«Сократил бы количество команд на чемпионате мира»

На чемпионате мира по хоккею в Словакии завершился групповой этап. Сборная России уверенно обыграла всех своих соперников по группе B и имеет хорошие шансы на успех в завтрашнем четвертьфинале. В этом году в «Красной машине» собралось множество звезд из НХЛ. Среди них защитник Никита Зайцев. В карьере чемпиона мира-2011 среди молодежных команд это уже четвертое взрослое первенство планеты.

Он завоевывал бронзу ЧМ-2016 в Москве, а в прошлом году участвовал в ЧМ в Копенгагене, где наша команда проиграла в овертайме четвертьфинала сборной Канады (4:5). Также Зайцев участвовал в Кубке мира-2016 в Торонто — турнире под эгидой НХЛ, собравшем почти всех лучших игроков сильнейшей лиги планеты. Именно в этом канадском городе 27-летний защитник уже три года выступает за «Торонто Мейпл Лифс». Руководство клуба и легендарный главный тренер Майк Бэбкок высоко ценят российских хоккеистов, и Зайцев считается одним из лидеров. В минувшем сезоне с ним также выступал защитник Игорь Ожиганов, решивший в итоге вернуться в КХЛ. А в начале мая контракт с «листьями» заключил один из самых талантливых российских нападающих — Илья Михеев.

Во время чемпионата мира в Братиславе Никита Зайцев дал интервью «Известиям». Он оценил уровень турнира, прокомментировал переход в свой клуб Михеева и поделился мнением о вероятности локаута — заморозки сезона — в НХЛ в ближайшие годы.

— Это ваш четвертый чемпионат мира и пятый крупный турнир на уровне национальной сборной. Какие особенности нынешнего первенства бросаются в глаза?

— У нас подобралась очень хорошая команда — много ведущих игроков из НХЛ. Коллектив, похожий на тот, что был на Кубке мира.

— Матчи со слабыми соперниками уровня Италии и Австрии вносят сильный контраст с Кубком мира?

— Ну, да, конечно. Количество таких матчей нужно как-то уменьшать. Мне кажется, надо сокращать количество команд на групповом этапе. Думаю, зрителям это тоже будет интересней.

— Насколько бы вы сократили?

— Пару команд точно можно было бы убрать. Из каждой группы. 12 команд — по шесть в каждой из групп — было бы интересней.

— Когда громите со счетом 10:0 итальянцев, тяжело перестраиваться на игру с более высоким уровнем сопротивления, которое оказывают латыши и швейцарцы?

— Не могу сказать, что тут есть сложности. Мы все-таки профессионалы — на каждую игру настраиваемся одинаково.

— Вас давно не выпускали в большинстве в «Торонто». Сейчас в сборной трудно перестраиваться на игру в спецбригадах?

— Может быть, поначалу было немножко некомфортно. Все-таки давно не играл в этом формате, поэтому сложности имелись. Но после пары тренировок и игр стал чувствовать себя более уверенно в большинстве.

— Год назад вы были одним из самых опытных игроков сборной на ЧМ в Дании среди множества новичков. Сейчас в Словакии собралось большое количество суперзвезд НХЛ. Ощущаете разницу в своем статусе?

— Да, сейчас у нас побольше ветеранов. Ребят, которые много играли и побеждали на различных турнирах — Олимпиадах, Кубках Стэнли и Гагарина. Но я никогда не считал себя каким-то ветераном на фоне остальных, так что сейчас для меня ничего не изменилось. И тогда, и сейчас, и во всех предыдущих турнирах нацелен только на то, чтобы помогать сборной, выполнять те задачи, которые ставит тренерский штаб. Цели у нас большие — как всегда, борьба за золото. Поэтому надо в любой роли максимально отдаваться игре и тренировкам, приносить положительный результат национальной команде.

— А вам нравится, как играет сборная в Братиславе?

— Мы прибавляли от матча к матчу на протяжении группового турнира. Да, были ошибки, понятно, что всегда есть где совершенствоваться. Случались непростые игры, но нам удается действовать все более уверенно. В плей-офф будет еще труднее, но наше дело выходить на лед, по полной отрабатывать свою смену и добиваться побед для сборной.

