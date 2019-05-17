«Показали хорошую игру против России»

Вчера на чемпионате мира по хоккею в Братиславе сборная Чехии обыграла Латвию (6:3) и сделала заявку на борьбу за одно из первых двух мест в группе. Подопечные Милоша Ржиги неожиданно дали бой фаворитам своей восьмерки — Швеции (5:2) и России (0:3). Но если скандинавов им удалось победить, то в игре с нашей командой отличиться помешала игра вратаря «Красной машины» Андрея Василевского, а также штанги его ворот, в которые дважды попали чехи.

В трех (против Швеции, России и Латвии) из четырех первых матчей ворота команды защищал Патрик Бартошак. На вчерашнюю встречу с латышами его поставили даже несмотря на приезд в начале недели в расположение сборной Чехии голкипера клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Павла Францоуза, изначально рассматривавшегося в качестве первого номера. В интервью «Известиям» Патрик Бартошак поделился мнением о приезде Францоуза, причинах поражения от россиян и шансах своей команды на успех на ЧМ.

— Как вам старт Чехии на турнире?

— Мы сумели показать хорошую игру во встречах с фаворитами — Швецией и Россией. Рад, что победили шведов, но есть разочарование от игры с русскими. У нас были хорошие моменты, был шанс на идеальный старт, но и то количество очков, что есть сейчас, — неплохо.

— Что у вашей команды не получилось в игре с РФ?

— Я думаю, мы провели против России очень хорошую игру. Создавали много моментов для взятия чужих ворот, но соперник быстро забил гол, который значительно повлиял на ход матча. Нам пришлось большими силами идти вперед, пытаться вскрывать оборону и вратаря российской команды. Нам это не удалось, хотя были хорошие возможности, в том числе попадания в штангу. А русские воспользовались пространством в нашей зоне и сумели увеличить счет в свою пользу.

— Какими были основные сложности в этом матче?

— Российские игроки очень плотно держат шайбу. Почти все нападающие сборной РФ техничны, хорошо комбинируют и вынуждают оборону соперника тратить много сил, чтобы нейтрализовать угрозу в своей зоне.

— Игра вратаря Андрея Василевского — ключевой фактор успеха России против Чехии?

— Это вратарь очень высокого уровня. Он доказывает свой класс и на нынешнем чемпионате мира. Мы смогли на себе это испытать — много отличных атак сборной Чехии оказались напрасными из-за сейвов Василевского. Наши нападающие всё же находили способы атаковать его ворота, и лишь невезение — когда шайба попадала в штангу — мешало этим эпизодам воплотиться в голы. Но эти моменты подтверждают: у нас есть потенциал, чтобы обыгрывать такие команды, как Россия и Швеция. Просто в одном матче нам удавалось доводить свои атаки до голов, в другом — нет.

— Не опасаетесь, что статус первого номера перейдет к Павлу Францоузу?

— Я не знаю, что сказать по этому поводу. Тренерам решать, кто должен быть первым номером сборной Чехии. Я считаю, что мы провели хорошие четыре матча на чемпионате мира (помимо игр со сборными Швеции, России и Латвии, чехи встретились с норвежцами и одержали победу со счетом 7:2. — «Известия»). Но готов работать дальше на команду, независимо от того, какую роль мне выделят тренеры. В любом случае рад, что у меня была возможность сыграть против лучших хоккеистов мира. А дальше посмотрим, как сложится ситуация.

— Как оцените шансы Чехии на медали чемпионата мира?

— Я никогда не говорю об этом раньше времени. Сейчас мы думаем о том, как хорошо провести оставшиеся матчи в группе. Мы намерены занять максимально высокое место, но, независимо от этого, готовы играть на победу и в матчах плей-офф. Считаю, во встречах со Швецией и Россией мы показали, что при качественном исполнении тренерского задания Чехия способна на многое.