-моему, теперь вообще надо так по 20 минут играть…

— И даже без буллитов, с бесконечным овертаймом, как в плей-офф НХЛ и КХЛ…

— Ну, не знаю... Не считаю, что это настоящий хоккей, когда в таких матчах играешь «три на три». Но это мое мнение, а правила есть правила. Организаторы утвердили такой формат — мы ничего поделать не можем. Надо выходить на лед и выигрывать в любых условиях. С Чехией этот овертайм выдался очень сложным, но спасибо нашему вратарю Андрею Василевскому, который нас неоднократно выручал. В итоге справились с этой игрой и победили.

— На ваш взгляд, нужны вообще матчи за третье место, когда надо снова выходить на лед после обидных проигрышей?

— Очень сложно сказать. Возможно, и не нужны такие встречи. Но я тогда не знаю, по какому принципу вручать бронзовые медали. Вручать обеим проигравшим в полуфинале командам? Есть оргкомитет чемпионата мира, есть IIHF, которые принимают решения. Наше дело — выходить на лед и играть.

— Можете сказать, что у вас не получилось в третьем периоде полуфинала с финнами, когда при розыгрыше большинства вы в упор бросали по воротам, но не забили?

— Не знаю, в чем там была моя ошибка. В том, что я не забил, а финский вратарь спас свою команду? Я видел свободное место в воротах, бросал туда, но их голкипер среагировал. Он отлично сыграл — что тут еще было сделать.

— Как оцените свое личное выступление на чемпионате мира?

— Могу сказать, что я старался. Какие-то игры давались легче, какие-то — тяжелее. Я старался достать из себя всё что мог. Как и вся команда.

— В чем отличие этой сборной России от той, что собиралась на предыдущих чемпионатах мира с вашим участием?

— Сложно сказать. В каких-то аспектах у нас сейчас команда была лучше, в каких-то — хуже. Но скажу, что и в Праге, и в Москве, и в Кельне, и сейчас в Братиславе уровень игроков у нас был примерно одинаково высоким. Может быть, только в прошлом году в Копенгагене состав по именам был чуть менее звучный, но по мастерству там тоже собрались хорошие ребята. На мой взгляд, мы и тогда хорошо играли, пусть и вылетели в четвертьфинале. Все помнят, что мы на равных бились с Канадой и проиграли ей лишь в овертайме (4:5). А по большому счету ничем все эти составы сборной России не различаются. У всех была одна задача — добиться максимального результата.

— Из-за того, что этот чемпионат мира начинался позже предыдущих, многие считали: это будет турнир звезд НХЛ. В итоге всех обыграла Финляндия, в составе которой выступало всего два хоккеиста из сильнейшей лиги мира, причем оба по полсезона провели в фарм-клубах своих команд. На ваш взгляд, почему финнам удалось так преуспеть?

— Я не знаю, как оценивать их успех. Всё-таки не стал бы делать глобальных выводов по одному турниру. Хотя у финнов, конечно, хорошая команда, которая заслуживает этот успех. Но они могли не отыграться в матче со Швецией (4:3 ОТ) и вылететь в четвертьфинале. Тогда бы о них никто не вспомнил. Но так случилось, что в итоге они дошли до финала. Это хорошая команда, хоккеисты которой вместе играли почти весь сезон. Может быть, эта сыгранность им помогла. Другим сборным с хоккеистами из НХЛ в чем-то сложнее — у всех ребят сложились разные сезоны в клубах, они приехали с разной физической готовностью. Кто-то прибывает в национальную команду после плей-офф, кто-то после вылета в регулярном чемпионате три месяца не играл. В общем, сейчас довольствуемся тем, что есть.

— Что надо сделать, чтобы успеть за пару недель наиграть столь разношерстный состав и вскрыть такую оборону, как у финнов?

— Сейчас не готов ответить на этот вопрос. Но мы сделали очень многое. Команда у нас была хорошая. Был бы другим результат в полуфинале — все бы иначе разговаривали.

— Обидно, что отличное выступление на групповой стадии с разгромом Швеции (7:4) и победа в четвертьфинале над США (4:3) перечеркнуты одним неудачным матчем?

— Так оно и есть. Но что поделать. Всегда тяжело действовать на льду против команды, играющей от обороны и пытающейся тебя уколоть контратаками. Надо агрессивно играть с первых минут, стараться забить первыми. Потому что если такие сборные, как Финляндия, поведут в счете — забросить им шайбу вдвойне сложнее. Но уверен, что это можно преодолеть, и в будущем мы исправим те недочеты, которые нам помешали сейчас.