— После непростого сезона в НХЛ трудно заставить себя приезжать в сборную?

— Даже не думаю об этом — всегда готов ехать в национальную команду, если меня зовут и если со здоровьем все в порядке. Всегда приятно встретиться с ребятами, которых не видишь целый сезон. Не говорю уже об атмосфере в команде — сюда каждый год тянет приехать.

— В сборной, «Сибири» и ЦСКА вы работали с Игорем Никитиным как тренером защитников. Нынешний ЧМ национальная команда впервые за долгое время проводит без него. При Анваре Гатиятулине работа сильно изменилась?

— В принципе работа всегда меняется, когда приходит новый специалист. Это касается и главного тренера, и тренера защитников. Какие-то общие принципы остаются теми же, но в нюансах всегда происходят изменения. Невозможно, чтобы один тренер полностью повторял работу другого. Но конкретно сказать, что изменилось, не могу. Перемены замечаешь на уровне ощущений. Могу сказать только то, что сейчас, как и раньше, мне нравится тренироваться в сборной и играть за нее. И интересно работать с тренерами — и Никитиным, и Гатиятулиным. Всегда стараюсь находить для себя что-то новое в работе с любым специалистом.

— Год назад вы играли с вратарями КХЛ Василием Кошечкиным и Игорем Шестеркиным, сейчас за вашей спиной Андрей Василевский и Александр Георгиев из НХЛ. Есть разница в стиле игры между представителями двух разных лиг?

— В КХЛ тоже есть хорошие вратари. Но всё равно считаю, что в НХЛ уровень голкиперов выше. Сейчас у нас первый номер — Вася, один из лучших в мире в своем деле. В принципе игра с элитным вратарем сильно отличается от выступления с другими голкиперами, кто бы вместо него ни стоял в воротах. Хотя здесь вообще много хороших вратарей собралось. Тот же Сорока (Илья Сорокин. — «Известия»), который просто идеально провел плей-офф в КХЛ и вообще весь сезон. Мастер с большой буквы.

— На ваш взгляд, он готов к НХЛ?

— После этого сезона он готов. Я следил за ЦСКА во время плей-офф — считаю, что Илья стал другим человеком, серьезно вырос. Мне кажется, он уже способен двигаться дальше и ему нужно делать следующий шаг.

— С Ильей Михеевым обсуждали его переход в «Торонто»?

— Я его встретил в сборной во время чешского этапа Евротура. Вкратце рассказал Илье, чего ему ждать в НХЛ.

— И чего ему ждать?

— Много интересного. Я постараюсь помочь Михееву. Главное, ему надо учить английский язык. Об этом я ему уже сказал.

— С учетом того, как в «Торонто» любят русских игроков, этот клуб — идеальное место для начала карьеры в НХЛ?

— Да. Во-первых, там любят русских. Во-вторых, в «Торонто» не бросают слов на ветер, что уже не раз доказывалось. Если они хотят видеть человека у себя в команде и он приезжает в нее, то будет играть в любом случае. Так было со мной, так было с Игорем Ожигановым и многими другими ребятами. Поэтому Михеев сделал правильный выбор. Дальше всё зависит от него.

— Руководство «Торонто» и главный тренер Майк Бэбкок интересовались вашим мнением о Михееве?

— В клубе есть человек, который занимается поиском игроков. Конечно, в «Торонто» больше выслушивают его, чем меня. Но если надо что-то объяснить руководству или позвонить кому-то из хоккеистов, я это всегда сделаю. В случае с Михеевым пару раз отвечал на вопросы про него, но не очень подробно. Я ведь не так близко знаком с игрой Ильи, поэтому сказать особо нечего было. Играл с ним в прошлом году на чемпионате мира — Михеев тогда провел отличный турнир. Только по тому первенству в Копенгагене я смог сказать руководству «Торонто» что-то конкретное.

— Игорь Ожиганов советовался с вами, когда принимал решение возвращаться в Россию?

— Игорь не спрашивал, какое решение ему принимать, но мы это обсуждали. Мое мнение: ему надо было оставаться в этой лиге и играть дальше. У Ожиганова другое видение. Я за это его не упрекаю.

