«Будем стараться навязывать свою игру Швейцарии»

Групповой этап чемпионата мира по хоккею в Братиславе подходит к концу. Сборной России осталось сыграть с двумя прошлогодними финалистами турнира. В воскресенье подопечные Ильи Воробьева выйдут на лед против серебряного призера ЧМ-2018 — Швейцарии, а во вторник против чемпиона — Швеции. Пока наша команда идет по турниру без очковых потерь — в пяти играх одержано пять побед в основное время.

Вчера «Красная машина» не без труда одолела Латвию (3:1). Героем встречи стал защитник Дмитрий Орлов. При 0:1 во втором периоде он сравнял счет, а потом отметился жестким стыком с нападающим латышей Оскаром Батней, который из-за травмы досрочно завершил игру, но наш хоккеист избежал даже малого штрафа. После игры в интервью «Известиям» 27-летний защитник прокомментировал этот эпизод, а также поделился ожиданиями от встречи со Швейцарией.

— Прокомментируйте эпизод с Оскаром Батней.

— Я не считаю, что там удаление было. Мы оба тянулись за шайбой, я выиграл эту борьбу и начал вставать, чтобы дальше продолжать катить. Видимо, он еще оставался сидеть, и я задел его. Честно говоря, не могу сейчас прокомментировать. Надеюсь, с парнем всё хорошо. Я не грязный игрок, не стараюсь попасть кому-то в голову или нанести травму. Так что надеюсь, у Батни всё хорошо. Повторюсь, даже не пытался нанести травму. Просто была борьба за шайбу.

— Готовы к тому, что дисциплинарные органы IIHF могут задним числом рассмотреть этот эпизод и дать вам дисквалификацию?

— Я пока ничего не знаю. Сейчас бесполезно об этом говорить. Надеюсь, ничего не будет. Я честно говорю: даже не пытался нанести ему травму.

— Удивило обилие борьбы в этом матче в целом?

— Нет, почему? Мы ждали, что будет такая игра, много борьбы. Латвия — хорошая команда, которая играет в достаточно агрессивный и быстрый хоккей, старается навязывать борьбу. Но думаю, что мы неплохо выглядели. Хотя в третьем периоде дали сопернику немного поверить в себя. Нам надо где-то попроще играть, когда ведем в счете, меньше терять шайбу. Если будем это делать, можем спокойнее заканчивать матчи.

— Это был самый жесткий матч на турнире?

— С чехами в принципе тоже была агрессивная игра. С каждым матчем всё будет быстрее, жестче. Сейчас с нами будут играть швейцарцы и шведы — я думаю, они повыше классом. С ними у нас идет борьба за лидерство в турнирной таблице. Сейчас игры будут как в плей-офф. Цена ошибки растет, все команды будут стараться играть от ножа, по-умному.

— Что думаете о сборной Швейцарии?

— Мы их еще не разбирали. Но у них тоже быстрая команда. Они неплохо играют в этом турнире. Так что мы будем стараться навязывать свою игру. Посмотрим, как швейцарцы будут выглядеть. У них неплохая команда, игравшая год назад в финале чемпионата мира. Надо всегда уважать соперника, но играть в свою игру, показывать свой хоккей и биться.