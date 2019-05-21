Битва за Германию: сборная России рвется к первому месту в группе

Сегодняшний матч против действующего чемпиона мира будет иметь большое значение для сборной России по хоккею с точки зрения медальных перспектив в Братиславе. Дружина Ильи Воробьева сойдется с командой Швеции в борьбе за первое место в группе B и право сыграть в 1/4 финала турнира с коллективом, ставшим четвертым в группе А. Вероятнее всего, им станет Германия, в противостоянии с которой любая из топ-сборных окажется фаворитом.

Расчистить календарь

Согласно новому регламенту мирового первенства, сборная, набравшая среди всех команд обеих групп наибольшее количество очков, в случае выхода в полуфинал получит себе в соперники наименее успешный на предварительной стадии коллектив. Фавориты другой восьмерки — Финляндия, Канада и США — уже не обошлись без поражений. Лидирующие финны в случае сегодняшней победы над Германией наберут максимум 19 очков. Чтобы превзойти этот показатель, России достаточно обыграть шведов в дополнительное время или по буллитам, завоевав два очка. Тогда в активе нашей команды окажется 20 баллов, что подарит ей наиболее оптимальную сетку на пути к финалу.

— Выйдем с боевым настроем и с желанием победить на игру против Швеции, — заявил «Известиям» защитник сборной России Никита Задоров. — Понимаем, что нам будет противостоять серьезный соперник, но верим в свои силы. Надо только убрать недочеты, что имели место в предыдущих матчах, и двигаться вперед.

Сборная Швеции обладает одним из сильнейших составов на турнире — в ее рядах более 20 представителей НХЛ. Таким образом, подопечные Рикарда Гренборга, выигравшие два предыдущих чемпионата мира, наряду с Россией считаются главными фаворитами первенства в Словакии. Но в первый же день турнира они допустили осечку, проиграв Чехии (2:5). Поэтому им нужно побеждать нашу команду только в основное время. Удержав ничейный счет до овертайма, мы автоматически обеспечим себе первое место в группе.

— Удивительного в поражении шведов ничего нет — чехи тоже хорошо играют на этом турнире, и нам победа над ними далась нелегко, — отметил в беседе с «Известиями» нападающий сборной России Евгений Дадонов. — Так что будем готовиться к предстоящему матчу и стараться играть на победу. Тренеры нам покажут, как действовать, а мы сделаем всё, чтобы исполнить это на льду.

Избежать Кошице

Пока в нашей команде не особенно задумываются о том, что победа в группе практически обеспечит участие в решающих матчах за медали, которые пройдут в ближайшие выходные.

— Даже не думаем об этом, — подчеркнул Никита Задоров. — У нас задача — стать первыми в группе и выигрывать каждый матч на этом турнире — вот всё, что у нас в голове, когда мы выходим на лед.

Поражение от Швеции грозит России не только проигрышем в борьбе за первое место в группе, но и потерей второй строчки. Если во вторник Чехия победит Швейцарию, то у трех команд по итогам группового этапа окажется по 18 очков. Тогда первые три места между россиянами, шведами и чехами распределятся по дополнительным показателям. В этом случае «Красная машина» рискует опуститься на третью строчку, что вынудит ее играть четвертьфинал не в Братиславе, а в Кошице, где сейчас проходят встречи другой группы.

А в случае победы в четвертьфинале подопечным Ильи Воробьева придется проделать обратный путь в столицу Словакии, так как полуфиналы, матч за третье место и финал пройдут именно там. Первое и второе места в группе B дадут их обладателям возможность сыграть свои четвертьфиналы в Братиславе, избежав переезда на другой конец страны и обратно — время в пути до Кошице на поезде составляет минимум шесть часов.

— Лично я не думаю ни о чем касательно четвертьфинала и возможных переездов, — сказал Евгений Дадонов. — Концентрируюсь только на следующей игре со Швецией. Настраиваемся на победу, а дальше будь что будет. Смысла переживать из-за четвертьфинала пока нет.

Шведы готовы к бою

Вчера сборная Швеции обыграла команду Латвии (5:4) и теперь намерена преуспеть в матче с россиянами. Скандинавских хоккеистов не смущают сложности с календарем. Между играми с Латвией и Россией пройдет чуть больше суток. Наша же команда после воскресной победы над Швейцарией (3:0) имеет два дня на восстановление и подготовку.

— Видно, что с каждым матчем Россия прибавляет и все лучше контролирует шайбу, а также качественно обороняется, — поделился с «Известиями» нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер. — Но мы также с каждой встречей действуем все лучше и лучше. У нас очень сильная команда, многие имеют опыт игры в НХЛ и побед на чемпионате мира. Поэтому нас не смущает ни сложный календарь, ни другие проблемы. Мы готовы играть на победу против России.

В минувшие выходные «Красная машина» одержала две непростые победы над крепкими соперниками. В субботу ей удалось превзойти Латвию (3:1), а на следующий день — Швейцарию (3:0).

— Если сравнивать с командой Италии, то, конечно, швейцарская сборная сильнее, — отметил Дадонов. — Но и Латвия — тоже хороший соперник. И латыши, и швейцарцы серьезно настраивались на нас и навязывали борьбу. Особенно сложной получилась для нас последняя победа. Не скажу, что Швейцария сильно уступила нам. Она создавала много моментов, но вратарь Саша Георгиев выручил — спасибо ему. Соперник был очень быстрым, а мы допустили много удалений — в этом у нас была самая большая сложность.

Матч со Швецией начнется в 21:15 по московскому времени. Четвертьфиналы пройдут в четверг.