— Прошедший дебютный сезон в НХЛ у Ожиганова, Егора Яковлева и Богдана Киселевича не кажется провальным, но сейчас они возвращаются в КХЛ. Почему люди не хотят держаться за возможность играть за океаном?

— Я не знаю. Кто-то не готов играть за $900 тыс. в год, у кого-то уже есть дети. Практически у всех ребят семьи — им ведь не по 16–18 лет. Не всем комфортно быть вдали от родной страны. Чтобы вписаться в НХЛ, должна удачно сложиться мозаика, состыковаться много факторов. Если что-то не получается, не всегда хочется оставаться. Например, если тебе приходится играть за копейки. Здесь людей можно понять, если они решают вернуться в Россию. Какой смысл оставаться и проседать, причем не только в финансовом, но и в хоккейном плане, если не играешь на уровне НХЛ? При этом ты не знаешь, что будет завтра, а у тебя дети и семья. Конечно, в такой ситуации многим хочется вернуться.

— Вы с первого сезона заиграли в «Торонто», но хоть раз были мысли вернуться домой?

— Я вообще этого не хотел. У меня нормально начался и прошел сезон. Я играл много для новичка. Где-то во второй части сезона подписал семилетний контракт — просто это не афишировалось, поэтому было объявлено уже в мае. И мыслей об отъезде из Торонто не было.

— Ваш обидчик в Кубке Стэнли — «Бостон Брюинз» — считается безоговорочным фаворитом предстоящего финала. Он действительно так силен?

— У нас был шанс пройти «Бостон». Это стечение обстоятельств, что мы проиграли, раз все решилось в седьмой встрече. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее «Торонто». У того же «Бостона» команда более возрастная — скоро «Брюинз» предстоит заниматься перестройкой. Тогда как у «Торонто» много молодых пацанов, которые в будущем должны прибавить.

— Кто-нибудь из российских или европейских тренеров мог бы работать в НХЛ?

— Надо владеть английским языком, причем идеально. Я знаю некоторых таких тренеров в КХЛ, но не среди главных. Среди последних, за исключением Зубова (Сергей Зубов — наставник ХК «Сочи». — «Известия»), не могу про кого-то сказать, что они в совершенстве владеют языком. А в остальном не вижу ничего противоестественного, если бы кто-то из наших специалистов смог работать в НХЛ. Ничего невозможного здесь нет. Просто там немного по-другому устроена работа. По крайней мере, у нас в «Торонто». Того, что делают Майк Бэбкок и его ассистенты, я никогда не видел в России. У наших тренеров все-таки несколько иной менталитет. И с нашими игроками надо иначе общаться. В России больше нужен кнут, чем пряник. Не уверен, что в Северной Америке это сработает.

— Бэбкок использует только пряник?

— Кнут тоже, но только в разговоре один на один с игроком. Причем исключительно в рамках обсуждения того, как улучшить командную игру.

— Помимо российских партнеров по «Торонто», с кем в команде поддерживаете наиболее теплые отношения?

— Со своим партнером по звену Джейком Гардинером общаюсь каждый день. С Вильямом Нюландером иногда проводим время вне льда.

— Осенью он был в подвешенной ситуации по поводу нового контракта, из-за которой до конца ноября не играл. Это давило на него?

— Мне трудно представить, что на него вообще что-то может давить.

— Через год заканчивается действующее коллективное соглашение между НХЛ и профсоюзом игроков. На ваш взгляд, надо более жестко настаивать, чтобы лига предусматривала перерыв на Олимпиады и отпускала туда хоккеистов?

— Конечно, все хотят сыграть на Олимпиаде. Я — не исключение. А еще надо убирать эскроу (отчисления от контрактов игроков в фонд лиги, перечисляются клубам по итогам сезона в случае недостатка доходов, если же планируемый объем прибыли достигнут — возвращаются на счет хоккеистов. — «Известия») — вот моя позиция.

— Каковы шансы, что эскроу уберут?

— Пока нулевые, как мне кажется. И я думаю, локаута вообще не будет.